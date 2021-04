Stand: 02.04.2021 08:20 Uhr Corona-News-Ticker: Schulschließungen in Hamburg möglich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Karfeitag, 2. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Zweites Osterfest unter Corona-Regeln beginnt

Hamburg: Ausgangsbeschränkung tritt am Abend in Kraft

Hamburger Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 358 Fälle in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburger Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich

Steigen die Corona-Zahlen in Hamburg weiter an, drohen in der Woche nach Ostern wieder Schulschließungen. Bildungsssenator Ties Rabe (SPD) hat das am Donnerstagabend im Schulausschuss nicht ausgeschlossen. Fest steht: Steigt an drei Tagen hintereinander der Inzidenzwert auf über 200, dann gibt es für alle Klassen wieder Fernunterricht. Zuletzt legte die Inzidenz deutlich zu und lag am Donnerstag in Hamburg bei 163,3.

Hamburg: Ausgangsbeschränkung gilt ab heute Abend

In Hamburg tritt heute Abend die vom Senat beschlossene nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Vorerst bis zum 18. April ist es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht mehr erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder körperliche Ertüchtigungen im Freien - allerdings immer nur für eine Person. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung droht ein Bußgeld. Die Polizei hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen angekündigt.

Abschlussklassen sorgen sich um Corona-Testpflicht

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen befürchten, dass sie mit einem positiven Corona-Schnelltest nicht an Prüfungen teilnehmen dürfen - und sich ihr Abitur dadurch weiter verschiebt oder anders bewertet wird.

VIDEO: Abschlussklassen sorgen sich um Corona-Testpflicht (2 Min)

358 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 358 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche Woche waren es 365. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 73,9. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 59,7 gelegen. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, stieg um zwei.

Zweites Osterfest unter Corona-Regeln beginnt

Heute beginnt das zweite Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Küstenregionen fürchten einen großen Andrang von Zweitwohnungsbesitzern und Ausflüglern. An vielen Orten im Norden soll verstärkt kontrolliert werden. Kanzlerin Merkel hat dazu aufgerufen, das Osterfest im kleinen Kreis zu feiern und Reisen zu vermeiden. Einige Kirchen haben ihre Gottesdienste aufgrund von Ausgangssperren vorverlegt.

Der Corona-Ticker am Karfreitag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Start in die Osterfeiertage! Auch am heutigen Karfreitag, 2. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Donnerstag: 1.889 in Niedersachsen, 541 in Hamburg, 406 in Schleswig-Holstein, 306 in Mecklenburg-Vorpommern und 159 im Bundesland Bremen.