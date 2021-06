Stand: 17.06.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Nur noch ein Test nötig für Urlaub in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 17. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Urlaub in MV: Nur noch ein Test bei Anreise nötig

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 27 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 1.330 Neuinfektionen gemeldet

Ab heute müssen Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Tests, die bislang alle drei Tage vorgeschrieben waren, entfallen. Das hatte die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Die Regelung gelte für die Gäste von Hotels, Dauercamper und Zweitwohnungsnutzer gleichermaßen, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Wer ein Hotel-Restaurant im Innenbereich nutzt, ohne dort ein Zimmer gebucht zu haben, muss jedoch weiterhin einen Test vorweisen.

VIDEO: Neue Lockerungen bei der Corona-Testpflicht treten in Kraft (3 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 6,0

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 27 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 23; Vorwoche: 65). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 6,0 (Vortag: 7,0; Vorwoche: 9,9). Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (13) und Stormarn (9,4). Am besten ist die Lage in Dithmarschen: Dort liegt die Inzidenz bei null. Es wurde kein neuer Todesfall registriert.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Donnerstag, 17. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.