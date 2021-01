Stand: 22.01.2021 11:55 Uhr Corona-News-Ticker: RKI-Chef sieht "leicht positiven Trend"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 22. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Buchung von Impfterminen: Niedersachsen rechnet mit Problemen

Die Telefonnummer und die Internetseite, über die in Niedersachsen Impftermine gebucht werden können, werden dem Ansturm nicht gewachsen sein. Davon geht der Chef des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, aus. Voraussichtlich würden nicht alle Anrufer am nächsten Donnerstag durchkommen, die Internetseite werde zum Auftakt nicht für alle erreichbar sein. Scholz bezeichnete die Probleme als "unschön, aber normal". Eine Hotline einzurichten, die 200.000 Anrufen in der ersten halben Stunde standhalten könne, sei nicht möglich. An den Telefonen sitzen nach seinen Angaben rund 300 Mitarbeiter.

Spahn: Null-Covid-Strategie für Deutschland keine Lösung

Aus Sicht von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist die Null-Covid-Strategie für Deutschland nicht geeignet. "Das Modell sehe ich nicht auf Deutschland übertragbar", sagte Spahn. Das Land liege in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der Europäischen Union, "deswegen sehe ich null als dauerhafte Zielmarke nicht als das, was in einem Land wie Deutschland mit unserer Lage und Situation funktionieren kann." Eine Initiative "Zero Covid" macht sich mit diesem Ziel gerade für einen kompletten Shutdown europaweit stark. Stattdessen müssten die Infektionszahlen weiterhin reduziert werden und möglichst niedrig bleiben, so Spahn weiter. Gegebenenfalls auch mit entsprechenden Maßnahmen an der Landesgrenze.

Drosten warnt vor zu frühen Lockerungen nach Impferfolgen

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnt vor einem verfrühten Ende der Corona-Maßnahmen. "Wenn die alten Menschen und vielleicht auch ein Teil der Risikogruppen geimpft sein werden, wird ein riesiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und vielleicht auch rechtlicher Druck entstehen, die Corona-Maßnahmen zu beenden", sagte er dem "Spiegel". "Und dann werden sich innerhalb kurzer Zeit noch viel mehr Leute infizieren, als wir uns das jetzt überhaupt vorstellen können. Dann haben wir Fallzahlen nicht mehr von 20.000 oder 30.000, sondern im schlimmsten Fall von 100.000 pro Tag." Das seien dann zwar eher jüngere Menschen, aber wenn sich sehr viele davon infizierten, seien die Intensivstationen trotzdem wieder voll und es gäbe trotzdem viele Tote. "Dieses schlimme Szenario könnten wir etwas abfedern, wenn wir die Zahlen jetzt ganz tief nach unten drücken." Drosten äußert sich regelmäßig im Podcast Coronavirus-Update bei NDR Info zur Entwicklung der Pandemie.

Weil im Landtag: "Wir dürfen nicht in eine Falle tappen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in seiner Regierungserklärung deutlich gemacht, dass er die Verlängerung der Corona-Maßnahmen für unerlässlich hält. "Der Shutdown mit all seinen Einschränkungen reduziert unser aller Lebensqualität, er sorgt für neue Schäden in ganz unterschiedlichen Teilen unserer Gesellschaft", sagte Weil in einer Sondersitzung des Niedersächsischen Landtags. "Aber er ist auch Basis für die Überwindung dieser Krise und die Fortschritte in den nächsten Monaten." Die Infektionszahlen müssten jetzt mit aller Macht heruntergebracht und danach niedrig gehalten werden. Der derzeitige Abwärtstrend bei den Neuinfektionen sei mit Blick auf die Mutationen des Virus mit großer Vorsicht zu betrachten, sagte Weil. "Wenn du Licht am Ende des Tunnels siehst, bedenke, es könnte der nächste Zug sein", zitierte der Minister ein amerikanisches Sprichwort. Da die hoch ansteckende britische Mutation bereits in Deutschland und Niedersachsen angekommen sei, müsse man in den nächsten Wochen sogar noch vorsichtiger als bisher sein. "Das ist kein Widerspruch", so Weil. "Wir dürfen nicht in eine Falle tappen."

Bremen verschickt FFP2-Masken an alle 15- bis 59-Jährigen

Alle Bremerinnen und Bremer im Alter von 15 bis 59 Jahren bekommen Anfang Februar fünf FFP2-Masken kostenlos per Post zugeschickt. "Wir sind überzeugt, dass dies ein pragmatischer und effektiver Beitrag zur Eindämmung des Virus ist", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in seiner Regierungserklärung mit Blick auf einen entsprechenden Senatsbeschluss. Die Personengruppe ab 60 Jahren werde bereits durch die bundesweite Verteilung über das Bundesgesundheitsministerium mit Masken versorgt.

