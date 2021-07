Stand: 30.07.2021 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: Strenge Auflagen - Dom in Hamburg startet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 30. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Testpflicht bei Einreisen soll ab Sonntag gelten

Hamburg gibt 60.000 Dosen AstraZeneca zurück

Hamburger Sommerdom startet unter Corona-Auflagen

Modellprojekt: "Watt en Schlick Festival" in Dangast beginnt

Scharbeutz: Nacht-Alkoholverbot gilt bis September

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 118 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg gibt 60.000 Dosen AstraZeneca zurück

Hamburg gibt 60.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca an den Bund zurück. Seit Neuestem ist das für die Länder möglich - jedenfalls, wenn die Impfstoffdosen noch mindestens zwei Monate lang haltbar sind. Der Bund will sie dann so schnell wie möglich anderen Staaten zur Verfügung stellen. Welche das sind, dazu äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von NDR 90,3 noch nicht.

Weitere Informationen Hamburg gibt 60.000 Impfdosen von AstraZeneca zurück Der Impfstoff geht zurück an den Bund und soll dann anderen Staaten zur Verfügung gestellt werden. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 21,2

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt jetzt bei 21,2 - nach 20,3 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 118 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es noch 70 Neuinfektionen binnen eines Tages. Zwei weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen erhöhte sich damit auf 1.636. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Kiel (38,1) gefolgt von Flensburg (33,3) und Pinneberg (30,4). Den niedrigsten Wert hat der Kreis Plön mit 6,2.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 21,2 Binnen 24 Stunden wurden 118 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. 29 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt. mehr

Strenge Auflagen - Sommerdom in Hamburg startet

Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause dürfen Hamburger und Touristen von heute an wieder Achterbahn, Autoscooter und Karussell auf dem Heiligengeistfeld fahren. Der Hamburger Sommerdom öffnet am Nachmittag (15 Uhr) für vollständig gegen Corona geimpfte, von der Krankheit genesene oder negativ getestete Besucher. Diese müssen allerdings schon vorher ein Zeitfenster gebucht haben, denn die Besucherzahl ist begrenzt. Höchstens 9.500 Besucher mit Maske sind dem Sicherheitskonzept zufolge erlaubt. 184 Schausteller stehen zum Sommerdom mit ihren Buden und Fahrgeschäften auf dem eingezäunten Gelände. Das ist ein Drittel weniger als sonst - um Abstände gewährleisten zu können. Wegen der Pandemie war der Dom vier Mal abgesagt worden.

Modellprojekt: "Watt en Schlick Festival" in Dangast beginnt

Bis zu 6.000 Besucher werden an diesem Wochenende zum "Watt en Schlick Festival" am Jadebusen in Dangast (Kreis Friesland) erwartet. Heute Nachmittag soll das Festival als Modellprojekt mit einer Ausnahmeregelung des Landes Niedersachsen in der Corona-Pandemie starten. Für Besucher und Künstler ist ein striktes Test- und Hygienekonzept vorgesehen, wie der Veranstalter mitteilte. Auch Genesene und Geimpfte müssen sich täglich testen lassen. Wissenschaftler der Jade Hochschule Wilhelmshaven wollen das Festival begleiten. Das "Watt en Schlick" ist weitgehend ausverkauft. Auf vier Bühnen unmittelbar vor dem Weltkulturerbe Wattenmeer sind bis Sonntag Dutzende Künstlerinnen und Künstler und Bands angekündigt. Neben Konzerten stehen auch Lesungen und Kinofilme auf dem Programm. Am Sonntag sollen die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt vor dem Kurhaus in Dangast ausgetragen werden.

Testpflicht bei Einreisen soll ab Sonntag gelten

Die seit Tagen diskutierte Testpflicht für Einreisende nach Deutschland soll am 1. August in Kraft treten. Es sei nötig, "die Eintragung zusätzlicher Infektionen einzudämmen und die Infektionszahlen gering zu halten, um in dieser Zeit weiter die Impfquoten steigern zu können", heißt es in einem Entwurf, der auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Angestrebt werden ein Beschluss des Kabinetts im Umlaufverfahren heute und das Inkrafttreten der Neuregelungen am Sonntag. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geimpfte und von einer Covid-19-Erkrankung genesene Personen. Eine Testpflicht gibt es bisher bereits für Flugreisende. Künftig gilt sie für alle - also auch für Autofahrer, Bahn- oder Schiffsreisende. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es am Donnerstag eine weitere Abstimmungsrunde der beteiligten Ministerien. Die wichtigsten Punkte des jüngsten Entwurfes im Überblick:

