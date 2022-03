Stand: 11.03.2022 11:26 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach warnt vor vielen Toten in Pandemie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 11. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Lauterbach warnt vor Anstieg der Sterbezahlen in Pandemie

Weil warnt vor Personalausfällen in kritischer Infrastruktur

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.324 in Schleswig-Holstein , 23.593 in Niedersachsen

Bundesweit erneuter Anstieg der Inzidenz: 252.836 Neuinfektionen

Corona-Sonderregeln für Kurzarbeit bis Ende Juni verlängert

Der Bundesrat hat die Verlängerung mehrerer Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebilligt. Die Länderkammer winkte unter anderem die Verlängerung der Sonderregeln für die Kurzarbeit bis Ende Juni durch, die ansonsten Ende März ausgelaufen wären. Damit können von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen weiterhin leichter Kurzarbeitergeld beantragen. Es kann außerdem für bis zu 28 Monate bezogen werden - normalerweise sind nur 24 Monate möglich.



Zu dem vom Bundesrat gebilligten Gesetzespaket gehört auch die Verlängerung der sogenannten Akuthilfen für pflegende Angehörige im Pflegezeit- und im Familienpflegezeitgesetz. Diese gelten nun ebenfalls bis Ende Juni fort. Beschäftigte können damit in einer akuten Pflegesituation weiterhin bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fernbleiben, um die bedarfsgerechte Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Hintergrund der Regelung ist, dass es in der Pandemie oftmals zu Ausfällen bei der stationären und ambulanten Pflege kommt, sodass viele Berufstätige die häusliche Pflege ihrer Angehörigen selbst übernehmen müssen.

Lauterbach warnt vor Anstieg der Sterbezahlen in Pandemie

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat davor gewarnt, die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie zu unterschätzen. Täglich würden derzeit 200 bis 250 Menschen an Corona sterben. Für ihn sei die Lage "kritisch", weil davon auszugehen sei, dass die Zahl der Toten in den kommenden Wochen weiter ansteigen werde. Es sei deshalb falsch, nun alle Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen über Bord zu werfen, sagte der Minister. Lauterbach nannte es eine "Fehleinschätzung" zu glauben, dass es bei der Omikron-Variante nur mildere Verläufe gebe. Ungeimpfte könnten an ihr sterben, und auch Geimpfte könnten an der Omikron-Variante schwer erkranken und "langfristige Symptome entwickeln". Darauf müsse reagiert werden.



Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sehe deshalb vor, dass in Hotspots weiter Maßnahmen wie Masken- und Testpflichten ergriffen werden könnten, sagte Lauterbach. Hotspots könnten durchaus große Gebiete sein und nicht nur einzelne Städte oder Regionen. Solche Schutzregelungen könnten dann "auch ein ganzes Bundesland betreffen". Die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes ist nötig, weil nach bisheriger Rechtslage alle Schutzmaßnahmen nach dem 19. März auslaufen würden.

Bremen richtet Plattform zur Impfpflicht-Meldung ein

Auch das Bundesland Bremen richtet eine eigene Plattform ein, auf der ab 15. März Meldungen zur Impfpflicht durch die Einrichtungen möglich sind. "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll künftig verstärkt vor einer Ausbreitung von Infektionen schützen. Ich habe die Hoffnung, dass die Impfquote in den Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen jetzt und in den kommenden Wochen noch steigen wird", betonte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Ärzte fordern Ende der anlasslosen Corona-Tests für Kinder

Ärzte haben für Kinder nach über zwei Jahren Pandemie ein Ende der anlasslosen Corona-Testungen und mehr Normalität im Alltag gefordert. Die bisherigen zum Schutz gedachten Maßnahmen belasteten die Jungen und Mädchen eher als sie nutzten, kritisierte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW. Die beiden BVKJ-Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe betonten: "Wir sehen in unseren Praxen kaum Kinder, die an Corona erkrankt sind, wir erleben massenhaft Kinder, die bei völliger Gesundheit oder banalem Schnupfen aufgrund von Testmaßnahmen der Kita teilweise zum wiederholten Male fernbleiben müssen." Das sei der falsche Weg. "Wenn wir Kinder schützen wollen, dann muss endlich wieder gelten, dass wir über Krankheit reden und nicht über die Tatsache, dass ein gesundes Kind eventuell Viren in sich trägt."

Weil: Brauchen ein Instrumentarium, falls kritische Infrastruktur gefährdet ist

Die Infektionszahlen steigen bundesweit - wohl maßgeblich durch die ansteckendere Omikron-Variante. Dennoch sollen zum 20. März in Deutschland die meisten Pandemie-bedingten Einschränkungen des Lebens aufgehoben werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt im Interview bei NDR Info vor Personalausfällen in der kritischen Infrastruktur, wenn Infizierte in Isolation müssen. Seiner Meinung nach brauchen die Länder weiterhin ein Instrumentarium, um gegebenenfalls neue Beschränkungen legitimieren zu können. Immer noch seien viel zu viele Menschen ungeimpft und könnten so das Virus weiter verbreiten. Mit Blick auf den Herbst sagte er: "Wir brauchen einen höheren Schutz. Und da wäre mir eine hohe Impfquote allemal lieber als irgendwelche Schutzmaßnahmen."

Niedersachsen: 23.593 neue Corona-Fälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen 23.593 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.263,9 gestern auf 1.319,0 (Vorwoche: 1.148,6). Binnen eines Tages registrierte das RKI 15 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Meldeportal in Niedersachsen gestartet

Wer im Gesundheitswesen arbeitet und nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in Niedersachsen in den kommenden Wochen beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Ein dafür eingerichtetes Meldeportal ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums heute gestartet. Hintergrund ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die von kommender Woche Mittwoch an greift. Danach dürfen Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen nur noch tätig sein, wenn sie gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Die Einrichtungen seien von kommendem Mittwoch an verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu melden, bei denen der Impfstatus ungenügend ist oder Zweifel an der Echtheit des Nachweises bestehen. Auch Arztpraxen und andere Selbstständige seien meldepflichtig. Die Gesundheitsämter fordern laut Ministerium gemeldete Menschen zunächst auf, einen Impfnachweis oder ein Attest vorzulegen. Den Einrichtungen werde empfohlen, die betreffenden Beschäftigten zunächst patientenfern einzusetzen. Werde kein Nachweis vorgelegt, könne eine Anhörung mit einer Zwangsgelddrohung folgen - dieses Zwangsgeld beträgt 1.500 Euro bei einer Vollzeitstelle. Danach könne ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Wird weiterhin kein Nachweis erbracht, kann das Gesundheitsamt ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot verfügen.

Inzidenz steigt bundesweit erneut an: 252.836 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den neunten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen gemeldet. Der Wert wurde heute mit 1.439,0 angegeben. Gestern betrug er 1.388,5, vor einer Woche 1.196,4 (Vormonat: 1.472,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.836 Corona-Neuinfektionen. Gestern war die mit 262.752 Fällen binnen 24 Stunden bisher höchste Zahl gemeldet seit Pandemiebeginn gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 217.593 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 249 Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt weiter

Sowohl bei der Sieben-Tage-Inzidenz als auch bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen sind in Schleswig-Holstein neue Höchststände erreicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1.155,7 - nach 1.066,8 am Vortag und 954,8 vor einer Woche. Binnen einer Woche deutlich gestiegen ist auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen: Innerhalb von 24 Stunden waren es zuletzt 7.324, genau eine Woche zuvor 5.038.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Einen guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 11. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.