Niedersachsen meldet 1.248 Neuinfektionen

Niedersachsen hat binnen 24 Stunden 1.248 neue Corona-Fälle registriert - fast 200 weniger als am Donnerstag (1.444). Am Freitag vor einer Woche hatte es 1.473 Meldungen gegeben. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 94,7 gesunken (Vorwoche: 105,7). Jedoch sind 51 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die niedersächsischen Kreise mit den derzeit höchsten Inzidenzwerten sind Wesermarsch (187,4) und Nienburg (189,5).

RKI-Präsident Wieler sieht "leicht positiven Trend"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht in Deutschland einen "leicht positiven Trend" bei der Entwicklung der Corona-Pandemie. Derzeit würden die Zahlen der Neuinfektionen in den meisten Bundesländern sinken, sagte Wieler in Berlin. Dies seien Erfolge des Lockdowns - es dürfe nun aber nicht nachgelassen werden.

Steinmeier plant Gedenkfeier für Corona-Tote nach Ostern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will nach Ostern eine zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie ausrichten. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, soll sie in Berlin stattfinden. Gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen wolle der Bundespräsident mit der Gedenkfeier ein Zeichen setzen, "dass wir als Gesellschaft gemeinsam trauern, dass wir die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen", hieß es. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt. Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 4. April.

Sind die Regeln für Corona-Quarantäne nicht streng genug?

Bei den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Corona-Quarantäne gibt es offenbar Lücken. Wenn etwa ein Kind als Erstkontakt eines oder einer Infizierten in Quarantäne bleiben muss, gilt das für die Eltern nicht.

Hamburger Fahrschulen im Stau - Prüfungstermine sind knapp

Wer in Hamburg seinen Führerschein machen will, der braucht momentan Geduld. Wegen der Corona-Pandemie sind die Prüfungstermine knapp.

Gericht weist Eilantrag auf schnellere Impfung zurück

Das Sozialgericht Oldenburg hat einen Eilantrag abgewiesen, mit dem ein Impfwilliger eine frühere Corona-Impfung durchsetzen wollte. Die Richter begründeten die Entscheidung unter anderem damit, dass der Mann sich selbst schützen und Kontakte vermeiden könne. Der 73-Jährige ist schwer herzkrank.

Giffey: Corona-Tests auch in der Kinderbetreuung ausweiten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) plädiert für eine Ausweitung von Corona-Tests auch in der Kinderbetreuung. "Ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig, so lange das Impfen noch nicht möglich ist, die Tests auszuweiten", sagte Giffey im ARD-Morgenmagazin. Derzeit gebe es in der Kinderbetreuung vor allem freiwillige Tests. Nach der aktuellen Corona-Kita-Studie arbeiteten etwa 20 Prozent der Erzieher Corona-bedingt derzeit nicht mit Kindern. Sie seien krank oder in Quarantäne. "Nach dem 14. Februar braucht es Öffnung", so die Familienministerin weiter. "Wenn wir über Lockerungen reden, dann müssen Schulen und Kitas die ersten sein."

Schlechter Stil? - Grünen-Sprecherin kritisiert Merkel

Die Grünen haben die europäische Pandemie-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner sagte auf NDR Info, Merkel habe nichts getan, um gemeinsame EU-Strategien zu entwickeln. Stattdessen habe sie mit Grenzschließungen gedroht. Dies sei schlechter Stil, so die europapolitische Fraktionssprecherin.

Ärztekammerpräsidentin: Geöffnete Grundschulen in NDS sind ein Fehler

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker die Entscheidung der Landesregierung kritisiert, Grundschulen nicht komplett zu schließen. "Bei allem Verständnis für die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit von Kindern - aus ärztlicher Sicht ist die Noch-Öffnung von Grundschulen in Niedersachsen nicht richtig", sagte Wenker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Dieses Virus duldet auch nicht das geringste Nachlassen." Die Landesregierung hatte die Präsenzpflicht an Grundschulen sowie in den Prüfungsklassen der weiterführenden Schulen aufgehoben. Das Unterrichtsangebot mit halben Klassen bleibt in den Grundschulen aber bestehen, Eltern können individuell entscheiden, was sie für ihr Kind am besten halten.

Justizministerin will Grundrechts-Beschränkungen für Geimpfte aufheben

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat sich dafür ausgesprochen, Grundrechts-Einschränkungen für Geimpfte möglichst aufzuheben. "Es geht hier nicht um Privilegien, sondern um die Rücknahme von Grundrechts-Beschränkungen", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Voraussetzung nannte Lambrecht aber einen gesicherten wissenschaftlichen Nachweis, dass Geimpfte das Coronavirus nicht weitergeben können. Wenn dies feststehe, falle eine wichtige Begründung für den Eingriff in Grundrechte weg. Zuvor hatte sich Außenminister Heiko Maas (SPD) dafür ausgesprochen, Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Kinos und Restaurants zu erlauben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte hingegen gewarnt, Privilegien für Geimpfte könnten eine Impfpflicht durch die Hintertür bedeuten.

