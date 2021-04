Stand: 06.04.2021 14:03 Uhr Corona-News-Ticker: Kritik aus dem Norden an Laschet-Vorschlägen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 6. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Norddeutsche Kollegen sehen Laschet-Vorschläge kritisch

Den Vorschlag eines "Brücken-Lockdowns" von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) haben Kollegen in Norddeutschland zurückhaltend aufgenommen. "Vor Ostern hat Aktionismus bei vielen Menschen für einen Vertrauensverlust gesorgt - nach Ostern dürfen wir diesen Fehler nicht wiederholen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem NDR. Es gebe viele Fragen: Sollen die Kitas samt Notbetreuung schließen? Soll die Wirtschaft ganz herunterfahren? Wie lange und mit welchem konkreten Ziel sollen die Maßnahmen andauern? Das alles sei ungeklärt, so Weil. Anders als Laschet würde er den für 12. April geplanten Bund-Länder-Gipfel nicht vorziehen. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist nach Angaben eines Sprechers gegen ein Vorziehen des Treffens, solange keine konkreten Vorschläge da seien. Dagegen ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einem Bericht der "Lübecker Nachrichten" zufolge offen für ein Vorziehen. Die Konferenz könne zudem auch in Präsenz abgehalten werden. Zum Thema Lockdown-Verschärfung verwies Günther allerdings auf die bereits getroffenen Verabredungen. Entscheidend sei, dass die Notbremse auch gezogen werde. Laschet will mit seinem "Brücken-Lockdown" die Zeit überbrücken, bis viele Menschen geimpft sind. Konkrete Vorschläge machte er aber nicht.

304 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg 304 Corona-Neuinfektionen amtlich registriert worden. Das sind 49 Fälle weniger als gestern und 24 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Allerdings ist es möglich, dass sich über die Oster-Feiertage weniger Menschen testen ließen und die Zahlen deshalb niedriger ausfallen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 in den zurückliegenden sieben Tagen sank in Hamburg leicht auf 149,6. Vor einer Woche hatte der Wert bei 153,7 gelegen.

HH: Eltern befürchten Diskriminierung von Kindern

In Hamburg gibt es wegen der Corona-Infektionszahlen in der Stadt seit heute nur noch einen "erweiterten Notbetrieb" der Kitas. Der Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung Hamburg (LEA) lobt, dass es keine Nachweispflicht für den Bedarf der Eltern gebe "und den individuellen Notlagen weiterhin Rechnung getragen" werde. Jedoch gebe es einzelne Meldungen, dass sich Kita-Leitungen darüber hinwegsetzten und Eltern eine Betreuung verweigerten. Der LEA fordert zudem, dass die Test- und Maskenpflicht im Bereich der Wirtschaft "mit derselben Härte durchgesetzt wird, wie es an den Schulen geschieht. Alles andere wäre diskriminierend gegenüber unseren Kindern und demnach inakzeptabel".

287 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Das Landesgesundheitsamt in Niedersachsen hat heute 287 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren 584 neue Fälle registriert worden, am Dienstag vor einer Woche 859. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt die Behörde aktuell mit 97,5 an, am Tag zuvor lag sie bei 104,5. Experten gehen allerdings davon aus, dass die derzeitigen Zahlen nicht mit denen von vor Ostern vergleichbar sind, weil weniger getestet wurde und es zu Meldeverzögerungen kam.

Karl-May-Spiele erneut verschoben

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das Stück "Der Ölprinz" wird um ein weiteres Jahr verschoben, wie die Organisatoren mitteilten. Premiere für das Stück mit Alexander Klaws als Winnetou und Sascha Hehn als Ölprinz soll nun am 25. Juni 2022 sein.

"Meldeverzug" über Ostern: Steigen Werte jetzt stark an?

