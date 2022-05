Stand: 06.05.2022 10:34 Uhr Corona-News-Ticker: Stiko rät Risikopatienten zu vierter Impfung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 6. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Ständige Impfkommission rät Risikopatienten zur vierten Impfung

Verkürzte Isolation gilt jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern

Robert Koch-Institut senkt Corona-Risikobewertung von "sehr hoch" auf "hoch"

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 11.182 in Niedersachsen , 3.903 in Schleswig-Holstein , 3.426 in Hamburg

RKI: Bundesweit 85.073 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 553,2

Stiko-Vorsitzender rät Risikopatienten zur vierten Impfung

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zu einer vierten Impfung gegen das Coronavirus aufgefordert. "Wir müssen damit rechnen, dass das Infektionsrisiko im Herbst wieder ansteigt“, sagte Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Über 70-Jährige und solche mit besonderem Risiko für eine schwere Erkrankung sollten daher jetzt die Zeit nutzen, ihren Schutz durch eine vierte Impfung zu verbessern. Es gebe mittlerweile weitere Daten, die belegten, dass ein zweiter Booster für diese Gruppe sehr sinnvoll sei, betonte der Stiko-Vorsitzende. "Ältere und andere Risikogruppen sollten nicht darauf warten, bis ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff kommt." Das soll laut der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September der Fall sein. Eine "vierte Impfdosis für alle" sieht Mertens skeptisch, sagte aber auch: "Für den Fall, dass eine Variante auftauchen sollte, die deutlich krankmachender ist als Omikron und unter Umständen sogar Delta, könnte im Herbst eine vierte Impfung für alle nötig werden."

Robert Koch-Institut senkt Corona-Risikobewertung

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat seine Risikobewertung für die Gefahren durch die Corona-Pandemie abgesenkt. Wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilt, wurde die Risiko-Einstufung von "sehr hoch" auf "hoch" geändert. Das Risiko für eine schwere Erkrankung lasse sich durch eine Grundimmunisierung durch eine zweimalige Impfung in Verbindung mit einer Auffrischungsimpfung "wesentlich reduzieren", heißt es zur Begründung. "Die aktuell dominante Omikronvariante, insbesondere BA.2, hat sich deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten, jedoch kam es nicht in gleichem Verhältnis zu einer Erhöhung schwerer Erkrankungen und Todesfälle wie in den vorherigen Infektionswellen", erklärte das RKI weiter. Es bleibe aber weiter wichtig, sich an Vorsichtsmaßnahmen wie das Abstandhalten und Masketragen zu halten.

Ifo-Institut: Deutlich weniger Menschen in Kurzarbeit

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist angesichts der andauernden Erholung von den Corona-Maßnahmen im vergangenen Monat deutlich gesunken - vor allem in kontaktintensiven Branchen wie dem Gastgewerbe. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, waren im April 426.000 Menschen in Kurzarbeit - das sind 1,3 Prozent der Beschäftigten. Im März waren es noch 696.000 (2,1 Prozent) gewesen. Im Gastgewerbe sank die Zahl von 196.000 Menschen in Kurzarbeit auf zuletzt noch 90.000, das war ein Rückgang von 18,4 auf 8,5 Prozent der Beschäftigten. Vor der Corona-Pandemie hatte die Zahl der Kurzarbeitenden im Februar 2020 bei 134.000 gelegen. Im März 2020 war sie sie auf 2,6 Millionen gesprungen und im April 2020 hatte sie den Rekordwert von sechs Millionen erreicht, so das Ifo-Institut.

Hamburg: Entscheidung über Schlagermove, CSD und Harley Days steht an

Wegen der Corona-Pandemie waren auch in Hamburg viele Großveranstaltungen 2020 sowie im vergangenen Jahr abgesagt worden. Jetzt deutet aber vieles darauf hin, dass im Sommer wieder mehr möglich ist. Der City-Ausschuss der Bezirksversammlung Mitte stimmt am kommenden Dienstag darüber ab, ob der Schlagermove (1./2. Juli), die Harley Days (24.-26. Juni) und der Umzug zum Christopher Street Day (6. August) stattfinden können. Der Vorsitzende der Bezirksversammlung Mitte, Oliver Sträter, sagte zu NDR 90,3, er sei guter Dinge, dass es mit dem Feiern in diesem Jahr wieder klappe.

