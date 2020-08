Corona-Ticker: Erholt sich der Tourismus im Norden?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: Die Meldungen im Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Statistikamt Nord veröffentlicht Tourismus-Zahlen für Juni

MV: Bislang 1.500 Anträge auf Pflege-Prämie

Schleswig-Holstein registriert 21 neue Corona-Fälle. Gestern waren es in ganz Norddeutschland 190 gewesen

Jugendherbergen im Norden fürchten Millionenverlust wegen Corona

Die Deutschen Jugendherbergen (DJH) im Norden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Den 45 Unterkünften in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen droht trotz Sparmaßnahmen und Kurzarbeit ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Sorge vor Ansteckung mit Coronavirus nimmt zu

Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen wächst in Deutschland die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor. In der Umfrage äußerten 34 Prozent der Teilnehmer große Sorgen, dass sie selbst oder Familienmitglieder sich mit dem Virus infizieren könnten. Zwei Wochen zuvor waren es noch 28 Prozent. 60 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, die Corona-Auflagen für private Feiern zu verschärfen. 37 Prozent halten das nicht für nötig.

Schleswig-Holstein meldet 21 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein ist um 21 auf jetzt 3.872 gestiegen. Das teilte das Land am Abend auf seiner Internetseite mit. Die meisten neuen Fälle - nämlich fünf - gab es demnach in Kiel. Die Zahl der nach einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Menschen bleibt in Schleswig-Holstein bei 160, rund 3.400 Corona-Patienten gelten inzwischen als wieder genesen.

GEW-Vorschlag: Schulzeitverlängerung wegen Corona

Mit diesem Vorschlag sorgt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sicher nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern für Diskussionen: Wegen des Unterrichtsausfalls für die Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie schlägt sie vor, die verlorene Schulzeit nachzuholen. Ein 11. Schuljahr für die Mittlere Reife und ein 13. fürs Abitur seien denkbar, so GEW-MV-Chef Maik Walm.

Statistikamt Nord veröffentlicht neue Tourismus-Zahlen

Das Statistikamt Nord veröffentlicht heute die Juni-Zahlen zu der Entwicklung des Tourismus' in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im Mai war in Hamburg die Anzahl der Gäste im Vergleich zum Vorjahresmonat um 89,1 Prozent auf 76.000 Personen gesunken. In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Touristen um 54,7 Prozent auf 404.000 Gäste. Auch für den Juni wird aufgrund der Corona-Krise ein starker Einbruch der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Mecklenburg-Vorpommern: Rund 1.500 Anträge auf Pflege-Prämie

Seit Ende Mai können Privatpersonen, die zu Hause Angehörige pflegen oder Menschen mit Behinderung betreuen, eine einmalige Prämie von 500 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass sie Corona-bedingt nicht mehr oder nicht mehr im bisherigen Umfang ihre berufliche Tätigkeit ausüben können und dadurch Verdienst- oder Umsatzausfälle haben. Bisher haben rund 1.500 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern diese Prämie beantragt, so das zuständige Sozialministerium.

Moin! Der NDR.de Live-Ticker am Freitag

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de informiert Sie auch heute wieder im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am Donnerstag sind in Norddeutschland insgesamt 190 Neuinfektionen gemeldet worden - davon in Niedersachsen 119, in Hamburg 35, in Schleswig-Holstein 26, in Mecklenburg-Vorpommern drei und in Bremen sieben.