Nach Ostern melden viele Bundesländer sinkende 7-Tages-Inzidenzwerte bei den Labor-bestätigten Neuinfektionen mit SARS-CoV2. Doch diese "Osterruhe" ist trügerisch. Denn längst nicht alle Landkreise haben über das Osterwochenende Zahlen an das Robert Koch-Institut in Berlin gemeldet. Von den 71 Landkreisen in Norddeutschland haben beispielsweise am Ostersonnabend und Ostersonntag jeweils zwölf Kreise keine neuen Fälle nach Berlin gemeldet. Am Ostermontag waren es schon 32 Landkreise in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bis sich die gemeldeten Inzidenz-Werte mit denen von vor Ostern vergleichen lassen können, wird es einige Zeit dauern - bis Mitte April. Möglicherweise lassen sich nach den Feiertagen auch wieder mehr Menschen testen. Der gesunkenen Inzidenz könnten also in den nächsten Tagen stark steigende Werte folgen.

Weitere Sonderimpfaktionen in MV geplant

Hunderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Osterwochenende Sonderimpfaktionen in Trollenhagen, Waren und Wismar genutzt. Wer über 60 Jahre alt ist, konnte sich dort ohne Anmeldung mit AstraZeneca impfen lassen. Demnächst soll es wieder solche Aktionen geben: In Wismar am 17. April, in Greifswald und Pasewalk bereits an diesem Sonnabend.

Impfen jetzt auch beim Hausarzt: Reportage und Interview

Ein Arzt aus Papenburg berichtet über die Vorbereitungen für den Impfstart bei Hausärzten. Dirk Heinrich vom Hamburger Impfzentrum sieht den Übergang als notwendig an. Entscheidend sei die Menge der Impfstofflieferungen.

AUDIO: Impfstart in Hausarztpraxen: "Alles hängt von Impfstoff-Menge ab" (8 Min) Impfstart in Hausarztpraxen: "Alles hängt von Impfstoff-Menge ab" (8 Min)

Debatte über strengere Corona-Regeln

CDU-Chef Armin Laschet will strengere Corona-Regeln. Der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke begrüßte den Vorschlag im Interview auf NDR Info. Er verwies darauf, dass sich die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Variante in Deutschland stark ausbreite. "Das ist ansteckender und es verläuft auch schwerer. Deswegen bin ich sehr dafür, dem Virus die Schranken zu weisen."

AUDIO: Brücken-Lockdown und Impfstart - Wie weiter in der Corona-Politik? (9 Min) Brücken-Lockdown und Impfstart - Wie weiter in der Corona-Politik? (9 Min)

Günther offen für Vorziehen der Bund-Länder-Konferenz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist einem Bericht der "Lübecker Nachrichten" zufolge bereit, die nächste Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie vorzuziehen. Diese könne auch in Präsenz abgehalten werden, sagte er und verwies auf die bereits getroffenen Verabredungen. Entscheidend sei, dass die Notbremse auch gezogen werde, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 100 überschreite. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte ein vorgezogenes Bund-Länder-Treffen und einen "Brücken-Lockdown" vorgeschlagen, der so lange gelten solle, bis ein größerer Teil der Bevölkerung geimpft sei. Laschet schlug ein Treffen noch in dieser Woche vor. Geplant ist die Konferenz bislang für den 12. April.

6.885 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.885 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren es 9.549. Das RKI weist darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage vermutlich weniger Tests gemacht wurden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Behörden die Zahlen wie gewohnt an das RKI übermittelten. Die heute berichteten Fallzahlen könnten dadurch eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das RKI bundesweit aktuell mit 123,0 an. Gestern lag der Wert bei 128,0.

Hamburg: Schüler und Eltern gemeinsam gegen Abitur ohne Prüfung

Ein Abitur ohne Prüfung: Die Gewerkschaft GEW hatte diesen Vorschlag ins Spiel gebracht - als eine Art Notlösung, falls die Schulen wegen steigender Corona-Zahlen wieder länger schließen müssen. Doch von der Idee halten in Hamburg weder die Schülerinnen und Schüler etwas, noch die Eltern.

