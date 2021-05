Stand: 12.05.2021 12:07 Uhr Corona-News-Ticker: Erstimpfungen in Niedersachsen geraten ins Stocken

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 12. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



178 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenzwert sinkt auf 75,9

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg 178 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 33 Fälle mehr als gestern und 45 weniger als vor einer Woche. Der Inzidenzwert sinkt weiter auf nun 75,9 (Vortag: 78,2, Vorwoche: 95,8). 1.526 Menschen sind in Hamburg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind sieben mehr als zuletzt gemeldet.

Erstimpfungen in Niedersachsen geraten ins Stocken

Die Erstimpfungen gegen das Coronavirus in Niedersachsen haben aktuell an Tempo verloren. Das Land hatte vielen Menschen beschleunigt zu einem ersten Schutz verholfen. Diese Menschen müssten nun zuerst ihre zweiten Impfungen erhalten, ehe die Erstimpfungen wieder in gewohntem Umfang fortgeführt werden könnten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, in Hannover. Ab Anfang Juni seien wieder verstärkt Erstimpfungen möglich. In welchem Umfang wegen des Rückstaus Impfzentren Termine für Erstimpfungen absagen mussten, konnte Grimm nicht beziffern. Eigentlich hätten die Impfzentren nur Termine in das Buchungsportal einstellen können, für die sie bereits Impfstoff fest in Aussicht hätten. Auf jeden Fall sei die Zweitimpfung gewährleistet, so Grimm weiter. Neben den Impfzentren müssten sich auch die Arztpraxen nun vorübergehend auf Zweitimpfungen konzentrieren.

Bayern gibt alle Impfstoffe für Hausarztpraxen frei

Bayern will ab kommendem Montag die Priorisierungen für alle Corona-Impfstoffe bei Hausärzten aufheben. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern in einer Rede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in München an. In den Impfzentren soll es demnach aber bei dem bisherigen Verfahren mit Priorisierungen bleiben. Außerdem sollen in bayerischen Regionen mit Inzidenzen unter 100 ab dem 21. Mai Freibäder unter strengen Corona-Auflagen wieder öffnen dürfen.

Bundeskabinett bringt weitere Corona-Hilfe für ÖPNV auf den Weg

Busse und Bahnen in Deutschland sollen aufgrund gesunkener Einnahmen in der Corona-Krise eine weitere Milliarden-Hilfe erhalten. Das Bundeskabinett brachte heute einen Entwurf auf den Weg, der für dieses Jahr eine Milliarde Euro vorsieht. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) könne damit leistungsfähig und zuverlässig am Laufen gehalten werden. Der Gesetzentwurf kann nun von den Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht werden. Im vergangenen Jahr hatte der Bund bereits 2,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt. Den Verkehrsbetrieben machen stark zurückgegangene Fahrgastzahlen zu schaffen, denn viele Arbeitnehmer arbeiten im Homeoffice. Außerdem meiden manche Fahrgäste Busse und Bahnen zu Stoßzeiten.

Neue Sonderaktion: Vechta impft Fleisch- und Landarbeiter

Der Landkreis Vechta startet noch in dieser Woche eine neue Sonder-Impfaktion für Arbeiter der Fleischindustrie sowie der Land- und Ernährungswirtschaft. Dafür gibt es 13.000 zusätzliche Impfdosen. Den AstraZeneca-Impfstoff hat der Landkreis zusammen mit einer Dinklager Apotheke beschafft. Damit sollen die Haus- und Betriebsärzte nun die Beschäftigten der Branchen flächendeckend impfen. Der Landkreis Vechta will damit auch künftige Ausbrüche verhindern, wie Landrat Herbert Winkel (CDU) sagte.

TUI-Konzern hofft auf "Neustart" im Sommer

Der TUI-Konzern vertraut nach einem harten Corona-Winter auf eine möglichst rasche Erholung des Tourismus in der Sommersaison. Während der ersten beiden Geschäftsquartale 2020/2021 (Oktober bis Ende März) häufte der weltgrößte Reiseanbieter einen für die Jahreszeit typischen Verlust an, der mit knapp 1,48 Milliarden Euro allerdings über 70 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum war. Die vergangenen Monate seien "wie erwartet durch Covid-19-Beschränkungen geprägt" gewesen. Angesichts der Impfungen und der schrittweisen Öffnung in mehreren Urlaubsländern gab sich Vorstandschef Fritz Joussen zuversichtlich: "Wir stehen jetzt am Anfang des erwarteten Neustarts." Der Stand der Sommerbuchungen liege bei 2,6 Millionen.

