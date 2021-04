Entwarnung nach PCR-Test: Kein Corona-Fall bei Hannover 96 Stand: 10.04.2021 17:50 Uhr Das für Sonntag angesetzte Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim kann stattfinden. Im Anschluss an einen Schnelltest gab es nach einem PCR-Test dafür grünes Licht.

Nach der Verwirrung durch ein unklares Corona-Testergebnis kann die für Sonntag um 13.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) angesetzte Partie von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim wie geplant stattfinden. "Nach einem nicht eindeutig auswertbaren Ergebnis beim Antigen-Schnelltest am Morgen gab es nach den anschließenden PCR-Tests Entwarnung: Alle Corona-Testergebnisse waren negativ", teilten die Niedersachsen am Samstagnachmittag mit.

96-Training war abgesagt worden

Zuvor war aus Sicherheitsgründen das Abschlusstraining der 96er abgesagt sowie die Spieler und Trainer in Isolation geschickt worden. "Diese Maßnahme haben wir gemeinsam mit der sportlichen Leitung umgehend getroffen, um jedes Risiko auszuschließen. Das gehört zu unserer Verantwortung für den Club und den Spielbetrieb der Liga", erklärte der 96-Hygienebeauftragte Axel Partenheimer.

An diesem Wochenende sind drei Zweitliga-Begegnungen ausgefallen, da sich die Teams aus Karlsruhe, Sandhausen und Holstein Kiel ganz oder teilweise in Quarantäne befinden. Auch Hannover 96 hatte im März schon in Quarantäne gemusst, das positive Ergebnis des Tests von Genki Haraguchi erwies sich jedoch als falsch.