Weitere Informationen Abitur ohne Prüfung? Hamburgs Schülerkammer und Eltern dagegen Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schlug vor, dass durch Corona Abiturprüfungen notfalls abgesagt werden könnten. mehr

Impfung bei Hausärzten beginnt heute

Heute beginnen die Hausärzte bundesweit mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Dafür sollten sie knapp eine Million Dosen erhalten - zunächst des Herstellers Biontech/Pfizer. Wichtig: Die Praxen gehen auf ihre Patienten zu. Diese sollen nicht in den Praxen nach Terminen fragen.

Einreise aus Niederlanden nur mit negativem Test

Wer von heute an aus den Niederlanden einreist, braucht einen negativen Corona-Test. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Einstufung des Nachbarlands als Hochinzidenzgebiet hat Folgen für die angrenzenden Kommunen in Niedersachsen.

Vorpommern-Rügen: Rücknahme der Lockerungen

Die Menschen im Landkreis Vorpommern-Rügen müssen sich von heute an auf strengere Corona-Auflagen einstellen. Sie dürfen in vielen Geschäften abseits des täglichen Bedarfs nur noch mit Termin und negativem Corona-Schnell- oder Selbsttest einkaufen. Auch der Besuch von Museen und anderen kulturelleren Einrichtungen ist dann nur noch so erlaubt. Grund ist das Auslaufen einer Allgemeinverfügung des Landkreises mit lockereren Regeln. Dadurch greifen die Vorkehrungen der Corona-Landesverordnung.

Erweiterte Testpflicht in MV gilt ab heute

Von heute an wird die Corona-Testpflicht in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ausgeweitet. Wer dann etwa shoppen gehen will, braucht einen negativen Corona-Test. Kunden müssen laut Gesundheitsministerium maximal 24 Stunden vor dem Termin einen Corona-Test gemacht haben - entweder in der Apotheke, in einem Schnelltestzentrum oder mit einem gekauften Selbsttest vor Ort. In der Hansestadt Rostock tritt diese Regelung laut Landesregierung erst zum kommenden Sonnabend in Kraft, weil die Corona-Infektionszahlen dort geringer sind.

Weitere Informationen Ab heute: Testpflicht beim Einkaufen in MV Einzelhandel, Friseure und Kosmetikstudios in MV dürfen von Dienstag an nur noch mit einem negativen Corona-Test besucht werden. mehr

Streit um Inzidenz-Werte im Kreis Vorpommern-Greifswald

Einer der wichtigsten Indikatoren bei der Beurteilung des Pandemie-Geschehens ist der 7-Tage-Inzidenzwert. Doch immer wieder gibt es Abweichungen, zum Beispiel zwischen den offiziellen Werten des Robert Koch-Instituts und anderen Berechnungen. Besonders große Abweichungen gibt es seit einiger Zeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Datenexperten des NDR etwa wiesen auf ihrer Zusammenfassung der Situation in den Landkreisen am 3. April den offiziellen RKI-Wert von rund 70 aus - bezogen sie jedoch den Meldeverzug in ihre Berechnungen ein, ergab sich ein Wert von 140. Diese Problematik führte nun zu einem politischen Streit.

VIDEO: Streit um Inzidenzwerte im Kreis Vorpommern-Greifswald (5 Min)

171 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 171 neue Corona-Fälle. Gestern waren es 162, vor einer Woche 188. Ein Kreis überschritt noch die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg (125,2). In Pinneberg lag der Wert leicht unter der Marke - bei 97,4. Insgesamt ging die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 66,5 zurück. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 69,6 gelegen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um zwei Fälle auf 1.443.

Der Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Dienstag, 6. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Ostermontag: Niedersachsen meldet 584 neue Corona-Fälle, Hamburg 255, Schleswig-Holstein 162, Mecklenburg-Vorpommern 149, das Land Bremen 54 - bundesweit 8.497.