EU-Politiker appellieren: Reiseverzicht im In- und Ausland

Die EU-Staaten denken über verschärfte Reiseregeln nach, um neue Varianten des Coronavirus einzudämmen. Das ist das Ergebnis eines Video-Gipfels der 27 Staats- und Regierungschefs. Zur Debatte stehen neue Test- und Quarantänepflichten für Menschen, die sich in Regionen mit besonders hohen Fallzahlen aufgehalten haben. Grundsätzlich sollen die Grenzen aber offen bleiben, um einen freien Warenverkehr zu ermöglichen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, Anfang nächster Woche eine Idee vorzulegen, die schärfere Reiseregeln enthält und den notwendigen Grenzverkehr nicht gefährdet. Sie appellierte an alle EU-Bürgerinnen und Bürger, auf das Reisen zu verzichten - im In- und im Ausland. Die 27 EU-Staaten vereinbarten außerdem, an einem gemeinsamen Impfpass zu arbeiten. Die Debatte über mögliche Vorteile für Geimpfte wurde aber vertagt.

Regierungserklärung und Debatte über Corona in der Bürgerschaft Bremen

Die Bremische Bürgerschaft debattiert heute in einer Sondersitzung über die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen für den bis Mitte Februar verlängerten Corona-Lockdown. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wird eine Regierungserklärung abgeben - es ist bereits seine sechste zu diesem Thema seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr. Das Land Bremen hat im bundesweiten Vergleich aktuell mit 80,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche den niedrigsten Wert.

RKI: Bundesweit 17.862 Neuinfektionen und 859 weitere Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 17.862 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Vor genau einer Woche wurden 22.368 neue Corona-Fälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) geht damit weiter zurück - der Wert liegt jetzt bei 115,3. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern bleiben dabei groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 218,4 und Brandenburg mit 194,4, den niedrigsten Wert hat das Bundesland Bremen mit 80,9. In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In den zurückliegenden 24 Stunden wurden laut RKI 859 neue Todesfälle registriert, damit stieg die Gesamtzahl auf 50.642.

523 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 523 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 425 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg von 88,3 auf 91,8. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 18 auf 725. 438 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 71 werden intensivmedizinisch betreut - 46 mit Beatmung. Bislang gibt es im nördlichsten Bundesland 32.805 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Maskenpflicht tritt in Hamburg in Kraft

Seit heute müssen in Hamburger Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen sogenannte medizinische Masken getragen werden. Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung des Senats um Mitternacht sind Alltagsmasken wie aus Stoff genähte Mund-Nasen-Bedeckungen oder Schals und Halstücher nicht mehr erlaubt. Mit der Verordnung hatte der Senat am Mittwoch die tags zuvor von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns umgesetzt. Es sind aber nicht nur die vergleichsweise teuren FFP2-Masken erlaubt. Auch die sogenannten OP-Masken können verwendet werden. Verstöße gegen die neue Maskenpflicht sollen nach einer Übergangsphase ab dem 1. Februar mit Bußgeldern geahndet werden.

Weiterer MV-Gipfel zur Umsetzung der Corona-Schutzvorkehrungen

Die Landesregierung in Schwerin berät heute ab 10 Uhr mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften über die Corona-Schutzmaßnahmen. Bei der Schaltkonferenz soll es vorrangig um die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Vereinbarungen gehen. Der Landtag hatte gestern in einer Sondersitzung seine Zustimmung zur Corona-Landesverordnung gegeben. Als umstritten gelten aber die vom Bund initiierten Vorgaben zum verstärkten Homeoffice in Unternehmen. Der Dachverband der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns lehnte die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgestellte Verordnung in einer ersten Reaktion als "weltfremd" strikt ab.

Grundschule: Präsenz oder Homeschooling - Eltern in Niedersachsen entscheiden

Niedersachsens Grundschüler sind am Montag in geteilten Gruppen in die Klassen zurückgekehrt. Nun dürfen Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Die Landesregierung setzte im Rahmen der Verschärfung der Corona-Maßnahmen die Präsenzpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler aus. Die Eltern sollen sich bis heute fest für eine Variante entscheiden, damit die Schulen planen können. Damit reaktiviert Niedersachsen das Konzept von vor Weihnachten und vermeidet das sogenannte Szenario C - den Distanzunterricht.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 22. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen vom Donnerstag: 1.444 in Niedersachsen, 456 in Schleswig-Holstein, 306 in Hamburg, 274 in Mecklenburg-Vorpommern und 92 im Land Bremen. Bundesweit wurden 20.398 neue Corona-Fälle und 1.013 weitere Tote bestätigt.