Stand: 21.06.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Kliniken bieten Impfung für alle an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Vier Hamburger Krankenhäuser bieten Schutzimpfungen für alle an

Ab heute: Niedersachsen setzt weitere Corona-Lockerungen um

Kein neuer Corona-Fall in Schleswig-Holstein gemeldet

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Vier Hamburger Krankenhäuser bieten Schutzimpfungen für alle an

Von heute an bieten vier Hamburger Krankenhäuser Covid-19-Schutzimpfungen für alle Bevölkerungsgruppen an. Dort soll überwiegend AstraZeneca geimpft werden. Für diese Woche stehen etwa 1.000 zusätzliche Termine zur Verfügung. Buchungen sind nur telefonisch unter 116 117 möglich.

Weitere Informationen Corona-Impfungen in vier Hamburger Krankenhäusern für alle Ab Montag bieten vier Krankenhäuser in Hamburg Impftermine an. Dort soll überwiegend AstraZeneca geimpft werden. mehr

Ab heute: Niedersachsen setzt weitere Corona-Lockerungen um

Das Land Niedersachsen lockert weitere Corona-Beschränkungen. Nachdem es bereits am Sonnabend Lockerungen bei privaten Treffen gegeben hatte, folgen heute eine Reihe zusätzlicher Erleichterungen - auch hier vor allem zu Kontaktregeln. Grundsätzlich wären damit Geburtstags-, Hochzeits-, Grill-, Sport- oder Einschulungsfeiern möglich. So dürfen nach Angaben der Staatskanzlei bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz bis einschließlich 10 wieder mehr Menschen zusammenkommen: Bis zu 25 in Innenräumen und bis zu 50 draußen. Nicht mit eingerechnet werden Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene. Haben alle Erwachsenen außerdem einen negativen Testnachweis, sind geimpft oder genesen, können sich noch mehr Menschen treffen. Eine Masken- und Abstandspflicht bei privaten Treffen gibt es nicht. Einen Überblick über die Neuerungen bietet folgende Seite:

Weitere Informationen Corona-Inzidenz sinkt - und Niedersachsen macht sich locker Aber die Delta-Variante bereitet Sorgen. Ministerpräsident Weil mahnt zur Vorsicht, um Erreichtes nicht zu verspielen. mehr

Kein neuer Corona-Fall in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist kein einziger Corona-Neuinfektionsfall gemeldet worden. Auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt werden, veränderte sich nicht - und es gab keinen weiteren gemeldeten Todesfall. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen fiel leicht: von 4,5 am Vortag auf nun 4,4.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 21. - Juni über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.