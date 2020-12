Stand: 19.12.2020 08:29 Uhr Corona-News-Ticker: Glawe befürchtet Klinik-Überlastungen in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zum gestrigen Freitag finden Sie hier im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



MV-Gesundheitsminister warnt vor Überlastung der Kliniken

Schleswig-Holstein meldet 508 Neuinfektionen

RKI: Bundesweit 31.300 neue Corona-Fälle registriert

SH: Auch nahe Kontaktpersonen müssen jetzt in Quarantäne

Glawe rechnet mit starker Belastung der Intensivstationen

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Glawe warnt vor einer Überlastung der Krankenhäuser in seinem Bundesland. Auf NDR Info sagte der CDU-Politiker heute früh, momentan sei die Lage noch einigermaßen entspannt. Es sei aber damit zu rechnen, dass die Intensivstationen einer zunehmenden Belastung ausgesetzt würden. Glawe räumte ein, dass die Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen an Weihnachten ein Risiko sei. Es sei aber wichtig, dass die Menschen die Festtage im Kreise ihrer Familie verbringen könnten. Zuversichtlich zeigte sich der Minister angesichts der geplanten Corona-Impfungen. Mecklenburg-Vorpommern sei mit mehreren Impfzentren und mobilen Impf-Teams gut vorbereitet, so der CDU-Politiker.

Erste Gelder der Dezemberhilfe sollen bald fließen

Erste Gelder der Corona-Dezemberhilfen sollen bald bei Firmen ankommen. Wie das Bundeswirtschaftsministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, werden Abschlagszahlungen nach aktuellem Stand spätestens Anfang Januar 2021 fließen. Die Abschlagszahlungen sind ein Vorschuss auf spätere Zahlungen. Wirtschaftsverbände hatten zuvor massive Kritik an einer schleppenden Umsetzung der Hilfen geäußert. Unternehmen bekommen Abschlagszahlungen in Höhe von 50.000 Euro, Soloselbstständige von bis zu 5.000 Euro. Dies gilt bereits bei den Novemberhilfen. Die Bundesregierung hatte die milliardenschweren Hilfen für Unternehmen etwa aus der Gastronomie beschlossen, die ihren Geschäftsbetrieb wegen des Teil-Lockdowns seit Anfang November dicht machen mussten.

Impfverordnung: Stiftung Patientenschutz sieht Verbesserungsbedarf

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die Verordnung für Impfungen gegen das Coronavirus kritisiert. Vorstand Eugen Brysch sagte auf NDR Info, es brauche zwar eine Priorisierung. Diese hätte aber klarer und differenzierter sein müssen. Er bezweifele, dass die jeweiligen Gruppen so groß sein müssen. Gebraucht werden dem Patientenschützer zufolge außerdem praktische Lösungen für enge Angehörige von alten Menschen. Brysch forderte auf NDR Info zudem ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der Organisation der Impfungen. So müsse klar sein, wie man informiert werde und ob es überall mobile Teams gebe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gestern die Impfverordnung unterzeichnet. Darin ist unter anderem festgeschrieben, dass sich über 80-Jährige sowie Beschäftigte und Bewohner von Pflegeeinrichtungen zuerst impfen lassen dürfen.

Notfall-Zulassung für Moderna-Impfstoff in den USA

Die USA können im Kampf gegen das Coronavirus ab sofort zwei Impfstoffe einsetzen: Die Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff des Pharma-Unternehmens Moderna eine Notfall-Zulassung erteilt. Gesundheitsminister Alex Azar erklärte, nun könnten die Impfungen beschleunigt werden, insbesondere beim medizinischen Personal und bei Bewohnern von Pflegeeinrichtungen. Noch an diesem Wochenende sollen in den USA 5,9 Millionen Dosen des Moderna-Präparats verteilt werden. Vor einer Woche war in den USA bereits der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen worden. In Deutschland sollen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus voraussichtlich am 27. Dezember starten. Zuvor will die Europäische Arzneimittelagentur über eine Zulassung des Mittels von Biontech entscheiden.

SH-Ministerpräsident Günther: "Das ist der härteste Teil der Krise"

Nach Einschätzung von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) durchlebt Deutschland in der Corona-Pandemie gerade die schwerste Krisenzeit. "Das ist der härteste Teil der Krise, durch den wir jetzt gehen", sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Der Regierungschef im nördlichsten deutschen Bundesland mahnte aber zu Realismus: "Niemand kann derzeit ausschließen, dass wir getroffene Maßnahmen nachjustieren müssen, weil sich die Situation anders als erhofft entwickelt. So realistisch muss man mindestens für die nächsten drei Monate bleiben."

RKI: 31.300 neue Corona-Fälle bundesweit - 702 weitere Tote

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Wochenvergleich erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter 31.300 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind etwa zehn Prozent mehr als am selben Tag der Vorwoche. Die Behörde verzeichnete zudem 702 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt laut RKI bei 0,96. Das bedeutet, dass ein Infizierter im bundesweiten Durchschnitt etwas weniger als eine weitere Person ansteckt. Der Wert gibt das Infektionsgeschehen vor etwa anderthalb Wochen wieder.

Schleswig-Holstein meldet 508 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 508 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein höherer Wert als genau eine Woche zuvor (384). Am Donnerstag wurde mit 602 Neuinfektionen ein Höchstwert verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg landesweit auf 93,8. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein 20.249 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. 322 Menschen mit einer Infektion starben bisher. In den Krankenhäusern werden aktuell 212 Covid-19-Patienten behandelt - 30 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 16 müssen beatmet werden.

Details zu den Corona-Impfungen in Deutschland

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat gestern die Impfpriorisierung für Deutschland vorgestellt. "Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne", sagte Spahn. Ältere über 80 Jahre, Bewohner und Personal in Pflegeheimen sollen zuerst zum Zug kommen, wenn die Impfungen wie geplant am 27. Dezember anlaufen können

Neue Quarantäne-Regel in Schleswig-Holstein

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein hat gestern einen Erlass herausgegeben, der die Kreise und kreisfreien Städte auffordert, eine neue Allgemeinverfügung zu Quarantäne-Maßnahmen zu veröffentlichen. Demnach sollen enge Kontaktpersonen von Menschen, die eine nachgewiesene Coronavirus-Infektion haben, gleich und eigenständig in Quarantäne gehen. Enge Kontaktpersonen gehören zur Kategorie eins. Das bedeutet, sie hatten mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen engen Kontakt - ohne Abstand, für mindestens 15 Minuten.

Auch Hamburg hebt Lkw-Sonntagsfahrverbot auf

Angesichts des neuen Corona-Lockdowns hat der Hamburger Senat das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufgehoben. Gemäß einer Vereinbarung der Verkehrsminister von Bund und Ländern gelte die Sonderregelung bis Ende Januar, teilten die Behörden für Verkehr und Inneres gestern mit. Auch Niedersachsen und Bremen haben den Beschluss umgesetzt.

Der NDR.de Ticker am Sonnabend startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Freitag wurden in Schleswig-Holstein 602 neue Fälle registriert, in Niedersachsen 1.610, in Hamburg 547, in Mecklenburg-Vorpommern 248 und im Bundesland Bremen 116. Bundesweit gab es bestätigte 30.277 Neuinfektionen.