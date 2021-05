Stand: 08.05.2021 07:11 Uhr Corona-News-Ticker: Lübecker Bucht ab heute dritte Modellregion in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 8. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog von gestern.

Lübecker Bucht ab heute dritte Modellregion in SH

Neuinfektionen in Norddeutschland: 219 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 15.685 Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle

Impfbus fährt zu Gemeinschaftsunterkünften im Kreis Vechta

Ein Impfbus fährt von heute an zu Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Vechta. Die Bewohnerinnen und Bewohner etwa von Flüchtlingswohnheimen und Obdachlosenunterkünften können in dem Fahrzeug eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Wie der Landkreis mitteilte, impft das Team mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, der nur einmal gespritzt werden muss. Da Menschen in Gemeinschaftsunterkünften auf engem Raum zusammen sind, haben sie ein erhöhtes Infektionsrisiko. Der Impfbus soll auch bei Sammelunterkünften von Arbeitseinwanderern halten.

RKI registriert 15.685 Corona-Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 15.685 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Am Sonnabend vor einer Woche hatte der Wert bei 18.935 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI bundesweit bei 121,5 (Vortag: 125,7; Vorwoche: 148,6).

Innere Lübecker Bucht wird dritte Modellregion in SH

Als dritte touristische Modellregion in Schleswig-Holstein öffnet sich die innere Lübecker Bucht wieder für Gäste. Von heute an sind in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt wieder Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich. Dabei gelten jedoch strenge Hygieneauflagen. So müssen Übernachtungsgäste bei der Anreise einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Sie müssen ihre Kontaktdaten mit der Luca-App hinterlegen und sich während ihres Aufenthaltes alle 48 Stunden testen lassen. Trotz dieser Beschränkungen seien die Orte jedoch gut gebucht, sagte der Tourismuschef von Timmendorfer Strand, Joachim Nitz. Die Modellregion Nordfriesland mit der Nordseeinsel Sylt heißt bereits seit dem 1. Mai wieder Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde läuft das Modellprojekt bereits seit Mitte April. Das Nordseebad Büsum soll am 10. Mai folgen.

Kostenlose Tests nun auch bei Hagenbeck vor Ort möglich

Kostenlose Corona-Tests für einen Besuch im Tierpark Hagenbeck sind ab heute auch vor Ort möglich. Vier sogenannte Drive-In-Teststraßen für Autos sowie eine Spur für Fußgänger und Radfahrer sollen ein unkompliziertes und zügiges Testen ermöglichen, wie der Tierpark heute mitteilte. Errichtet wurde das Zentrum auf einem Grundstück des Tierparks. Termine können über die Seite www.secura-teststation.de gebucht werden. Doch auch ohne Termin ist es möglich, einen Abstrich machen zu lassen. Nach 15 Minuten erhalten die Getesteten ihr Ergebnis. Der Tierpark ist seit Ende April wieder geöffnet. Es muss jedoch vor dem Besuch ein fester Termin online gebucht und ein negativer Testnachweis vorgelegt werden.

NDR Info bietet einen neuen Service an: Die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für den eigenen Wohnort in Norddeutschland und weitere Infos können Sie auf dem Handy über die Messenger von Telegram, Facebook oder Apple Nachrichten abrufen. Um diesen kostenlosen Service zu nutzen, müssen Sie bei dem Messenger Ihrer Wahl nur Ihre Postleitzahl eintippen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein geht weiter zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 52,1 gesunken. Am Tag zuvor war eine Inzidenz von 53,8 gemeldet worden, vor einer Woche lag der Wert bei 61,5. Innerhalb eines Tages kamen 219 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel zu den Corona-Neuinfektionen hervorgeht (Vortag: 247, Vorwoche: 257). Zwei weitere Menschen starben an oder mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 1.524. Die Stadt Neumünster liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über der kritischen Schwelle von 100 - mit einem Wert von 109,7. Den zweithöchsten Wert hat weiterhin die Stadt Kiel (85,5). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde (38,8) und Nordfriesland (28,9).

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Freitag: 1.475 in Niedersachsen, 247 in Schleswig-Holstein, 292 in Hamburg, 260 in Mecklenburg-Vorpommern und 94 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 18.485.