TEST- UND NACHWEISPFLICHT: Grundsätzlich sollen künftig alle Einreisenden ab zwölf Jahren über einen negativen Testnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis einer vollständigen Impfung verfügen müssen - egal von wo und auf welchem Weg sie kommen. Bei Einreise aus einem Gebiet mit besorgniserregenden Virusvarianten soll ein Testnachweis nötig sein, Nachweise als Geimpfter oder Genesener sollen dann nicht reichen. Mögliche Schnell- oder PCR-Tests im Ausland sind selbst zu zahlen.

KONTROLLEN: Generell sollen die Nachweise bei der Einreise mitzuführen und bei stichprobenhaften Überprüfungen durch die Behörden vorzulegen sein, wie es im Entwurf heißt. Kontrollen aller Einreisenden direkt an den Grenzen sind nicht vorgesehen. Reist man mit einem Beförderungsunternehmen wie einer Fluggesellschaft, sollen die Nachweise vor dem Start auf Anforderung vorgelegt werden müssen - so ist es für Flugpassagiere schon bisher. Im grenzüberschreitenden Bahnverkehr soll dies auch während der Fahrt möglich sein.

SONDERFÄLLE: Sonderregelungen sieht der Entwurf unter anderem für Grenzpendler und kürzere Reisen im Grenzverkehr vor. Für sie soll die Testpflicht nur gelten, wenn sie aus Risikogebieten kommen. Für nicht Geimpfte und nicht Genesene soll ein Testnachweis demnach auch nur zweimal pro Woche nötig sein, nicht bei jeder Einreise.

RISIKOGEBIETE: Geplant sind dem Entwurf zufolge auch Änderungen bei der Einstufung internationaler Regionen mit höherem Risiko. Künftig soll es statt drei nur noch zwei Kategorien geben: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Als Hochrisikogebiete sollen Regionen mit besonders hohen Fallzahlen gelten. Ein Indiz dafür soll eine Sieben-Tage-Inzidenz von "deutlich mehr als 100" sein, betrachtet werden sollen aber auch andere Faktoren wie niedrige Testraten oder viele Krankenhausfälle.

QUARANTÄNE: Vorgesehen ist für Hochrisikogebiete, dass nicht Geimpfte und nicht Genesene direkt nach der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne müssen, die frühestens ab dem fünften Tag mit einem negativen Testnachweis beendet werden kann. Eine dafür zunächst vorgesehene Vorgabe zu PCR-Tests statt Schnelltests sollte dem Vernehmen nach voraussichtlich entfallen. Für Kinder unter zwölf Jahren soll die Quarantäne nach dem fünften Tag nach Einreise enden. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten sind weiterhin 14 Tage häusliche Quarantäne vorgesehen.

Schweriner OB fordert Ende der Corona-Maßnahmen

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat eine neue Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. Die Situation habe sich grundlegend geändert. Kontaktbeschränkungen, Testpflichten und Quarantäne für ganze Schulklassen sollten möglichst bald der Vergangenheit angehören, sagte Badenschier bei NDR MV LIVE.

VIDEO: Schwerins OB für baldiges Ende der Corona-Beschränkungen (4 Min)

Scharbeutz führt Nacht-Alkoholverbot ein

Für Teile von Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat die Gemeinde ein grundsätzliches Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen ausgesprochen. Der Alkohol darf dort nicht nur nicht getrunken, sondern auch nicht mitgeführt werden. Das Verbot gilt vorerst von heute an bis zum 15. September zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Als Begründung führt die Gemeinde an, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu größeren Ansammlungen Jugendlicher in den genannten Bereichen gekommen sei, die zum Teil dort randaliert und gepöbelt hätten. Verstöße können laut Gemeinde mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Weitere Informationen Scharbeutz: Nächtliches Alkoholverbot bis Mitte September Jugendliche hatten dort zuletzt mehrfach randaliert. Die Nachbargemeinden wollen zunächst nicht reagieren. mehr

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 30. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.