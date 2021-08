Stand: 03.08.2021 15:14 Uhr Corona-News-Ticker: Gericht kippt Schließung von Clubs und Shisha-Bars

Niedersachsen: Gericht kippt Schließung von Discos bei Inzidenz über 10

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die Corona-bedingte Schließung von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 10 außer Vollzug gesetzt. Der Beschluss ist unanfechtbar, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die Antragstellerin, die eine Shisha-Bar in Delmenhorst betreibt, hatte in einem Normenkontrolleilantrag argumentiert, die Schließung sei unverhältnismäßig. Nach den vom Robert Koch-Institut (RKI) aufbereiteten Daten spiele das Infektionsumfeld Gaststätte oder Shisha-Bar nur eine untergeordnete Rolle. Darüber hinaus seien die Inzidenzwerte willkürlich gewählt und nicht mehr hinreichend aussagekräftig, da sie die notwendigen Parameter nur unzureichend berücksichtigten. Der Senat entsprach dem Antrag: Es handele sich bei der Schließung der Einrichtungen nicht um eine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Weitere Äntrage von Diskotheken- und Shisha-Bar-Betreibern sind damit gegenstandslos geworden.

Weitere Informationen Corona: OVG kippt Schließung von Clubs bei Inzidenz über 10 Das gilt auch für Shisha-Bars. Aus Sicht des Gerichts handelt es sich um keine notwendige Schutzmaßnahme. mehr

Niedersachsen: Erstimpfungen in Zentren noch bis 5. September

In der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) erneut fürs Impfen geworben. Ende September schließen demnach die Impfzentren in Niedersachsen, ab dann übernehmen die Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte. Termine für die Erstimpfung in den Impfzentren werde es nur noch bis zum 5. September geben. Der Anreiz, dieses Angebot zu nutzen, sei, "dass man nicht schwer krank wird", sagte die Ministerin. Für die geplanten Auffrischungsimpfungen sollen ab Herbst mobile Impfteams eingesetzt werden, um Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu versorgen.

Weitere Informationen Behrens: Corona-Impfung in Zentren jetzt noch zügig nutzen Bald schließen die Impfzentren und Praxen und Betriebe übernehmen. Die Gesundheitsministerin wirbt für die Impfung. mehr

Studie: AHA-Regeln verringern offenbar Übersterblichkeit

Ein deutsch-israelisches Forscherteam hat die Sterbedaten während der Corona-Pandemie von rund 100 Ländern in vergleichbarer Form aufbereitet. Ein Ergebnis: Die Übersterblichkeit - die Zahl der Toten über die gewöhnlich zu erwartende Sterblichkeit hinaus – lag in Deutschland unter der europäischer Nachbarländer. Demnach erfuhr Deutschland mit rund 50 zusätzlichen Toten pro 100.000 Einwohnern während der Pandemie eine viel geringere Übersterblichkeit als umliegende europäische Länder (Niederlande: 110; Belgien: 140; Frankreich: 110; Schweiz: 100; Österreich: 110, Tschechien: 320; Polen: 310). Eine Ausnahme bildet der Studie zufolge Dänemark, das keine Übersterblichkeit verzeichnet habe. Die Forscher gehen davon aus, dass die sogenannten AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) die Zahl der Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten wie etwa Grippe reduzierte. Die Ergebnisse des Teams von der Universität Tübingen und der Hebräischen Universität Jerusalem wurden online im Fachjournal "eLife" veröffentlicht.

DFB-Pokal: Bremer SV - Bayern München wird verlegt

Das DFB-Pokalspiel zwischen Fünftligist Bremer SV und dem deutschen Fußballrekordmeister Bayern München am Freitagabend muss verlegt werden. Hintergrund sind behördlich angeordnete Corona-Quarantänemaßnahmen für die gastgebenden Bremer, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist demnach noch offen. Wie Radio Bremen berichtet, hatten bei einem Vorbereitungspiel gegen den VfL Oldenburg die notwendigen Mindestabstände zu einem nun positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler innerhalb der Kabine nicht eingehalten werden können.

Weitere Informationen Corona: DFB setzt Pokalkracher zwischen Bremer SV und Bayern ab Beim Fünftligisten sind Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Spiel hätte am Freitagabend stattfinden sollen. mehr

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 35,8

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen wieder gestiegen. Die Gesundheitsbehörde bezifferte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 35,8. Am Vortag hatte der Wert bei 34,4 gelegen, vor einer Woche noch bei 30,6. Die Gesundheitsämter in der Hansestadt registrierten 113 Neuinfektionen und damit 76 mehr als am Vortag und 26 mehr als vor einer Woche.

Impfquote steigt weiter langsam

Die Quote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen in Deutschland steigt langsam. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wuchs sie zuletzt auf 52,6 Prozent der Bevölkerung an, nach 52,3 Prozent am Vortag. Insgesamt wurden demzufolge zuletzt 274.941 Dosen an einem Tag verabreicht. Zum Vergleich: Höhepunkt war der 9. Juni mit mehr als 1,4 Millionen Dosen. Die höchsten Quoten der vollständig Geimpften in den 16 Bundesländern gibt es in Bremen (62,1 Prozent) und im Saarland (56,3 Prozent).

