Stand: 21.10.2021 06:37 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH deutlich gestiegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 21. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Pandemie Kernthema bei Ministerpräsidenten-Konferenz

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 338 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 16.077 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 85,6

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Booster-Impfungen: Brauchen wir mehr Tempo?

Bisher haben nur etwa 1,35 Millionen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung bekommen. Dabei zeigen Studien und aktuelle Zahlen, dass der Impfschutz abnimmt. Ist Deutschland bei den Booster-Impfungen zu langsam? Eine Exklusiv-Recherche von tagesschau.de geht der Frage nach. Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover kommt zu dem Schluss, es werde "unumgänglich sein, jüngere Menschen mit in die Impfempfehlung einzubeziehen". Noch in diesem Jahr sollten Menschen ab 60 Jahren, vielleicht sogar ab 50, eine Auffrischungsimpfung bekommen.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 85,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am achten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 85,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 80,4 gelegen, vor einer Woche bei 67,0 (Vormonat: 68,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.077 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.382 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 72). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 2,34 (Dienstag 2,13) an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Schleswig-Holstein: 338 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 44,9

338 weitere laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Vor einer Woche waren es nur 119 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt von 39,1 auf 44,9. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stormarn (64,1), am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg (20,2). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg um drei auf 1.710. Aktuell müssen landesweit 60 an Covid-19 Erkrankte in Kliniken behandelt werden, 14 davon auf Intensivstationen. Als genesen gelten im Land inzwischen rund 75.500 Menschen.

Jahreskonferenz: Ministerpräsidenten befassen sich mit Corona

Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder kommen am Vormittag zu ihrer Jahreskonferenz im nordrhein-westfälischen Königswinter zusammen. Ein Kernthema der Ministerpräsidentenkonferenz soll der Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen sein. Laut einer vorläufigen Tagesordnung wollen sich die Länder-Chefs bei ihren zweitägigen Beratungen unter anderem mit Strafverschärfungen bei gefälschten Impfpässen und Testzertifikaten beschäftigen. Die Justizministerkonferenz hatte die Bundesjustizministerin angesichts zunehmender Fälle bereits im Juni gebeten, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten.

Drese: "Zeit für Auffrischungsimpfungen ist gekommen"

Nach Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in Bad Doberan und Kühlungsborn wird nun der Ruf nach Konsequenzen laut: Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Drese (SPD) fordert, dass das Personal, das hochbetagte und teils kranke Menschen betreut, sich dringend impfen lassen müsse. Außerdem sollten zügig Auffrischungsimpfungen für die 18.000 Bewohner der insgesamt 200 Pflegeheime im Nordosten angeboten werden.

VIDEO: Sozialministerin spricht sich für dritte Impfung in Pflegeheimen aus (3 Min)

Durch den Donnerstag mit dem Live-Ticker von NDR.de

Einen schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 21. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.