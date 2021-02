Stand: 08.02.2021 08:32 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Impfverordnung tritt in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 8. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle News vom Sonntag können Sie im gestrigen Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In Hamburg beginnt die nächste Impf-Etappe

Bei den Corona-Impfungen in der Hansestadt Hamburg sind nach den Alten- und Pflegeheimen nun die über 80 Jahre alten Menschen in den rund 200 Service-Wohnanlagen an der Reihe. Dort leben Seniorinnen und Senioren, die sich bei Bedarf betreuen lassen. Mobile Impfteams gehen auch in die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem soll in dieser Woche in Hamburg erstmals auch der neue Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz kommen. Rettungspersonal und Pflegekräfte sollen damit geimpft werden.

Vorpommern-Greifswald: Landkreis entscheidet über weitere Maßnahmen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will angesichts des hohen Infektionsgeschehens heute über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Inzidenzwert liegt nach einem Corona-Ausbruch in einen Pflegeheim in Anklam kreisweit bei 211,4. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben von bundesweit rund 400 Landkreisen und kreisfreien Städten nur acht im Moment eine noch höhere Sieben-Tage-Inzidenz. Allerdings ist das Infektionsgeschehen im Kreis Vorpommern-Greifswald lokal sehr unterschiedlich.

Spahn gegen Langfrist-Plan für Lockdown-Lockerungen

Vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Fortsetzung des Corona-Lockdowns über den 14. Februar hinaus und für ein weiter schrittweises Vorgehen der Regierung geworben. "Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben", sagte Spahn am Abend in der ARD-Talkshow "Anne Will". Es gehe nur "Zug um Zug" - und dabei stünden noch einige harte und schwere Wochen bevor. Insbesondere die Entwicklung bei den "besorgniserregenden Mutationen" müsse genau beobachtet werden. Die hochansteckenden Virusvarianten verbreiteten sich scheinbar schneller als das Virus bisher, sagte Spahn mit Blick auf die jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts.

VIDEO: Schwindendes Vertrauen ins Corona-Krisenmanagement – was muss jetzt passieren? (65 Min)

RKI bestätigt 4.535 neue Corona-Fälle bundesweit

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin 4.535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 5.608 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bei 76,0. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Bundesweit wurden auch 158 neue Todesfälle bestätigt, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Zusammenhang stehen, Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61.675. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Quarantäne für Mitarbeiter und Patienten von Strandklinik St. Peter-Ording

Nach einem Corona-Ausbruch in der Strandklinik in St. Peter-Ording müssen Mitarbeiter und Patienten in Quarantäne. Vier Angestellte sowie zehn Patienten seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Kreis Nordfriesland mit. Diejenigen, die sich vom 22. Januar bis zum 6. Februar in der Klinik aufgehalten haben, gelten demnach als Kontaktperson 1 und müssen in Quarantäne. Bis zum 14. Februar hat die Klinik einen Aufnahme-Stopp verhängt. Patienten dürfen unter Auflagen mit ihrem eigenen Auto nach Hause fahren, aber nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

92 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 92 weitere Corona-Fälle amtlich registriert worden. Gestern waren 282 Neuinfektionen verzeichnet worden, am Montag vor einer Woche waren es 183. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner gibt das Land derzeit mit 61,4 an. Am höchsten ist der Wert in Flensburg (142).

Neue Impfverordnung tritt in Kraft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Impfungen mit einer neuen Verordnung beschleunigen und flexibler machen. Die Verordnung tritt heute in Kraft und sieht einige Änderungen bei der Einstufung der Bevölkerung in drei vorrangig zu impfende Gruppen vor. Zudem kann von der Reihenfolge künftig in Einzelfällen abgewichen werden, etwa wenn dies "zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen notwendig ist", wie es in der Verordnung heißt. Sprich: Bevor Impfdosen weggeworfen werden, sollen sie auch an Personen verabreicht werden, die eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Und: Menschen unter 65 Jahren sollen durch die neuen Regeln vorrangig mit dem Impfstoff von AstraZeneca versorgt werden, der in Deutschland mangels ausreichender Studiendaten für Ältere vorerst nicht verwendet werden soll. Somit bleibt mehr von den anderen Impfstoffen für Menschen über 65. Die Bundesländer dürften einzelne Jahrgänge zudem nun zeitversetzt einladen, erläuterte Spahn. Somit könnten sie die Impfungen flexibler organisieren. Anders als bisher sollen auch Personen mit bestimmten schweren Krankheiten früher berücksichtigt werden - und zwar nun in der Gruppe zwei mit hoher Priorität.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 8. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 899 Neuinfektionen in Niedersachsen, 282 in Schleswig-Holstein, 116 in Hamburg, 82 in Mecklenburg-Vorpommern, 47 im Bundesland Bremen.