Experte: Maske ist weiter wichtiges Instrument gegen Ansteckung

Mit dem Wegfall der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ändern sich einmal mehr die Gegebenheiten im Kampf gegen das Coronavirus. Viele Menschen sind froh, dass sie nun vielerorts selbst entscheiden können, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht. Der Wegfall der Maskenpflicht habe aber einen negativen Effekt auf das allgemeine Infektionsgeschehen, sagt der Physiker Dirk Brockmann von der HU Berlin. Die Gefahr, sich anzustecken, sei ohne Maske höher. Obwohl die Inzidenzzahlen aktuell schwanken und nach Expertenmeinung auch das Infektionsgeschehen nicht mehr so gut abbilden wie in der Vergangenheit, ließen sich Trends und Dynamik aber noch immer ableiten, so Brockmann. Deshalb sei es - auch im Hinblick auf den Herbst und die dann erwartete nächste Corona-Welle - wichtig, die Inzidenzen weiter zu betrachten und wichtige Informationen daraus abzuleiten.

Hamburg: Weniger los bei Demos von extremistischen Corona-Maßnahmengegnern

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der meisten Corona-Einschränkungen bröckelt auch die Teilnehmerzahl bei den Demonstrationen des Umehr-Vereins in Hamburg, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Schon in den vergangenen Wochen seien immer weniger Menschen bei den Versammlungen gegen die Corona-Einschränkungen dabei gewesen, so der Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz, Marco Haase. Für morgen habe der Verein erneut eine Demo an der Kunsthalle angemeldet - mit bis zu 3.000 Teilnehmern. Der Verfassungsschutz rechne aber mit deutlich weniger Menschen. Zuletzt seien es noch etwa 1.500 gewesen. Das Landesamt hatte Umehr Ende Februar zum Beobachtungsobjekt erklärt. "Die Verfassungsfeindlichkeit des Vereins ergibt sich aus der offen artikulierten Feindschaft gegenüber dem demokratischen Verfassungsstaat", sagte Haase. Wer bei den Umehr-Demos mitlaufe, "steht Seite an Seite mit Extremisten, mit erklärten Feinden unserer Demokratie".

Bundesweite Inzidenz nun bei 553,2 - 85.073 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 553,2 an. Gestern hatte der Wert bei 566,8 gelegen (Vorwoche: 758,5 / Vormonat: 1.322,2). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 85.073 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 101.610) und 214 Todesfälle (Vorwoche: ebenfalls 214) innerhalb eines Tages.

Mecklenburg-Vorpommern: Kürzere Isolation gilt ab heute

Corona-Infizierte können in Mecklenburg-Vorpommern von heute an bereits nach fünf Tagen ihre Isolation beenden. Bisher war dies frühestens nach sieben Tagen mit einem Negativ-Test möglich. Der Test ist nun nicht mehr nötig, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Es werde aber "dringend empfohlen", sich täglich zu testen und die "Isolation erst bei einem negativen Testergebnis zu beenden". Voraussetzung für die kürzere Isolationszeit ist nach Angaben von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD), dass die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten sowie im Bereich der Eingliederungshilfe. Sie müssen Drese zufolge für die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach einer Corona-Infektion nicht nur symptomfrei sein, sondern zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen.

Inzidenz in Niedersachsen fällt weiter: 11.182 Neuinfektionen registriert

Niedersachsen ist weiterhin das Bundesland mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Inzidenz liegt heute bei 773,5, gestern betrug sie 799,1. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 11.182 Neuinfektionen in Niedersachsen.

RKI verzeichnet 3.426 Neuinfektionen für Hamburg

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg 3.426 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: 2.084). Den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt das RKI heute mit 522,8 an (Vortag: 505,0). Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt am Dienstag bei 885,7.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein meldet 3.903 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Aktuell liegt der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 812,8 - nach 842,4 am Vortag. Das ist der höchste Wert aller 16 Bundesländer. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 3.903 positive PCR-Tests registriert. Zu beachten ist bei diesen Zahlen: Die Corona-Datenlage wird nach Einschätzung von Expertinnen und Experten zurzeit unter anderem wegen der geringer werdenden Tests ungenauer.

