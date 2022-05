Stand: 06.05.2022 06:01 Uhr Corona-News-Ticker: Kürzere Isolation gilt ab heute in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 6. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern: Verkürzte Isolation gilt ab heute

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 11.182 in Niedersachsen, 3.903 in Schleswig-Holstein, 3.426 in Hamburg; bundesweit 85.073

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Inzidenz nun bei 553,2 - 85.073 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 553,2 an. Gestern hatte der Wert bei 566,8 gelegen (Vorwoche: 758,5, Vormonat: 1.322,2). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 85.073 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 101.610) und 214 Todesfälle (Vorwoche: ebenfalls 214) innerhalb eines Tages.

Mecklenburg-Vorpommern: Kürzere Isolation gilt ab heute

Corona-Infizierte können in Mecklenburg-Vorpommern von heute an bereits nach fünf Tagen ihre Isolation beenden. Bisher war dies frühestens nach sieben Tagen mit einem Negativ-Test möglich. Der Test ist nun nicht mehr nötig, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Es werde aber "dringend empfohlen", sich täglich zu testen und die "Isolation erst bei einem negativen Test-Ergebnis zu beenden". Voraussetzung für die kürzere Isolationszeit ist nach Angaben von Ministerin Stefanie Drese (SPD), dass die Betroffenen mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten sowie im Bereich der Eingliederungshilfe. Sie müssen Drese zufolge für die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach einer Corona-Infektion nicht nur symptomfrei sein, sondern zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen.

Weitere Informationen Corona-Isolation in MV auf fünf Tage verkürzt Die Isolation nach einer Corona-Infektion kann von heute an schon nach fünf Tagen und ohne Test beendet werden. mehr

Inzidenz in Niedersachsen fällt weiter: 11.182 Neuinfektionen registriert

Niedersachsen ist weiterhin das Bundesland mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Inzidenz liegt heute bei 773,5, gestern betrug sie 799,1. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 11.182 Neuinfektionen in Niedersachsen.

RKI verzeichnet 3.426 Neuinfektionen für Hamburg

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg 3.426 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: 2.084). Den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt das RKI heute mit 522,8 an (Vortag: 505,0). Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt am Dienstag bei 885,7.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein meldet 3.903 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Aktuell liegt der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 812,8 - nach 842,4 am Vortag. Das ist der höchste Wert aller 16 Bundesländer. Innerhalb eines Tages wurden zuletzt landesweit 3.903 positive PCR-Tests registriert. Zu beachten ist bei diesen Zahlen: Die Corona-Datenlage wird nach Einschätzung von Expertinnen und Experten zurzeit unter anderem wegen der geringer werdenden Tests ungenauer.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Willkommen beim Live-Ticker zur Corona-Lage am Freitag

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 6. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus