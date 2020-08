Corona-Ticker: 18 Neuinfektionen in SH registriert

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Und der Blick zurück: Das sind die Meldungen von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: In Party-Vierteln gilt am Wochenende wieder Außer-Haus-Verkaufsverbot für Alkohol

Schleswig-Holstein meldet 18 neue Corona-Fälle. Am Freitag gab es in Norddeutschland insgesamt 205 registrierte Neuinfektionen

18 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Fälle innerhalb eines Tages um 18 auf nun insgesamt 3.890 registrierte Infektionen gestiegen. 160 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben. 3.400 Patienten gelten inzwischen wieder als genesen, elf Infizierte befinden sich nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums derzeit im Krankenhaus.

So entwickelt sich die Pandemie in Norddeutschland

In der abgelaufenen Woche sind mehrere Hundert Neuinfektionen in den norddeutschen Bundesländern gemeldet worden. Wenn Sie sich über die Entwicklung der Zahlen in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten informieren möchten, haben Sie in diesem Artikel von unseren Kollegen aus der Daten-Redaktionen die Möglichkeit dazu:

DRK-Krankenhaus liefert Corona-Testergebnis in 20 Minuten

Im DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg können Corona-Tests in nur 20 Minuten ausgewertet werden. Der Abstrich wird direkt vor Ort von einem Testgerät analysiert und nicht mehr in ein Labor geschickt. Das sogenannte Real-Time-PCR-Gerät ist in Deutschland bisher sehr selten im Einsatz.

Klinik in Ratzeburg macht Corona-Schnelltests Schleswig-Holstein Magazin - 21.08.2020 19:30 Uhr Im DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg können PCR-Tests in weniger als einer Stunde ausgewertet werden - der Abstrich wird direkt vor Ort getestet und nicht mehr in ein Labor geschickt.







Hamburg: Kein Alkohol zum Mitnehmen auf Hamburgs Partymeilen

Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburger Ausgehvierteln bleibt auch an diesem Wochenende bestehen.

In den TV-Landesprogrammen des Norddeutschen Rundfunks gab es gestern Abend eine ganze Reihe von Beiträgen, die sich mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Hier die Videos:

Der NDR.de Live-Ticker am Sonnabend

Guten Morgen und willkommen im Wochenende! Auch heute informiert Sie die Redaktion von NDR.de im Live-Ticker wieder über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am Freitag wurden in Norddeutschland 205 neue Corona-Fälle registriert: in Niedersachsen 141, in Hamburg 30, in Schleswig-Holstein 21, in Bremen acht und in Mecklenburg-Vorpommern fünf.