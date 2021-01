Stand: 30.01.2021 13:33 Uhr Corona-News-Ticker: Merkel dankt Familien für "gewaltigen Kraftakt"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 30. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kanzlerin Merkel dankt Familien für "gewaltigen Kraftakt"

Deutschland soll fünf Millionen Impfdosen bis 22. Februar erhalten

Impfen in Niedersachsen nur im eigenen Kreis

Ministerpräsidentin Schwesig besorgt wegen Mutation

Klagen gegen Corona-Regeln stattgegeben

Einreisestopp für Länder mit stark ansteckenden Corona-Mutanten in Kraft

Neuinfektionen: 1.065 in Niedersachsen, 291 in Schleswig-Holstein und 249 in Hamburg

794 neue Todesfälle und 12.321 Neuinfektionen bundesweit

Kanzlerin Merkel dankt Familien

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Leistung von Eltern während der Pandemie als "gewaltigen Kraftakt" gewürdigt und ihnen gedankt. Für Betreuung, Unterricht und eigene Verpflichtungen und Sorgen brauche man "gute Nerven". Zudem sei es "bitter", dass Kinder und Jugendliche derzeit auf vieles verzichten müssten, was sonst so wichtig sei und Freude mache: Freunde treffen, Hobbys nachgehen, feiern oder einfach nur unbeschwert in den Tag hineinleben. Sie wisse, sagt Merkel in ihrem aktuellen Podcast, dass finanzielle Hilfen und Kinderkrankentage weder Schule noch Kita ersetzen würden. "Wir setzen alles daran, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können, um den Kindern und Familien ein Stück ihres gewohnten Alltags wiederzugeben", so Merkel.

Kinder in Corona-Zeiten: Psychisch belastet und zu spät geimpft

Die Kassenärzte warnen vor psychischen Schäden wegen des wochenlangen Corona-Lockdowns für Kinder und fordern, die Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen. "Schon jetzt berichten Kinderärzte und Jugendtherapeuten über eine massive Zunahme von Kindern, die verhaltensauffällig sind", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Dies sei kein Wunder, wenn Kinder wochenlang allein seien und keinen strukturierten Tag hätten. Zudem mahnte der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten früher zu impfen. "Sie sollten also in die gleiche Gruppe kommen, wie erwachsene chronisch Kranke", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Er warnte vor der Gefahr eines schweren Verlaufs bei jungen Menschen. Der Mediziner forderte kindgerechte Corona-Impfstoffe zu fördern. Impfungen mit nicht eigens für Kinder zugelassenen Impfstoffen lehnte er ab. Bislang sind die Corona-Impfstoffe von der EU nur für Menschen ab 16 beziehungsweise 18 Jahren zugelassen.

Fünf Millionen Impfdosen bis 22. Februar

Deutschland erhält bis zum 22. Februar fünf Millionen weitere Impfdosen. Das meldet das Bundesgesundheitsministerium auf Twitter. Die Hersteller BioNtech, Moderna und AstraZeneca würden den Wirkstoff an die Bundesländer liefern.

Intensivmediziner fordert harten Lockdown

Das Präsidiumsmitglied der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner (DIVI), Felix Walcher, fordert in der "Augsburger Allgemeinen" einen harten Lockdown, um die Lage auf den Intensivstationen deutlich zu entspannen. "Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt." Er fürchte, dass wegen Überbelastung viel Personal das Handtuch werfen werde. Zudem befürchtet er, dass Menschen aufgrund kommender Impfungen und Lockerungsdiskussionen nachlässiger würden. "Wenn das passieren sollte, dann werden wir eine dritte Welle mit Virusmutationen erleben, deren Folgen unabsehbar sind."

1.065 Neuinfektionen in Niedersachsen, 249 in Hamburg

In Niedersachsen wurden 1.065 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind 142 weniger als vor einer Woche und 75 mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 77,7. An oder mit dem Virus gestorben sind 40 Menschen.

In Hamburg kamen 249 Neuinfektionen dazu. Das sind 15 mehr als gestern und 45 mehr als Sonnabend vor einer Woche. 29 Menschen starben am Virus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 95,4 knapp unter 100.

Niedersachsen: Impftermin nur noch im eigenen Kreis

Aufgrund der Knappheit des Impfstoffes dürfen Niedersachsen nur noch im Impfzentrum des eigenen Landkreises oder der eigenen kreisfreien Stadt geimpft werden. "Damit soll verhindert werden, dass für die Impfung zu große Distanzen zurückgelegt werden müssen und es zu Unwuchten bei der Impfstoffverteilung zwischen den Kommunen kommt", teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Bereits vereinbarte Termine würden aber bestehen bleiben. Das Gesundheitsministerium gab an, dass am ersten Tag der Terminvergabe, rund 8,9 Millionen Anrufversuche registriert worden seien. Bis zum Freitagnachmittag haben demnach 10.334 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, Termine für die Erst- und Zweitimpfung vereinbart. Unter der Nummer 0800/998 86 65 sei es auch weiterhin möglich, sich auf die Warteliste für künftige Termine setzen zu lassen, sagte ein Ministeriumssprecher. Auch im Internet werde unter www.impfportal-niedersachsen.de in der kommenden Woche eine Warteliste bereitgestellt.

