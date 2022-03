Stand: 06.03.2022 23:41 Uhr Corona-Blog: FDP pocht auf Ende der Alltagsbeschränkungen

In diesem Blog hat NDR.de Sie auch am Sonntag, 6. März 2022 über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Die Ereignisse des Tages können Sie hier nachlesen. Am Montagmorgen starten wir einen neuen Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



FDP besteht auf Zurückfahren von Corona-Maßnahmen im Frühling

Tanzen ohne Maske - Andrang in Hamburger Clubs und Discos

Niedersachsen lockert ab Montag Testpflicht an Schulen

MV: Empfehlung statt Pflicht für Masken im Unterricht

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt nach längerem Anstieg wieder

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 10.370 in Niedersachsen, 1.332 in Schleswig-Holstein, 1.403 in Mecklenburg-Vorpommern, 1.153 in Hamburg, 388 im Bundesland Bremen - bundesweit 116.889

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona-Blog macht Pause - Gute Nacht!

Der Corona-Blog von NDR.de macht jetzt eine kleine Pause. Das Team wünscht Ihnen eine gute Nacht. Am Montagmorgen starten wir einen neuen Blog zu den Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland.

Geburtshaus in Göttingen will offenbar keine geimpften Schwangeren

Im Geburtshaus Göttingen, wo Frauen ihre Babys auf natürliche Weise ohne Krankenhaus zur Welt bringen können, sieht man Corona-Impfungen für Schwangere offenbar skeptisch. Frauen berichten, dass ihre Betreuung abgelehnt oder erschwert worden sei, nachdem sie sich hatten impfen lassen, wie es die Ständige Impfkommission empfiehlt. Außerdem sagten Frauen dem NDR, "dass keiner da eine Maske trägt, zumindest vom Personal". Das Geburtshaus Göttingen lehnte eine Stellungnahme ab.

VIDEO: Geburtshaus in Göttingen benachteiligt Schwangere mit Impfung (5 Min)

388 Neuinfektionen in Bremen registriert

Die Bremer Gesundheitsbehörde hat heute 388 neue Corona-Infektionen für das Bundesland gemeldet. Das berichtet Radio Bremen auf seiner Internetseite butenunbinnen.de. 325 Corona-Fälle wurden demnach in der Stadt Bremen registriert, 63 in Bremerhaven. Am Sonntag vor einer Woche waren es in der Stadt Bremen 243 Fälle, in Bremerhaven 55. In der Stadt Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner leicht an auf 672,8. In Bremerhaven stieg der Wert ebenfalls leicht auf 891,2.

1.403 neue Corona-Fälle in MV registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern ist ganz leicht gestiegen - auf 1.764,7. Gestern lag der Wert bei 1.759,7. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete 1.403 neue Ansteckungen - das sind 62 weniger als am Sonntag vor einer Woche. In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 625 Patienten behandelt, die eine Corona-Infektion haben, acht mehr als gestern. Auf den Intensivstationen liegen 81 Patienten mit einer Corona-Infektion - einer weniger als gestern.

Weitere Informationen Corona in MV: 5.910 Neuinfektionen - acht neue Todesfälle Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt auf 1.767,1. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,1. mehr

Ex-Verfassungsrichter Papier gegen allgemeine Impfpflicht

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Er sagte der Zeitung "Die Welt" (Montagsausgabe), man solle zum jetzigen Zeitpunkt auf die geplante Einführung "verzichten und stattdessen effektivere Impfkampagnen vorbereiten". Eine Impfpflicht wäre laut Papier "in jedem Fall ein erheblicher Eingriff in das Grundrecht der körperlichen Integrität und Selbstbestimmung". Dieser sei nur zu rechtfertigen, wenn ohne diesen Eingriff wichtigen Gemeinschaftsgütern schwere Gefahren drohten. Dies lasse sich aber angesichts der ungewissen Entwicklung der Pandemie nur schwer vorhersagen.

1.153 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt leicht

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde binnen 24 Stunden 1.153 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 1.220 neue Fälle weniger als am Sonnabend und 148 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sinkt leicht: von 689,7 am Sonnabend auf 681,9 am Sonntag. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 681,0 gelegen.

