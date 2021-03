Stand: 30.03.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Testpflicht für Einreise per Flugzeug gilt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 30. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschehen ist, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Für alle Flugpassagiere nach Deutschland greift von heute an eine generelle Testpflicht auf das Coronavirus. Dafür muss man bereits vor dem Start im Abflugland einen Test machen. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Laut Bundesregierung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Virus-Ausbreitung durch Urlaubsreisen zu vermeiden. Dies soll auch Passagiere in den Flugzeugen schützen. Fällt der Test positiv aus, muss man sich nach den örtlichen Vorschriften auf eigene Verantwortung in Quarantäne begeben. Schon bisher gab es Testpflichten für Reisende - aber nur bei der Rückkehr aus bestimmten Ländern mit hohen Ansteckungsrisiken, festgelegt nach einer einzelnen Einstufung durch die Bundesregierung. So muss man einen negativen Test vor der Einreise vorweisen, wenn man aus Hochinzidenzgebieten mit besonders vielen Infektionen und aus Gebieten mit neuen Virusvarianten kommt.

Neue Folge des Coronavirus Update mit Christian Drosten

Heute Nachmittag gibt es wieder eine neue Folge des NDR Info Podcast Coronavirus Update. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Professor Christian Drosten, beleuchtet im Gespräch aktuelle Entwicklungen und Studien rund um das Virus und dessen Varianten.

WHO legt Bericht zu Ursprung des Coronavirus vor

Der Ursprung der Pandemie liegt aller Wahrscheinlichkeit nach im Tierreich. Diese These untermauert auch das Expertenteam, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Januar und Februar im chinesischen Wuhan war. Das Team beurteilt es im Abschlussbericht seiner Reise, der am Nachmittag in Genf veröffentlicht werden soll, als "wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich", dass das Virus von einem Tier über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen ist. Die These, dass das Virus aus Versehen aus einem Viren-Labor entwich und sich verbreitete, gilt demnach als "extrem unwahrscheinlicher Weg". Die drei Labore in Wuhan, die mit Coronaviren arbeiten, seien gut gemanagt und hätten keinerlei Fälle von Atemwegserkrankungen in den Wochen und Monaten vor Dezember 2019 verzeichnet, heißt es in dem Bericht. Nach ihren Angaben sei vor dem Ausbruch auch nicht mit diesen Viren gearbeitet worden. Nicht untersucht wurde die Hypothese einer absichtlichen Verbreitung oder absichtlichen Herstellung des Sars-Cov-2 zur Verbreitung, wie es weiter hieß. "Letzteres wurde von anderen Wissenschaftlern nach Analysen der Genome ausgeschlossen."

188 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen auf nun 69,6, am Vortag lag sie bei 68,5. In der Vorwoche lag der Wert bei 60,2. Drei Kreise überschritten die wichtige Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (115,8), Pinneberg (114,2) und nun auch wieder Flensburg (100,9). Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag im nördlichsten Bundesland bei 188. Das sind 37 mehr als am Vortag und 48 mehr als in der Vorwoche. Die Zahl der Toten stieg um zwei.

Ausgangssperre - aber Läden auf?

Lockern im Lockdown - kann das gutgehen? In Ludwigslust-Parchim und Peine beispielsweise gibt es geöffnete Geschäfte und eine nächtliche Ausgangssperre. Die Menschen sind geteilter Meinung über diese Experimente.

Der Corona-Ticker am Dienstag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Auch am heutigen Dienstag, 30. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 496 Fälle in Niedersachsen, 360 in Hamburg, 151 in Schleswig-Holstein, 100 in Mecklenburg-Vorpommern und 72 im Bundesland Bremen.