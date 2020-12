Stand: 09.12.2020 06:00 Uhr Corona-Ticker: SH verzeichnet Rekordwert an Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten des gestrigen Tages können Sie hier nachlesen.

Robert Koch-Institut meldet Höchstwert: 590 neue Todesfälle

Corona-Podcast: Drosten fordert Weihnachts-Lockdown

Zahl der registrierten Neuinfektionen im Norden: 314 in Schleswig-Holstein

Neuer Höchstwert bei den bundesweiten Todesfällen

Die Zahl der binnen 24 Stunden gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist sprunghaft angestiegen und hat einen neuen bundesweiten Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht. Das sind über 100 Fälle mehr als beim bisherigen Rekordstand von 487 Toten vom vergangenen Mittwoch. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 20.815 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch in der Vorwoche lag der Wert bei 17 270. Den bisher höchsten Tageswert gab es am 20. November mit 23.648 Fällen.

Schleswig-Holstein: Höchster Tageswert an Neuinfektionen

Schleswig-Holstein hat binnen eines Tages 314 Neuinfektionen registriert - so viele, wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Bisher war der 30. Oktober mit 313 Fällen der Tag mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 57,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern war der Wert 54,2 und am Mittwoch vor einer Woche 44,4. Wieso es zu diesem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Landtag in Kiel befasst sich heute ab 10 Uhr mit dem Krisenmanagement in der Pandemie. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hatte nach der Ankündigung von Bund und Ländern in der Vorwoche, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, von Überrumpelungstaktik gesprochen. Nach der Aktuellen Stunde wird Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) über die Corona-Impfstrategie des Landes berichten. Der Aufbau von 29 Impfzentren läuft auf Hochtouren.

Coronavirus-Update: Auch Drosten für Weihnachts-Lockdown

In der neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" setzt sich der Virologe Christian Drosten für einen harten Lockdown ab dem 24. Dezember ein. Drosten bezieht sich dabei auf die heute veröffentlichte Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, in der neben ihm weitere führende Wissenschaftler eine Verschärfung der Maßnahmen fordern. Demnach sollen Schulen ab dem 14. Dezember und Geschäfte, die nicht der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Waren dienen, ab Heiligabend schließen.

Hamburg: Warum sinkt die Zahl der Neuinfektionen nicht?

Seit fünf Wochen herrscht in Hamburg ein teilweiser "Lockdown", doch die Fallzahlen bleiben auf einem hohen Niveau.

