Stand: 24.02.2021 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: MV-Gipfel berät über Öffnungsperspektiven

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 24. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV-Gipfel berät über Öffnungsperspektiven

Lehrer und Kita-Beschäftigte können ab heute geimpft werden

MV: Schulstart bis Klasse sechs in drei Regionen

Kieler Landtag entscheidet über Krisenhaushalt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 262 in Schleswig-Holstein

RKI: 8.007 neue Corona-Fälle bundesweit bestätigt

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

262 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Fälle um 262 auf nun insgesamt 41.462 registrierte Infektionen gestiegen. Gestern waren 93 und vor einer Woche 251 neue Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 49,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Gestern war der Wert mit 49,3 nahezu gleich, am Mittwoch vergangener Woche lag er bei 55,8.

Spahn stellt sich heute den Fragen der Abgeordneten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt sich am Mittag im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Der CDU-Politiker steht wegen Verzögerungen bei den Schnelltests für alle und wegen des schleppenden Starts der Corona-Impfungen in der Kritik. Die Ständige Impfkommission (Stiko) plädiert dafür, die Reihenfolge bei den Corona-Impfungen nicht allzu starr einzuhalten. In allen Impfzentren sollte es unbedingt Listen dafür geben, "wer an die Reihe kommt, wenn Dosen übrig bleiben", sagte Stiko-Chef Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit kein Impfstoff verworfen werde, könnten "geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen" vorgezogen werden.

RKI: 8.007 neue Corona-Fälle bundesweit bestätigt

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.007 Corona-Neuinfektionen gemeldet - das sind gut 450 mehr als vor einer Woche (7.556). Außerdem wurden 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 68.740. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit bei 59,3 - und damit niedriger als am Vortag (60,5). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 0,98 (Vortag: 1,05). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Vor MV-Gipfel: Schwesig mahnt zu Vorsicht

Vor dem heutigen MV-Gipfel mit Vertretern aus Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weiter zu Vorsicht in der Pandemie gemahnt. "Ich verstehe den Wunsch nach weiteren Öffnungsschritten. Leider zeigen die Zahlen, dass wir noch nicht über den Berg sind." Ab 13 Uhr soll es bei dem digitalen Gipfel um einen Stufenplan gehen, wie Öffnungen bei Corona-Neuinfektionszahlen von unter 35 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aussehen könnten, so Schwesig. Den Plan wolle sie mit zum nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März nehmen. Unternehmer rechnen mit der Öffnung von Gartenbaumärkten, Zoos und Tierparks zum 1. März - so wie in Schleswig-Holstein vorgesehen. Nach sinkenden Zahlen sind die Neuinfektionen auch im Nordosten zuletzt nicht mehr gefallen.

Lehrer und Kita-Beschäftigte können ab heute geimpft werden

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas können ab heute gegen Corona geimpft werden. Das twitterte Bundesgesundheitsminster Jens Spahn (CDU) gestern. Er erwartet so "zusätzliche Sicherheit" in einem Umfeld, in dem Abstand und Maske nicht immer möglich seien. Seit Montag sind Grundschulen und Kitas in zehn Bundesländern teilweise wieder geöffnet. Für diese Impfungen infrage kommen dann voraussichtlich zunächst Hunderttausende Impfdosen des Herstellers AstraZeneca, die bisher ungenutzt in den Ländern lagern.

Kieler Landtag entscheidet über Krisenhaushalt

Im Zeichen der Corona-Pandemie entscheidet der Landtag in Kiel heute über den diesjährigen Landeshaushalt. Die Jamaika-Koalition hat für den Etat rund eine Milliarde Euro aus dem Notkredit von 5,5 Milliarden eingeplant, den das Parlament im vorigen Jahr als Konsequenz aus der Corona-Krise für die nächsten Jahre beschlossen hatte. Hinzu kommen 262 Millionen Euro an konjunkturell bedingten Schulden und 287 Millionen an Altlasten für die HSH Nordbank. "Der Haushalt 2021 ist ein Krisenhaushalt", sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt gestern. Erfreulich sei, dass die Investitionsquote wieder über zehn Prozent liege.

Landwirte erfinden sich in Pandemie neu

Auch für die Landwirte hat sich in der Corona-Pandemie viel geändert. Jan-Hendrik Langeloh vom Milchhof Reitbrook musste seinen Milchviehbetrieb in den Vier- und Marschlanden durch die Krise manövrieren. Die Schließung der Cafés traf ihn hart.

VIDEO: Wie die Pandemie den Alltag verändert: Ein Landwirt erzählt (3 Min)

MV: Heute Schulstart bis Klasse sechs in drei Regionen

In den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Stadt Rostock gehen die Kinder von Klasse eins bis sechs von heute an wieder regulär in die Schule. Dort liegt der Corona-Inzidenzwert unter 50. In allen anderen Regionen des Landes und für die Größeren ab Klasse sieben geht es zunächst mit Distanzuntericht zu Hause weiter. Den Abschlussklassen wird hingegen landesweit Präsenzunterricht angeboten, um die Schüler bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. In den drei Regionen mit weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ist die Teilnahme daran Pflicht. Für die Schüler ab Klasse sieben sieht der neue Plan die frühestmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht vom 8. März an vor. Auch dann gilt: Präsenzunterricht ist nur bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 möglich. Stabil heißt dabei seit mindestens zehn Tagen.

Durch den Mittwoch mit dem NDR.de-Ticker

Auch am heutigen Mittwoch, 24. Februar, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 339 in Niedersachsen, 161 in Hamburg, 93 in Schleswig-Holstein, 206 in Mecklenburg-Vorpommern und 61 im Land Bremen. Bundesweit: 3.883.