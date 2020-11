Corona-Ticker: RKI meldet neuen Höchststand an Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Den Blog von Donnerstag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI meldet neuen Rekordwert: bundesweit 23.648 Neuinfektionen

264 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Nach Corona-Ausbrüchen: Landtag in Kiel diskutiert über Fleischindustrie

Grundschule in Delmenhorst wegen 42 Corona-Fällen geschlossen

Lehrerverband: "Die Verunsicherung ist extrem"

Viele Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen fürchten sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Schulbetrieb. "Die Sorge, sich anzustecken, ist sehr groß. Die Verunsicherung ist extrem", sagte Torsten Neumann, Landeschef des Lehrerverbands VNL/VDR. Das schlage sich auch in der Stimmung nieder, viele seien angespannt - auch weil sich oft nicht klären lasse, ob manche positiv getesten Schüler sich nicht doch in der Schule angesteckt haben.

Unter den Schülern selbst sei die Sorge dagegen nicht allzu groß, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats, Florian Reetz. Ein "gewisses Unwohlsein" gebe es aber schon - in der Schule, und erst recht bei der Anfahrt mit Bus und Bahn.

RKI meldet neuen Höchststand an Neuinfektionen

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat einen neuen Rekordwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 23.648 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das waren mehr als tausend Fälle mehr als am Vortag - und knapp 150 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle stieg laut RKI um 260 auf insgesamt 13.630.

Nach Corona-Ausbrüchen: Landtag in Kiel diskutiert über Fleischindustrie

Nach Corona-Ausbrüchen in Betrieben der Fleischindustrie diskutiert der Schleswig-Holsteinische Landtag heute über die Arbeitsbedingungen in der Branche. Dazu hat die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht. Sie fordert Verbesserungen für die Beschäftigten in den Unternehmen.

Abstandsregeln auf dem Weg nach Sylt kaum einzuhalten

In den vergangenen Tagen gab es auf der Bahnstrecke nach Sylt oft zu wenig freie Plätze in den Zügen - so konnten Abstands- und Hygiene-Regeln kaum eingehalten werden.

VIDEO: Corona: Einhaltung der Abstände im Nahverkehr kaum möglich (2 Min)

264 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 264 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 208, davor 294 und am Freitag vergangener Woche 192. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 2 auf 231. Seit Beginn der Pandemie sind der Landesregierung zufolge 12.384 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt werden aktuell 141 Covid-19-Patienten - am Mittwoch waren es 151, am Dienstag 145.

Delmenhorst: Grundschule Beethovenstraße schließt wegen Corona

Weil sich an der Delmenhorster Grundschule Beethovenstraße 35 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert haben, bleibt die Schule von heute an geschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler müssten bis zum 2. Dezember in den Heimunterricht wechseln, teilte die Stadt mit. Der Unterricht an den anderen Delmenhorster Schulen laufe aufgrund der weiter hohen Zahl an Neuinfektionen noch mindestens bis Ende November in halber Klassenstärke und im Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause.

Weitere Informationen 42 Corona-Infektionen an Delmenhorster Grundschule Die Grundschule Beethovenstraße bleibt zunächst bis 2. Dezember geschlossen, teilte die Stadt mit. mehr

Willkommen zum Live-Ticker am Freitag

Auch heute hält NDR.de Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Donnerstag gab es 2.669 Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen meldete 1.527 neue Fälle, Hamburg 659, Schleswig-Holstein 208, Mecklenburg-Vorpommern 151 und das Bundesland Bremen 124 - bundesweit wurden 22.609 neue Corona-Fälle bestätigt.