Niedersachsens Polizei wird an Himmelfahrt Präsenz zeigen

Morgen ist Himmelfahrt - traditionell ein Tag, an dem viele Menschen unterwegs sind. Wegen Corona warnt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor zu leichtfertigem Verhalten. Zwar hätten viele Kommunen mit sinkenden Infektionszahlen die bestehenden Regelungen bereits entschärft oder stünden kurz davor, sagte Pistorius. Zugleich gelten die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen aber weiter. Es wäre jedoch "grob fahrlässig, quasi am Bollerwagen die in Aussicht stehenden Lockerungen zu verstolpern, weil die bestehenden Regelungen missachtet werden und die Inzidenzzahlen in spätestens zwei Wochen wieder steigen", so Pistorius. Die Polizei werde verstärkt im Einsatz sein. Einige Kommunen haben bereits örtlich begrenzt Alkoholverbote erlassen.

Bereits gestern hatte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern an die Menschen appelliert, sich am "Herrentag" verantwortungsbewusst zu verhalten.

Fachkräftemangel in der Pflege verschärft sich dramatisch

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist die Pflege weiter im Krisenmodus. Das Virus hat die seit Langem gärenden Probleme in der Branche unübersehbar zu Tage befördert. Das wird auch am heutigen "Internationalen Tag der Pflegenden" deutlich. Neben Personalmangel, Überarbeitung und Unterfinanzierung kommt eine wachsende seelische Belastung unter dem Eindruck der Pandemie hinzu. Schon zu Jahresbeginn hatte der Weltpflegeverband International Council of Nurses von einem Massentrauma und einem regelrechten Exodus aus der Pflege gesprochen. Außerdem hat die Pandemie unter den Pflegenden viele Opfer gefordert. Nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich seit Ausbruch der Pandemie bundesweit 65.558 Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen infiziert, 106 von ihnen sind an den Folgen gestorben.

Impf-App: Programmierer auf der Zielgeraden

Mit dem Impfen gegen Corona geht es inzwischen auch in Hamburg gut voran. Was noch fehlt, ist eine App fürs Smartphone, mit der man belegen kann, dass man geimpft ist. Nach Informationen von NDR 90,3 kommen die Programmierer aber voran. Die Nutzung der App soll denkbar einfach sein: Man scannt als Impfnachweis einen QR-Code ein und kann das Impf-Zertifikat dann dort vorzeigen, wo es benötigt wird - beispielsweise im Friseursalon oder im Einzelhandel. Der gelbe Impfausweis aus Papier muss dann also nicht mitgeführt werden. Der digitale Impfnachweis soll auch Teil der bereits bestehenden Corona-Warn-App werden. Spätestens Ende Juni soll die App verfügbar sein. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits mitgeteilt.

Umfrage: Lehrkräfte an Schulen bekommen Corona-Frust ab

In der Corona-Pandemie liegen bei vielen die Nerven blank. Diesen Ärger bekommen verstärkt auch Lehrkräfte ab. Das zeigt eine bundesweite Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Demnach berichtet jeder Vierte der etwa 1.500 Befragten, von direkten psychischen Angriffen gegen Lehrkräfte oder Schulleitungen an ihrer Schule zu wissen. Diese würden bedroht, beleidigt oder beschimpft - entweder persönlich oder per E-Mail. Die Vorfälle seien alle im Zusammenhang mit den Corona-Regeln erfolgt, hieß es. Lehrkräfte müssten sich für Dinge rechtfertigen, die die Politik beschlossen hat - etwa die Vorgaben zu Corona-Selbsttests, das Distanzlernen sowie das Tragen einer Maske, heißt es in der Umfrage.

Stiko: Keine schnelle Impf-Empfehlung für Jugendliche

In Deutschland wird es keine schnelle Entscheidung über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche geben. Es gebe noch nicht genügend Studiendaten, sagte der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, der Zeitung "Die Welt". Für eine generelle Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche sei es deshalb noch zu früh. Ein anstehender Sommerurlaub könne für die Stiko bei der Prüfung kein Argument sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden soll.