Wie barrierefrei läuft das Impfen?

Wie bekomme ich einen Impftermin? Gibt es im Impfzentrum Rollstühle und eine Möglichkeit zum ausruhen? Sind Erklärfilme untertitelt und in leichter Sprache? Barrierefreier Zugang zu Impfzentren ist für die hoch priorisierten Gruppen von Senioren und Seniorinnen sowie Menschen mit Vorerkrankungen besonders wichtig.

Das Land Niedersachsen hat als Ziel, alle 50 Impfzentren barrierefrei oder mindestens barrierearm zu gestalten. Begleitpersonen für Menschen mit Behinderungen seien ausdrücklich erwünscht, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover. Nach Einschätzung des Büros der Landesbehindertenbeauftragten Petra Wontorra sind die meisten Zentren in Sachen Barrierefreiheit "gut ausgestattet". Allerdings gebe es keine genauen Erkenntnisse oder Zahlen darüber, welche Impfzentren wie viel Barrierefreiheit garantierten. Das Hamburger Impfzentrum verfügt nach Angaben der Sozialbehörde über Rampen für einen problemlosen Zugang. Auch Hilfskräfte und Ruheräume seien vorhanden. In Schleswig-Holstein sind alle Impfzentren nach Angaben des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Kiel barrierefrei zugänglich.

Das RKI meldet 12.321 Neuinfektionen

12.321 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das RKI heute bundesweit. Das sind etwa 4.100 weniger als vor einer Woche. Gestern hatte das RKI 14.022 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 794 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Insgesamt sind demnach 56.546 mit oder an Corona gestorben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und liegt bei 90,9. Gestern meldete das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 94,4.

Schwesig glaubt nicht an schnelle Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dämpfte Hoffnungen auf rasche Lockerungen der Corona-Regeln. Sie sehe die Mutationen des Coronavirus mit ganz großer Sorge, sagte die SPD-Politikerin in einem ARD Extra. "Dann, glaube ich, reden wir weniger über Lockerungen, sondern eher über Verschärfungen", betonte Schwesig. Verärgert zeigte sich Schwesig über die schleppenden Lieferungen von Corona-Impfstoffen. Es stehe fast alles still, weil Impfstoff fehle. Die Europäische Union habe zu spät und zu wenig bestellt. "Das ist wirklich bitter", sagte die SPD-Politikerin. Vor dem Impfgipfel am Montag forderte sie von der Bundesregierung mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Man müsse vor Ort wissen, wann welche Lieferung komme.

Krematorien in Hamburg und SH noch nicht überlastet

Weder in Schleswig-Holstein noch in Hamburg stapeln sich wie in anderen Städten die Särge in den Krematorien. Auf dem Ohlsdorfer und dem Öjendorfer Friedhof in Hamburg seien bislang keine signifikanten Steigerungen bei den Sterbefällen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen, sagte Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe. Auch der Geschäftsführer der Feuerbestattungen Schleswig-Holstein, Ralf Paulsen, berichtete, dass es in Lübeck, Kiel und Tornesch bislang keine Probleme gebe.

Kläger von Corona-Einschränkungen befreit

Das Verwaltungsgericht Greifswald hat Einsprüchen gegen die seit Montag im Landkreis Vorpommern-Greifswald geltenden verschärften Corona-Regeln stattgegeben. Die nächtliche Ausgangssperre sowie die 15-Kilometer-Regel gelten für die beiden Kläger nicht mehr. Das teilte das Gericht am Freitagabend mit. Für alle anderen gilt die Allgemeinverfügung aber weiterhin. Ein Antragsteller hatte sich gegen die nächtliche Ausgangssperre und die 15-Kilometer-Regelung gewehrt, der andere nur gegen die Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr. Beide hatten bemängelt, dass die nächtliche Ausgangssperre unverhältnismäßig sei. Das sieht auch das Gericht so. Es hält die 15-Kilometer-Regelung zudem für zu ungenau formuliert. Es sei nicht ohne weiteres ersichtlich, wo jeweils der 15-Kilometer-Radius ende.

Corona-Mutationen auf der Spur: So arbeiten die Labore

Wie weit sind die besonders ansteckenden Coronavirus-Mutanten in Niedersachsen schon verbreitet? Das will man in Hannover herausfinden - durch Sequenzierung der bei Corona-Tests gefundenen Virus-DNA.

Einreisestopp für Länder mit stark ansteckenden Corona-Mutanten

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland seit heute eine Einreisesperre. Das Bundeskabinett verhängte für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar ein Beförderungsverbot für Menschen aus diesen Ländern. Betroffen sind zunächst Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani. Die Regelung sieht aber viele Ausnahmen vor - unter anderem für alle Deutschen und für in Deutschland lebende Ausländer sowie für Transitpassagiere und für den Warenverkehr. "Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht."

291 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 291 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Am Sonnabend vor einer Woche waren 425 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 84, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Die Zahl der Menschen, die in Schleswig-Holstein mit oder an Corona starben, stieg um 19 - auf nun 853 seit Beginn der Pandemie.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 30. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 990 in Niedersachsen, 388 in Schleswig-Holstein, 249 in Mecklenburg-Vorpommern, 234 in Hamburg, 128 im Bundesland Bremen.