Spahn verteidigt Kinderimpfungen, Kritik von Ärzteverbänden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Entscheidung von Bund und Ländern verteidigt, allen ab zwölf Jahren eine Corona-Impfung anzubieten. Der CDU-Politiker sagte im RBB, die Impfung bleibe freiwillig. Es gebe auch keinen Widerspruch zur Position der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese habe zwar keine Impfempfehlung für diese Altersgruppe gegeben, diese aber immer als möglich bezeichnet, so Spahn. Der Hausärzteverband reagierte unterdessen mit Unverständnis auf den Beschluss der Gesundheitsminister. Warum eine Empfehlung der Stiko zu dieser Frage auf der Basis fundierter Studien nicht abgewartet werden könne, sei ihm "schleierhaft", sagte Bundesvorsitzender Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kritik äußerte auch der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Grund für die Zurückhaltung der Stiko sei eine noch nicht ausreichend gesicherte und ausgewertete Datenlage über Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen bei Jugendlichen, sagte der Bundespressesprecher des Verbandes, Jakob Maske, im phoenix-Interview. Die Ärzte wollten "hundertprozentige Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen. Und da verlassen wir uns nicht auf ein politisches Urteil über die Impfung, sondern lieber auf ein medizinisches", so Maske.

Zuversicht und Zweifel in der Veranstaltungsbranche

Nach langem Stillstand kehrt mit Events wie Strandkorbkonzerten etwas Hoffnung zurück im Veranstaltungssektor, der mit 1,5 Millionen Mitarbeitern sechstgrößten Branche Deutschlands. Doch geringere Auslastung aufgrund von Abstandsgeboten und Hygieneauflagen und unsichere Aussichten auf Herbst und Winter mit einer etwaigen vierten Welle in der Corona-Pandemie schmälern zugleich die Erwartungen.

AUDIO: Veranstaltungsbranche vor dem Neustart? (4 Min) Veranstaltungsbranche vor dem Neustart? (4 Min)

Passagier-Premiere für TUI Cruises in Warnemünde

Zum ersten Mal hat in Rostock-Warnemünde ein Schiff von TUI Cruises samt Passagieren festgemacht. Zwar liefen während der Pandemie mehrmals Schiffe der Reederei den Kreuzfahrthafen an, nun allerdings erstmals mit Fahrgästen an Bord. Nach Angaben der Reederei sind 1.250 Passagiere an Bord der "Mein Schiff 1". Das ist etwas weniger als die Hälfte der Maximalauslastung. Die Gäste können in Warnemünde von Bord gehen und individuelle oder geführte Touren unternehmen. Dazu mussten sie auf dem Schiff einen zusätzlichen Corona-Test durchführen lassen.

Weitere Informationen Erstmals "Mein Schiff" mit Passagieren in Rostock zu Gast Während der Corona-Krise hat TUI Cruises bislang nur mehrmals Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde "geparkt". mehr

Neue Sommer-Folge von Coronavirus Kompakt

Was haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren über die Krankheit Covid-19 gelernt? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und was ist bekannt über Long Covid? Dazu zieht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann in der aktuellen Folge von Coronavirus Kompakt mit Virologin Sandra Ciesek eine Zwischenbilanz, während sich der Podcast Coronavirus-Update noch in der Sommerpause befindet.

AUDIO: Coronavirus Kompakt: Die Krankheit (25 Min) Coronavirus Kompakt: Die Krankheit (25 Min)

Behrens: Kein Affront gegen Impfkommission

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat den Beschluss der Ressortchefs von Bund und Ländern zu mehr Impfangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren verteidigt. Die SPD-Politikerin sagte auf NDR Info, dies sei kein Affront gegen die Ständige Impfkommission, sondern ein Angebot, das sich nach dem Bedarf der Eltern und ihrer Kinder richte. Sie verwies darauf, dass es nicht so sei, dass man sich alleine auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen konzentrieren wolle. Deutschland sei eines der wenigen Länder, das Impf-Einschränkungen mache. Der Impfstoff sei geprüft und ein guter Impfstoff, so Behrens.

AUDIO: Behrens: "Es handelt sich um Impfangebote" (8 Min) Behrens: "Es handelt sich um Impfangebote" (8 Min)

Inzidenzwert in Niedersachsen weiter bei 17,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vortag unverändert bei 17,2 geblieben. Landesweit kamen 121 neue bestätigte Corona-Infektionen hinzu, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seien nicht registriert worden. In der kreisfreien Stadt Salzgitter blieb die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bundesweit mit 60,4 am höchsten. Demnach sank der Wert zwar im Vergleich zu Montag (68,1), aber die Marke von 50 wurde bereits den dritten Tag in Folge überschritten. Die Stadt will deshalb heute über Konsequenzen informieren.

