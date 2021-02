Stand: 25.02.2021 07:27 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsens Impfzentren stocken auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 25. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Mittwoch können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Impfzentren stocken auf

MV beschließt weitere Öffnungen ab 1. März

271 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: 11.869 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

MV: Gartenmärkte und Kosmetiker können ab 1. März öffnen

Neben Friseursalons dürfen in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. März an auch Gartenbaucenter wieder öffnen - außerdem in Regionen mit niedriger Inzidenz Kosmetiksalons und Nagelstudios. Eine Woche später können dann die Außenbereiche der Zoos wieder öffnen. Darauf verständigten sich gestern bei einem weiteren Corona-Gipfel die Landesregierung und Vertreter von Wirtschafts- und Kommunalverbänden. Es wurden auch die Grundzüge eines Stufenplans zur Beendigung des Lockdowns vereinbart.

Weitere Informationen Corona in MV: Gartenmärkte dürfen Anfang März öffnen Das ist ein Ergebnis des MV-Gipfels am Mittwoch. Zoos können landesweit ab 8. März wieder öffnen, ebenso Nagelstudios. mehr

RKI: Bundesweit 11.869 neue Corona-Fälle registriert

In Deutschland ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) binnen eines Tages von 59,3 auf 61,7 gestiegen. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh bekannt. Es registrierte bundesweit 11.869 neue Corona-Fälle - das sind 1.662 mehr als vor einer Woche. Laut RKI wurden 385 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich auf 69.125.

271 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 271 Neuinfektionen mit dem Coronavirus amtlich registriert worden. Gestern waren es 262, am Donnerstag vor einer Woche 233. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt das Land derzeit mit 50,9 an. Am höchsten ist der Wert in Flensburg (167,5).

Impfzentren in Niedersachsen und Bremen erhöhen Kapazitäten

Um mit den Corona-Impfungen schneller voranzukommen, sollen die Impfzentren in Niedersachsen und Bremen ihre Kapazitäten erhöhen. Derzeit seien in Niedersachsen rund 120 Impfteams im Einsatz, künftig sollen es 200 Teams sein, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Die Leistung soll damit an die angekündigten Impfstofflieferungen angepasst werden. Im Bundesland Bremen können derzeit bis zu 2.500 Menschen pro Tag geimpft werden. Bis Anfang April werden die drei Impfzentren - zwei in der Stadt Bremen, eins in der Stadt Bremerhaven - jedoch erweitert. "Die Kapazitäten im Land Bremen können damit bis auf maximal 17.000 Impfungen am Tag ausgebaut werden", sagte der Sprecher des Gesundheitsressorts, Lukas Fuhrmann. In Niedersachsen waren zuletzt knapp 17.000 Impfungen an einem Tag gesetzt worden. Bis zu 20.000 wären mit den vorhandenen Ressourcen in den 50 Impfzentren möglich.

Erste Tests für den Hausgebrauch zugelassen

Corona-Selbsttests könnten zu einem wichtigen Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie werden. Die ersten drei Produkte sind jetzt in Deutschland zugelassen - eines davon kommt aus Hamburg. In den kommenden Wochen sollen die Tests voraussichtlich für fünf bis sechs Euro in den Handel kommen.

VIDEO: Erste Corona-Selbsttests zugelassen (2 Min)

NDR Newsletter: Immer gut informiert!

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Von montags bis freitags bündeln wir die wichtigsten Ereignisse des Tages und erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Online können Sie den kostenlosen Newsletter abonnieren.

Der NDR.de-Ticker startet am Donnerstag

Auch am heutigen Donnerstag, 25. Februar, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 1.068 in Niedersachsen, 262 in Schleswig-Holstein, 246 in Hamburg, 227 in Mecklenburg-Vorpommern und 121 im Bundesland Bremen. Bundesweit waren es 8.007.