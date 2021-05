Stand: 12.05.2021 06:13 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt unter 50

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 12. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Dienstag.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 50

MV öffnet Schulen, Kitas, Gastronomie, Tourismus und Handel

Nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hamburg beendet

Göttinger Firma beginnt mit Impfungen durch Betriebsärzte

988 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet, 245 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 14.909 Neuinfektionen registriert

988 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

So sieht das momentane Infektionsgeschehen in Niedersachsen laut Robert Koch-Institut (RKI) zurzeit aus: Innerhalb eines Tages sind landesweit 988 neue Corona-Fälle registriert worden. Vor einer Woche waren es 1.138, gestern 465. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 78,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gesunken - gestern war dieser Wert mit 84,3 angegeben worden, am Mittwoch vor einer Woche mit 92,4. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten haben noch zwölf einen Inzidenz-Wert über 100. Am höchsten ist er den RKI-Angaben zufolge in Delmenhorst (165,0) und Salzgitter (143,8).

RKI: Inzidenz-Wert sinkt bundesweit weiter - 14.909 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.909 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren am Mittwoch noch 18.034 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt aktuell bundesweit bei 107,8 (Vortag: 115,4 / Vorwoche: 132,8). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektionen stieg laut RKI bundesweit binnen 24 Stunden um 268 auf 85.380 seit Beginn der Pandemie.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unter den Wert von 50 gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt zurzeit bei 49,0, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 50,2 gelegen, vor einer Woche bei 54,5. Innerhalb eines Tages kamen 245 neu gemeldete Ansteckungen hinzu, vor einer Woche waren es 296. In Kliniken liegen den Angaben zufolge 169 Covid-19-Erkrankte - einer mehr als am Vortag. 53 von ihnen werden demnach auf Intensivstationen behandelt, drei mehr als am Montag. 33 Corona-Patienten werden beatmet. Zwei weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt nun bei 1.536.

MV öffnet Schulen, Kitas, Gastronomie, Tourismus und Handel

Wegen deutlich gesunkener Sieben-Tage-Inzidenzwerte werden die Corona-Einschränkungen in Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern schon von kommendem Montag an gelockert. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Abend nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Außen- und Innengastronomie im Nordosten kann von Pfingstsonntag an wieder öffnen. Der Tourismus im Land wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Ab sofort könne gebucht werden, so Schwesig. Viele derzeit noch geschlossenen Geschäfte sollen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Mai an wieder öffnen können. Ein negativer Corona-Test ist für Kunden nicht notwendig. Am 25. Mai sollen ebenfalls weitere körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen.

Nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hamburg beendet

Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 dürfen die Hamburgerinnen und Hamburger nun auch nachts wieder vor die Tür. Seit Mitternacht ist die Ausgangsbeschränkung aufgehoben - 40 Tage nach ihrem Inkrafttreten. Laut Robert Koch-Institut hat Hamburg zurzeit den besten Wert für eine deutsche Großstadt und den zweitbesten unter den Bundesländern. "Das waren wahrscheinlich die erfolgreichsten 40 Tage, die wir bisher in der Pandemiebewältigung in Hamburg erlebt haben", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) gestern. Zugleich appellierte er an die Bürger, sich trotz weiterer Lockerungen an weiter geltenden Regeln zu halten. Die Ausgangsbeschränkung galt seit Karfreitag zwischen 21 und 5 Uhr.

Göttinger Firma beginnt mit Impfungen durch Betriebsärzte

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius in Göttingen startet heute mit Impfungen durch einen Betriebsarzt. Das Unternehmen im Süden des Landes ist eines von fünf niedersächsischen Unternehmen, die für Modellversuche zur Beschleunigung der Impfkampagne gegen das Coronavirus ausgewählt wurden. Die anderen sind Volkswagen, die Salzgitter AG, Rossmann und Rewe. Die Landesregierung hatte Anfang Mai angekündigt, dass für die Projekte insgesamt 11.700 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer zur Verfügung stehen, die Betriebsärzte sollen sich an die Priorisierung halten. Ab dem 7. Juni sollen Betriebsärzte bundesweit in die Impfkampagne eingebunden werden.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute, am Mittwoch, 12. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.