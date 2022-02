Stand: 28.02.2022 08:13 Uhr Corona-News-Ticker: MV startet mit Novavax-Impfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 28. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern startet mit Novavax-Impfungen

Bestätigte Neuinfektionen: 619 in Schleswig-Holstein, 4.369 in Niedersachsen - 62.349 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin befürwortet Lockerungen nur mit Augenmaß

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker hat Lockerungen in der Corona-Pandemie befürwortet, aber Augenmaß angemahnt. Es sei notwendig, sich auf den Herbst mit deutlich mehr Infektionen vorzubereiten und erneuten massiven Ausbrüchen vorzubeugen. Der Sommer müsse genutzt werden, um nicht in den dritten Virus-Winter zu gehen, sagte sie mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht, für die sie sich entschieden aussprach: "Ich gehöre ganz klar zum Team Vorsicht." Noch immer seien bundesweit über zwei Millionen Menschen über 60 nicht geimpft, kritisierte Wenker. Sie betonte, es sei ein solidarisches Signal der älteren Generation, sich impfen zu lassen - junge Menschen hätten genug Vorleistung erbracht und fast zwei Jahre lang zurückgesteckt.

MV startet mit Novavax-Impfungen

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern will die Mecklenburgische Seenplatte heute die Corona-Impfungen mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax starten. Nach Angaben eines Sprechers haben sich 116 Interessenten gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums folgen morgen Rostock, Schwerin und Vorpommern-Rügen mit dem Start für Impfungen mit dem Protein-Impfstoff. Mecklenburg-Vorpommern erhalte im ersten Quartal etwa 78.000 Impfdosen von Novavax, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt minimal auf 1.143,5

Die Behörden haben in Niedersachsen 4.369 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 9.267; Vorwoche: 4.619). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt minimal auf 1.143,5 (Vortag: 1.146,7; Vorwoche: 1.107,6). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 833,8

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 619 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 1.426; Vorwoche: 1.049). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt auf 833,8 (Vortag: 853,8; Vorwoche: 761,7). 39 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden aktuell auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, 25 werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 6,42.

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 1.238,2

Das Robert Koch-Institut meldet 62.349 neue positive Corona-Tests binnen 24 Stunden. Das sind gut 11.500 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 1.238,2 (Vortag: 1.240,3 / Vorwoche: 1.346,8). 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Experten gehen bei den Infektionszahlen jedoch von einer höheren Dunkelziffer aus.

Etliche Demos gegen Corona-Maßnahmen in MV geplant

Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik in Mecklenburg-Vorpommern wollen heute wieder gegen die Pandemie-Beschränkungen demonstrieren. Im Zentrum steht dabei seit Wochen die Ablehnung einer Ausweitung der Impfpflicht. Viele Menschen bezeichnen zudem die sogenannte Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern als nicht nachvollziehbar - gemeint sind damit die Kriterien, nach denen im Land die Beschränkungen erfolgen. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner seit Wochen unter der anderer Bundesländer wie Berlin und Brandenburg, in denen alle Freizeiteinrichtungen offen geblieben sind. In MV hingegen sind vor allem im Osten zahlreiche Freizeiteinrichtungen geschlossen. In den vergangenen Wochen hatten sich laut Polizei montags jeweils insgesamt 7.000 bis 9.000 Menschen in mehr als 20 Städten zu solchen Demonstrationen versammelt. Angemeldet sind Proteste nach Angaben der Behörden heute unter anderem in Schwerin, Neubrandenburg, Rostock, Wismar, Greifswald, Waren und Güstrow. Auch in vielen kleineren Städten wird wieder mit Aufzügen gerechnet.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 28. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.