Tanzen ohne Maske - Andrang in Hamburger Clubs und Discos

Tanzen ohne Maske: Viele Hamburgerinnen und Hamburger zog es am ersten Wochenende nach Wiedereröffnung von Clubs und Diskotheken auf die Tanzflächen. Teilweise bildeten sich lange Schlangen vor den Läden. "Die Sehnsucht nach Zerstreuung war auf jeden Fall spürbar", sagte der Geschäftsführer des Hamburger Clubkombinats, Thore Debor. Ein große Welle der Solidarität mit der Ukraine habe es ebenfalls in Hamburg gegeben.

Weitere Informationen Hamburger feiern die Wiedereröffnung der Clubs und Diskotheken Tanzen ohne Maske: Viele Hamburgerinnen und Hamburger zog es am Wochenende auf die Tanzflächen von Clubs und Diskotheken. mehr

Niedersachsen lockert ab Montag Testpflicht an Schulen

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen müssen sich ab Montag seltener auf das Coronavirus testen. Das Kultusministerium reduziert die Zahl verpflichtender Selbsttests von fünf auf drei pro Woche. Der neue Testrhythmus - in der Regel montags, mittwochs und freitags - gilt den Angaben zufolge bis zum 1. April. Ausgenommen von der Regelung sind dem Ministerium zufolge nur Kinder und Jugendliche, die bereits dreimal gegen das Coronavirus geimpft sind.

MV: Empfehlung statt Pflicht für Masken im Unterricht

Die monatelange Pflicht zum Maskentragen im Unterricht hat an diesem Montag an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns vorerst ein Ende. "Für Schülerinnen und Schüler an ihrem Sitzplatz im Unterricht ist die Maskenpflicht aufgehoben", heißt es in einem Schreiben des Bildungsministeriums an die Schulleitungen. Allerdings empfiehlt das Ministerium "ausdrücklich", eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Auch Klassenfahrten können wieder gebucht werden.

Weitere Informationen Corona: Maskenpflicht an den Schulen in MV läuft aus Auch Klassenfahrten und jahrgangsübergreifender Unterricht sind von heute an wieder erlaubt. mehr

FDP besteht auf Zurückfahren von Corona-Maßnahmen im Frühling

In der Debatte über den Corona-Kurs im Frühling pocht die FDP auf ein weitgehendes Ende von Alltagsbeschränkungen. "Wenn sich die Gefahrenlage entspannt, müssen auch Maßnahmen zurückgefahren werden", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Man kann nicht bloß präventiv auf Dauer millionenfach Grundrechte beschränken." Darauf müsse jede Lösung Rücksicht nehmen. Nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan sollen zum 20. März "alle tiefgreifenderen" Beschränkungen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus. Über eine neue Grundlage für einen weiter nötigen Basisschutz im Frühling wird gerade beraten.

Inzidenzwert in Niedersachsen steigt

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen binnen 24 Stunden 10.370 Corona-Neuinfektionen registriert - 6.792 weniger als am Sonnabend, aber 1.103 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in dem Bundesland weiter an, auf nun 1.172, 8 Fälle pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.171,4; Vorwoche: 1.146,7). Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt nach längerem Anstieg wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken auf 963,7. Zuvor war sie fünf Tage in Folge gestiegen. Gestern hatte der Wert bei 971,6 gelegen, vor einer Woche bei 853,8. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, wurden aktuell 1.332 neue Fälle registriert. Vor einer Woche waren es 1.426. In sieben Städten und Kreisen in SH liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen über 1.000: in Flensburg (1.912,5), Nordfriesland (1.510,0), Schleswig-Flensburg (1.451,8), Dithmarschen (1.335,1), Neumünster (1.033,7), Steinburg (1.012,2) und Rendsburg-Eckernförde (1.008,5). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin im Kreis Pinneberg (555,7).

RKI registriert 116.889 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.231,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.231,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.240,3 (Vormonat: 1.400,8 ). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 116.889 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 107.913 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 51 Todesfälle verzeichnet.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 6. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.