Stand: 11.05.2021 06:21 Uhr Corona-News-Ticker: Nord-Länder beraten über Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 11. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Nord-Länder beraten über Lockerungen

Dehoga wünscht sich Abstimmungen der Nord-Länder

465 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt, 136 in Schleswig-Holstein - bundesweit 6.125 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

465 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz leicht gesunken

In Niedersachsen ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von gestern auf heute leicht gesunken: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet aktuell 84,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 84,6 / Vorwoche: 84,6). Die höchsten Inzidenzwerte wurden für die Stadt Salzgitter (166,8), die Stadt Delmenhorst (162,5) und den Landkreis Vechta (158,2) gemeldet. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Wittmund (28,1), Goslar (36,7) und Friesland (42,6). Binnen eines Tages wurden dem RKI von den niedersächsischen Gesundheitsbehörden 465 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am vergangenen Montag waren es 540 gewesen. Zudem wurden 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, seit Beginn der Pandemie sind es in Niedersachsen mittlerweile 5.427.

RKI registriert 6.125 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.125 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7.534 Neuansteckungen gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 115,4 (Vortag: 119,1; Vorwoche: 141,4). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 283 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 315 Tote gewesen.

Nord-Länder beraten über Lockerungen

In Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird heute über künftige Lockerungen der Corona-Regeln beraten. Ab 11 Uhr tagt die Landesregierung von Schwerin. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben Schulen und Kitas Priorität bei den Öffnungsschritten. Zudem soll dem Tourismus mehr Planungssicherheit gegeben werden. Ab 10 Uhr will der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Regierungserklärung im Landtag zum Thema "Nach der dritten Welle - Schritte in Richtung Normalität" abgeben. Anschließend tagt das Parlament in Hannover zum Stufenplan. NDR.de zeigt die Sitzung live. Hamburgs Senat will heute die nächtlichen Ausgangsbeschränkung aufheben. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte gestern angekündigt, dass sich die Hamburger ab Mittwoch 0.00 Uhr wieder auf der Straße frei bewegen dürfen. Ab 12.30 Uhr zeigt NDR.de die Landespressekonferenz live.

136 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter 136 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Das sind drei mehr als Dienstag vor einer Woche. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 50,2 entspricht im Tagesvergleich einem Rückgang um 0,6 Prozentpunkte. Fünf Menschen starben mit dem Virus.

Dehoga wünscht sich Abstimmungen der Nord-Länder

In Schleswig-Holstein ist die Außengastronomie vielerorts geöffnet - im nahen Hamburg seit Monaten dicht. Am Schulauer Fährhaus in Wedel bei Hamburg sitzen viele Gäste aus der nahen Hansestadt an den Tischen. Der Branchenverband Dehoga wünscht sich aufgrund dieser Situation ein abgestimmtes Vorgehen der norddeutschen Länder.

VIDEO: Offene Außengastronomie in Schleswig-Holstein lockt Hamburger an (2 Min)

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

NDR Info bietet einen neuen Service an: Die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für den eigenen Wohnort in Norddeutschland und weitere Infos können Sie auf dem Handy über die Messenger von Telegram, Facebook oder Apple Nachrichten abrufen. Um diesen kostenlosen Service zu nutzen, müssen Sie bei dem Messenger Ihrer Wahl nur Ihre Postleitzahl eintippen.

Weitere Informationen Bequem aufs Handy: Aktuelle Corona-Zahlen per Messenger Sie möchten täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Ihrem Wohnort erhalten? NDR Info bietet Ihnen einen komfortablen Service. mehr

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Auch heute, am Dienstag, 11. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.