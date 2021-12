Stand: 16.12.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachens Polizei kontrolliert 3G im ÖPNV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 16. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Niedersachsens Polizei kontrolliert heute 3G in Bussen und Bahnen

Niedersachsen macht weiterhin Ernst bei der Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat für heute landesweite 3G-Kontrollen im ÖPNV angekündigt. Es sei entscheidend, die geltenden Regeln der Corona-Verordnung zum Schutz vor Infektionen einzuhalten, sagte Pistorius in einer Mitteilung des Ministeriums. "Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal", so der Minister. "Das bewusste und teils provokante Brechen der Regeln ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern kann empfindliche Folgen nach sich ziehen." Die Verweigerungshaltung Einiger sei "nicht hinzunehmen", sagte Pistorius. Es drohten "empfindliche Bußgelder". Es gehe aber nicht darum, Druck auszuüben, sondern darum, auf die Vorschriften hinzuweisen und konsequent zu sein, betonte der Minister. Das betreffe auch die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Ab heute keine 2G-Plus-Testpflicht für Geboosterte in MV

Menschen mit einer Booster-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern sind von heute an von der 2G-Plus-Testpflicht befreit. Allerdings muss die sogenannte Boosterimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) mitteilte. Die Testpflicht bleibt allerdings bestehen, wenn Geboosterte ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim besuchen. In diesem Bereich solle kein Risiko eingegangen werden, so Drese.

Heute starten Kinder-Impfungen in Hamburg

Nachdem vorgestern und gestern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen im Norden den Anfang gemacht hatten, starten heute auch Corona-Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder in Hamburg. Erste Anlaufstelle für die Kinder-Impfungen in Hamburg sollen die Kinderarztpraxen sein. Zudem finden Kinder-Impfungen in den sechs Hamburger Kinderkliniken statt. Eltern können ihre Kinder außerdem in einem eigens eingerichteten Kinder-Impfzentrum in der Neustadt gegen Corona impfen lassen. Es soll vor allem denjenigen offenstehen, die eine Impfung nicht über den Kinderarzt erhalten könnten, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit. Die Termine werden online unter www.hamburg-impft.de vergeben.

Schleswig-Holstein: 953 Neuinfektionen - Inzidenz steigt leicht

Die Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gestiegen. Nach den Daten der Landesmeldestelle beträgt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen jetzt 163,2 - nach 160,7 am Vortag und 152,4 vor einer Woche. Es wurden 953 neue Fälle gemeldet (Vortag: 955; vor einer Woche: 928). Die Hospitalisierungsinzidenz nahm von 3,13 auf 3,02 ab. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind. Zu den im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion Gestorbenen kamen sechs hinzu, sodass ihre Gesamtzahl auf 1.850 stieg.

Im Vergleich der Kreise verzeichnet nach wie vor Lübeck mit 242,8 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, gefolgt vom Kreis Stormarn (226,1) und Herzogtum Lauenburg (209,9). Den geringsten Wert weist jetzt der Kreis Schleswig-Flensburg mit 91,8 aus, der Dithmarschen (92,3) ablöste.

Einen wunderschönen guten Morgen, Norddeutschland! NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 16. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.