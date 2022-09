Stand: 27.09.2022 07:27 Uhr Corona-News-Ticker: Neuer Impfstoff auch in Niedersachsen erhältlich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 27. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neuer Corona-Impfstoff auch in Niedersachsen erhältlich

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.775 in Niedersachsen, 1.306 in Hamburg und 2.844 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 89.282 Neuinfektionen - Inzidenz bei 334,9

Neuer Corona-Impfstoff auch in Niedersachsen erhältlich

Der laut Hersteller-Angaben an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff ist jetzt auch in Niedersachsen verfügbar. Die Auslieferung des neuen Vakzins von Biontech/Pfizer an die Arztpraxen habe begonnen, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), der dpa. Bereits seit rund zwei Wochen wird der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff angeboten. Wer sich impfen lassen wolle, solle die Ärztin oder den Arzt des Vertrauens vorher kontaktieren, um zu erfahren, wann ein Impftermin möglich sei und welcher Impfstoff zum Einsatz komme, so Haffke. Landesweit sind darüber hinaus nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums 145 Impfteams im Einsatz. "Es ist davon auszugehen, dass sie den neuen Impfstoff im Laufe der Woche bekommen haben", sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. In Bremen ist der neueste Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits seit vergangener Woche erhältlich, ebenso in Schleswig-Holstein, in Hamburg von dieser Woche an. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nur Menschen über 60 Jahren eine zweite Booster-Impfung mit den neuen Impfstoffen sowie Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen und "Risiko-Patienten".

Weitere Informationen Ärzte in Niedersachsen bieten neuen Omikron-Impfstoff an Das Corona-Vakzin ist an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasst. Die ersten Lieferungen sind Anfang der Woche angekommen. mehr

RKI: 89.282 Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner heute Morgen mit 334,9 angegeben (Vortag: 293,6 / Vorwoche: 259,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 89.282 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 60.237) innerhalb eines Tages.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 295

In Schleswig-Holstein ist die Corona-Inzidenz weiter gestiegen: Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche liegt nun bei 295, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 235,2 betragen. Es wurden 2.844 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet (Vorwoche: 2.004). In schleswig-holsteinischen Krankenhäusern werden 335 Menschen behandelt, die mit Corona infiziert sind (Vorwoche: 236). Auf den Intensivstationen liegen 17 Patienten mit Corona (Vorwoche: 22). Allerdings ist nicht klar, ob die Betroffenen wegen der Corona-Infektion oder aus anderen Gründen ins Krankenhaus kamen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,45 (Vorwoche: 4,12).

RKI: 1.306 Neuinfektionen in Hamburg - 7.775 in Niedersachsen

In Hamburg und Niedersachsen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner laut Robert Koch-Institut (RKI) seit letzter Woche gestiegen. In Niedersachsen liegt sie bei 352,8 (Vorwoche: 305) und in Hamburg bei 177 (Vorwoche: 135,2). In der Hansestadt wurden in den vergangenen 24 Stunden 1.306 neue Fälle gemeldet. In Niedersachsen verzeichnete das RKI 7.775 Neuinfektionen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 27. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus