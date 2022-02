Stand: 23.02.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach will Reiseregeln für Familien vereinfachen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 23. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Hier können Sie die Ereignisse vom gestrigen Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Quarantäne-Regeln: Kabinett will Reisen mit Kindern erleichtern

Niedersachsen: Weil stellt Details zu Lockerungen vor

SH: Günther gibt Regierungserklärung ab

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.564 in Schleswig-Holstein , 17.086 in Niedersachsen

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Geplante Erleichterungen bei Corona-Reiseregeln im Kabinett

Bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer sollen Erleichterungen kommen - besonders für Familien mit Kindern. Das sehen Änderungen der Einreiseverordnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, mit denen sich heute ab 11 Uhr das Bundeskabinett befassen soll. So sollen Länder nur noch als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Rückkehr nach Deutschland eingestuft werden, wenn dort Virusvarianten mit "stärker krank machenden Eigenschaften" grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Die Neuregelungen sollen ab 4. März greifen.

Für Kinder unter zwölf Jahren soll es möglich werden, sich nach Rückkehr aus Hochrisikogebieten direkt aus einer sonst anstehenden Quarantäne frei zu testen. Bisher gilt generell: Wer aus solchen Gebieten kommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test daraus befreien. Für Kinder unter sechs Jahren endet die Absonderung bisher fünf Tage nach Einreise automatisch - aber ohne Möglichkeit, sich früher frei zu testen, wenn sie keinen Nachweis als Genesene oder Geimpfte haben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt

Die Behörden haben in Niedersachsen 17.086 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 10.648; Vorwoche: 16.371). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.090,6 (Vortag: 1.123,3; Vorwoche: 1.134,9). Es wurden 20 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 209.052 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 10.920 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 219.972 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1278,9 von 1306,8 am Vortag. 299 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121.902. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,97 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Landtag SH: Regierunsgerklärung und Thema Schule

In einer Regierungserklärung will Schleswig-Holsteins Ministerprädisident Daniel Günther (CDU) heute ab 10 Uhr im Landtag Stellung zur derzeitigen Corona-Lage nehmen. Der CDU-Politiker hatte in der vergangenen Woche eine Reihe von Erleichterungen für diverse Bereiche angekündigt, die am Donnerstag nächster Woche in Kraft treten sollen. Geplant ist unter anderem das Ende der bestehenden 2G- und 2G-Plus-Regeln in der Beherbergung, Gastronomie, beim Sport, in Freizeit und Kultur, bei körpernahen Dienstleistungen und in der außerschulischen Bildung. Stattdessen soll wieder flächendeckend 3G gelten. Nach der Regierungserklärung und der Debatte darüber wird sich das Parlament auch speziell mit dem Schulunterricht unter Pandemie-Bedingungen befassen.

Niedersachsen: Weil stellt Details zu Lockerungen vor

Auf der Sitzung des Niedersächsichen Landtags soll heute ab 10 Uhr eine neue Corona-Verordnung verabschiedet werden, die schon morgen in Kraft treten soll. So soll unter anderem die 2G-Plus-Regelung entfallen. In einem zweiten Schritt Anfang März sind weitere Lockerungen geplant, dann sollen etwa auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test wieder ins Restaurant gehen können. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird die Ergebnisse der Landtagssitzung sowie Details zu den Lockerungen bekannt geben. NDR.de überträgt die Pressekonferenz hier im Livestream.

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Inzidenz in SH wieder über 800 - Hospitalisierungsrate sinkt

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.564 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 3.522 und in der Vorwoche 3.513. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 804,3 (Vortag: 770,4/Vorwoche: 755,2). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.599 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 6,05 (Vortag: 6,22).

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 23. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.