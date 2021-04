Stand: 10.04.2021 08:05 Uhr Corona-News-Ticker: Impfen ohne Termin an fünf Orten in MV möglich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 10. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten und Ereignisse von gestern stehen im Blog von Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfen ohne Termin heute an fünf Orten in MV

359 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

24.097 neue Corona-Neuinfektionen bundesweit registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

359 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Gesundheitsbehörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 359 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 394, am Sonnabend vor einer Woche 340. Wegen der Osterfeiertage sind die Zahlen allerdings nur bedingt vergleichbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach Angaben des Landes aktuell bei 65,8. Zwei Kreise in Schleswig-Holstein liegen demnach über der Marke von 100: Herzogtum Lauenburg (115,1) und Neumünster (101,0).

24.097 neue Corona-Neuinfektionen bundesweit registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.097 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 25.464, am Sonnabend vor einer Woche hatte das RKI 18.129 Neuinfektionen gemeldet. Wegen der Osterfeiertage und Schulferien sind die aktuellen Corona-Zahlen allerdings nur bedingt vergleichbar mit den Werten vor Ostern. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 120,6. Innerhalb von 24 Stunden wurden 246 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Am Sonnabend vor einer Woche hatte das RKI 120 weitere Todesfälle verzeichnet.

Pflegekräfte über dritte Welle: "Da rast was auf uns zu"

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen wächst. Anders als während der ersten beiden Wellen seien die Patienten deutlich jünger, sagt der Direktor der Universitätsmedizin Göttingen, Konrad Meissner. Ein Ende des Patientenzustroms sei derzeit nicht in Sicht. Auch die Pflegekräfte sprechen von einer hohen Belastung. Weniger kritisch sieht das der Pneumologe Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover. Von einem Zusammenbruch des Intensivsystems will er im Interview mit Hallo Niedersachsen nicht sprechen.

VIDEO: Anzahl von Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt (6 Min)

Mecklenburg-Vorpommern: Impfen ohne Termin heute an fünf Orten möglich

Menschen ab 60 Jahren können heute in zwei Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern zusätzliche Impfangebote wahrnehmen. Nach Angaben der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald soll es entsprechende Impfmöglichkeiten in Neubrandenburg, Demmin und Mirow sowie in Greifswald und Pasewalk geben. Dabei soll der Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz kommen. Während Vorpommern-Greifswald ganz ohne Anmeldung impfen will, hatte die Seenplatte-Verwaltung darauf, dass man sich auch einen Termin über die Hotline reservieren kann.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Freitag: 2.026 in Niedersachsen, 394 in Schleswig-Holstein, 447 in Hamburg, 565 in Mecklenburg-Vorpommern (neuer Höchstwert), 181 in Bremen, 25.464 bundesweit