MV zieht Zwischenbilanz für Zahlung der "Marktpräsenzprämie"

Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig darf der Einzelhandel in ganz Mecklenburg-Vorpommern am 25. Mai wieder öffnen. Als ein Programm zur Hilfe für die seit Wochen von den Schließungen betroffenen Unternehmen ist zurzeit eine sogenannte Marktpräsenzprämie erhältlich. Mecklenburg-Vorpommern hat dafür bislang rund eine Million Euro an Einzelhändler ausgezahlt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Landesregierung hatte Ende Januar das Programm auf den Weg gebracht, das etwa für Werbung oder den Aufbau eines Onlineshops genutzt werden kann. "Infolge von Schließungen ist Ware liegen geblieben. Nachdem Vor-Ort-Einkäufe wieder möglich waren, sind aufgrund von Einschränkungen und Auflagen Spontankäufe entfallen. Hinzu kommt eine gewisse Kaufzurückhaltung", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Der Zuschuss solle den Unternehmen helfen, sichtbarer im Markt zu werden. Bei der Prämie handelt es sich laut Ministerium um eine einmalige Pauschale in Höhe von 5.000 Euro pro Unternehmen. Anträge können noch bis Ende Mai eingereicht werden.

988 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

So sieht das momentane Infektionsgeschehen in Niedersachsen laut Robert Koch-Institut (RKI) zurzeit aus: Innerhalb eines Tages sind landesweit 988 neue Corona-Fälle registriert worden. Vor einer Woche waren es 1.138, gestern 465. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 78,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gesunken - gestern war dieser Wert mit 84,3 angegeben worden, am Mittwoch vor einer Woche mit 92,4. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten haben noch zwölf einen Inzidenz-Wert über 100. Am höchsten ist er den RKI-Angaben zufolge in Delmenhorst (165,0) und Salzgitter (143,8).

RKI: Inzidenz-Wert sinkt bundesweit weiter - 14.909 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.909 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren am Mittwoch noch 18.034 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt aktuell bundesweit bei 107,8 (Vortag: 115,4 / Vorwoche: 132,8). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektionen stieg laut RKI bundesweit binnen 24 Stunden um 268 auf 85.380 seit Beginn der Pandemie.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unter den Wert von 50 gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt zurzeit bei 49,0, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 50,2 gelegen, vor einer Woche bei 54,5. Innerhalb eines Tages kamen 245 neu gemeldete Ansteckungen hinzu, vor einer Woche waren es 296. In Kliniken liegen den Angaben zufolge 169 Covid-19-Erkrankte - einer mehr als am Vortag. 53 von ihnen werden demnach auf Intensivstationen behandelt, drei mehr als am Montag. 33 Corona-Patienten werden beatmet. Zwei weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt nun bei 1.536.

MV öffnet Schulen, Kitas, Gastronomie, Tourismus und Handel

Wegen deutlich gesunkener Sieben-Tage-Inzidenzwerte werden die Corona-Einschränkungen in Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern schon von kommendem Montag an gelockert. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Abend nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Außen- und Innengastronomie im Nordosten kann von Pfingstsonntag an wieder öffnen. Der Tourismus im Land wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Ab sofort könne gebucht werden, so Schwesig. Viele derzeit noch geschlossenen Geschäfte sollen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Mai an wieder öffnen können. Ein negativer Corona-Test ist für Kunden nicht notwendig. Am 25. Mai sollen ebenfalls weitere körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen.

Nächtliche Ausgangsbeschränkung in Hamburg beendet

Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 dürfen die Hamburgerinnen und Hamburger nun auch nachts wieder vor die Tür. Seit Mitternacht ist die Ausgangsbeschränkung aufgehoben - 40 Tage nach ihrem Inkrafttreten. Laut Robert Koch-Institut hat Hamburg zurzeit den besten Wert für eine deutsche Großstadt und den zweitbesten unter den Bundesländern. "Das waren wahrscheinlich die erfolgreichsten 40 Tage, die wir bisher in der Pandemiebewältigung in Hamburg erlebt haben", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) gestern. Zugleich appellierte er an die Bürger, sich trotz weiterer Lockerungen an weiter geltenden Regeln zu halten. Die Ausgangsbeschränkung galt seit Karfreitag zwischen 21 und 5 Uhr.

Göttinger Firma beginnt mit Impfungen durch Betriebsärzte

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius in Göttingen startet heute mit Impfungen durch einen Betriebsarzt. Das Unternehmen im Süden des Landes ist eines von fünf niedersächsischen Unternehmen, die für Modellversuche zur Beschleunigung der Impfkampagne gegen das Coronavirus ausgewählt wurden. Die anderen sind Volkswagen, die Salzgitter AG, Rossmann und Rewe. Die Landesregierung hatte Anfang Mai angekündigt, dass für die Projekte insgesamt 11.700 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer zur Verfügung stehen, die Betriebsärzte sollen sich an die Priorisierung halten. Ab dem 7. Juni sollen Betriebsärzte bundesweit in die Impfkampagne eingebunden werden.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