Weitere Informationen Salzgitter: Inzidenz weiter über 50 - Stadt informiert heute Die Inzidenz lag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50. Nun könnten schärfere Maßnahmen erlassen werden. mehr

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen und liegt nun bei 17,9. Am Vortag belief sich der Wert auf 17,8. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen unter Berufung auf die Gesundheitsämter mitteilte, wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 1.766 Neuinfektionen sowie 19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion registriert. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 14,5. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Stiko: Baldige Neuempfehlung zum Impfen ab zwölf Jahren

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, geht von einer Neuempfehlung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren innerhalb der kommenden zehn Tage aus. Eine grundsätzliche Änderung könne er aber nicht versprechen, sagte Mertens dem Magazin "Der Spiegel". Bislang empfiehlt die Stiko in dieser Altersgruppe Impfungen nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern dagegen für eine allgemeine Impfung ausgesprochen.

Materialmangel und höhere Preise beim Bauen in Niedersachsen

Wer in Niedersachsen derzeit auf die Fertigstellung seines Eigenheims hofft, muss sich wegen der Corona-Pandemie auf Verspätungen und erhöhte Rechnungen einstellen. Aktuell komme es wegen der Knappheit einiger Baumaterialien teilweise zu Verzögerungen und Preissteigerungen, teilte der Baugewerbe-Verband Niedersachsen (BVN) mit. Materialmangel und dadurch bedingte Lieferengpässe drücken die Margen bei vertraglich bereits fixierten Objekten, wie ein BVN-Sprecher sagte. Denn die Möglichkeiten einer Kostenüberwälzung bei bestehenden Bauverträgen seien limitiert. Erst kürzlich hatte auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen darauf hingewiesen, dass Händler nachträgliche Preiserhöhungen nicht ohne Weiteres vornehmen dürften. In einem Beispielfall sollte ein Gartenhaus bei Lieferung 700 Euro mehr Kosten als zuvor vereinbart. Der Vorschlag des Händlers, die Mehrkosten zu teilen, sei zu Recht abgelehnt worden.

Kaum Andrang im Hamburger Impfzentrum

Im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen gibt es für die Ärztinnen und Ärzte immer weniger zu tun: Letzte Woche wurde nach Angaben der Sozialbehörde dort nur noch knapp 10.000 Menschen geimpft - die meisten davon ohne Termin. Ende August macht das Impfzentrum dicht. Schon heute ist der letzte Tag für Moderna-Erstimpfungen, genau in einer Woche dann der letzte Tag für Biontech-Erstimpfungen.

Lambrecht: Hohe Impfquote wichtig für Präsenzunterricht

Zum Corona-Schutz für den Schulstart nach den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche bundesweit zusätzliche Impfmöglichkeiten bekommen. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte den Beschluss der Gesundheitsminister-Konferenz einen wichtigen Schritt, "damit auch Kinder und Jugendliche bestmöglich vor einer Corona-Erkrankung geschützt werden können". Sie unterstrich, dass es sich um ein Angebot auf freiwilliger Basis handele. "Eine hohe Impfquote ist wichtig - auch damit der Präsenzunterricht in den Schulen wieder gut anlaufen und beibehalten werden kann." Die geplanten Auffrischungs-Impfungen für bestimmte Gruppen nannte die Ministerin eine "gute und weitsichtige Entscheidung". So könne dazu beigetragen werden, dass Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie nachhaltig seien. "Es geht darum, alle Generationen gleichermaßen im Blick zu haben und gemeinsam entschieden zu handeln."

Corona-Drittimpfungen und Impfangebote für 12- bis 17-Jährige beschlossen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben gestern beschlossen, dass nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere niedrigschwellige Weise anbieten wollen. Dabei sei entsprechende ärztliche Aufklärung erforderlich. Zudem sollten Kinder und Jugendliche auch durch Kinder- und Hausärzte sowie im Rahmen von Impfungen für Angehörige von Beschäftigten in Firmen geimpft werden können. Für Jugendliche und junge Erwachsene in Universitäten und Berufsschulen sind ebenfalls Impf-Angebote geplant.

Mit der Möglichkeit einer Auffrisch-Impfung im September sollten zudem besonders gefährdete Gruppen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt werden. Denn für sie sei das Risiko eines nachlassenden Impfschutzes am größten. Bisherige Studiendaten zeigten, dass insbesondere diese Gruppen von einer Auffrisch-Impfung profitierten. Diese sollen mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe erfolgen, also von Biontech/Pfizer oder Moderna. Dabei sei es unerheblich, mit welchem Impfstoff die Personen vorher geimpft worden sind. Darüber hinaus wird ab September allen bereits vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna angeboten.

VIDEO: Gesundheitsminister: Impf-Angebot für Kinder ab zwölf (4 Min)

115 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet - Inzidenz steigt

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 24,5. Am Vortag lag der Wert bei 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 115 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es 100. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten Neumünster (46,1), Kiel (38,9) und Pinneberg (37,6). Den niedrigsten Wert hat der Kreis Ostholstein (10,0).

