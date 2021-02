Stand: 24.02.2021 11:34 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Schnelltests für Laien zugelassen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 24. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung zugelassen

Schleswig-Holstein erweitert Kita-Öffnung

MV-Gipfel berät über Öffnungsperspektiven

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.068 in Niedersachsen , 262 in Schleswig-Holstein

RKI: 8.007 neue Corona-Fälle bundesweit bestätigt

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Zahl der Infektionen mit Coronavirus-Mutationen steigt

In Hamburg sind weitere Corona-Fälle mit mutierten Virusvarianten festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle mit der britischen Variante sei seit gestern um sieben auf insgesamt 18, die der südafrikanischen Variante um einen Fall auf drei gestiegen, sagte Martin Helfrich von der Gesundheitsbehörde. Die brasilianische Virusmutante sei in der Hansestadt noch nicht nachgewiesen worden. Alle Varianten gelten als infektiöser als das ursprüngliche Virus. Auch die Zahl der Verdachtsfälle stieg laut Helfrich seit gestern deutlich um 79 auf nunmehr 390. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat Hamburg die Maskenpflicht ausgeweitet. Die Verschärfung soll ab Sonnabend gelten.

Erste Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat die ersten Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Bei allen drei Tests würden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Dieser könne nach den von den Herstellern vorgelegten Studien jeweils durch Laien sicher durchgeführt werden, erklärte das Bundesinstitut. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll es die Tests in den nächsten Tagen in Geschäften geben, sie seien "also niedrigschwellig erreichbar". Er gehe außerdem davon aus, dass es in der nächsten Woche weitere Zulassungen geben werde.

Niedersachsen zählt 1.068 Neuinfektionen

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist in Niedersachsen binnen eines Tages um 1.068 auf nun insgesamt 160.888 gestiegen. Gestern waren es 339, vor einer Woche 1.057 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner) ist seit gestern von 66,5 auf 66,0 gesunken. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert bei 69,7.

MV: Hotels und Gastronomie für Einheimische zu Ostern vielleicht offen

Nach den Friseuren könnten Mitte März auch Gartencenter geöffnet und körpernahe Dienstleistungen wieder möglich werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf NDR Info. "Und dann wird phasenweise weiter geguckt (...) bis hin zu der Frage, ob man Ostern für Einheimische auch die Hotels und die Gastronomie aufmacht", so der CDU-Politiker. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Landesregierung heute ab 13 Uhr mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Beim MV-Gipfel geht es vor allem um Öffnungsperspektiven.

DJ-Verband Niedersachsen fordert Schnelltests für Veranstaltungen

Der Braunschweiger Präsident des Berufsverbands Discjockey, Dirk Wöhler, warnt vor einem Sterben der Veranstaltungsbranche, sollte nicht schnell ein Öffnungs-Szenario mit Corona-Tests kommen. Besucher eines Konzerts könnten sich beispielsweise drei Tage vorher per App mit einem Schnelltest-Nachweis anmelden. Bis zum Event müsste der Besucher sich dann isolieren, so der Eventmanager. Wenn mit den Öffnungen von Clubs und anderen Etablissements gewartet werde, bis alle geimpft seien, sei die Branche tot, so Wöhler.

Schleswig-Holstein: Viele Kitas öffnen ab Montag

Seit dem 22. Februar sind in Schleswig-Holstein viele Kitas und Horte im Corona-Regelbetrieb. In Kreisen mit hoher Inzidenz blieb es bisher bei einer Notbetreuung. Ab dem 1. März soll sich das ändern. Kitas, Krippen und Horte sollen dann auch dort in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, erstmal für eine Woche. Ausnahmen bleiben nur die Stadt Flensburg und umliegende Gemeinden.

Gesundheitspolitikerin erwartet keine schnelle Impfung von Pädagogen

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, hat auf NDR Info die Erwartungen gedämpft, dass Grundschul-Lehrkräfte und Kita-Personal nun schnell geimpft würden. Sie seien zwar in die Prioritäten-Gruppe 2 eingestuft worden; darin gebe es aber insgesamt etwa 15 Millionen Anspruchsberechtigte. Dittmar forderte, das Tempo in den Impfzentren zu steigern. Nicht nur von dem "völlig zu Unrecht" in Verruf geratenen AstraZeneca-Vakzin lägen noch Hunderttausende Dosen in den Lagern, auch von Impfstoffen der anderen Hersteller. Das dürfe nicht sein.

Heute soll die Verordnung in Kraft treten, nach der die Beschäftigten von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorgezogen werden.

Der Trend zum kontaktlosen Bezahlen

Über Jahrzehnte hingen die Deutschen am Bargeld. Nun bleiben Geldscheine und Münzen beim Einkauf immer häufiger in der Tasche, gezahlt wird meist per Karte. Verändert Corona unser Einkaufsverhalten langfristig? Laut des Kölner Handelsinstituts EHI wurden vergangenes Jahr Einkäufe im Wert von einer halben Milliarde Euro weniger mit Bargeld bezahlt.

Abgeordneter kritisiert "Schneckentempo" bei Kulturhilfen

In Niedersachsen und Bremen sind zum Stichtag 31. Dezember 2020 weniger als ein Drittel der Anträge des Corona-Hilfsprogramms "Neustart Kultur" genehmigt worden. Von 1.622 gestellten Anträgen wurden in Niedersachsen 494 bewilligt; in Bremen waren es 451 gestellte und 156 genehmigte Anträge. Das geht aus einer Liste der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien hervor, auf die der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Victor Perli (Linke) hinwies. "Die Kulturhilfen des Bundes fließen nur im Schneckentempo", bemängelt Perli. Das Mitte Juli 2020 aufgelegte Programm "Neustart Kultur" sieht in seiner Erstauflage Hilfen von einer Milliarde Euro vor und soll die kulturelle Infrastruktur Deutschlands angesichts der Corona-Krise sichern. Das Programm ist inzwischen um eine weitere Milliarde Euro aufgestockt worden.

Coronavirus-Update: Ciesek über Auswirkungen der Mutationen

In der neuen Folge des Coronavirus-Update spricht Prof. Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, über die Variante B1.1.7, ihren Effekt auf die Neuinfektionszahlen und über ein Nasenspray im Tierversuch.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 50,0

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Fälle um 262 auf nun insgesamt 41.462 registrierte Infektionen gestiegen. Gestern waren 93 und vor einer Woche 251 neue Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 50,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Gestern war der Wert mit 49,3 etwas niedriger, am Mittwoch vergangener Woche lag er bei 55,8. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Flensburg mit 164,1. In Dithmarschen wurde mit 11,3 der niedrigste Wert verzeichnet.

Spahn stellt sich heute den Fragen der Abgeordneten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt sich am Mittag im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Der CDU-Politiker steht wegen Verzögerungen bei den Schnelltests für alle und wegen des schleppenden Starts der Corona-Impfungen in der Kritik. Die Ständige Impfkommission (Stiko) plädiert dafür, die Reihenfolge bei den Corona-Impfungen nicht allzu starr einzuhalten. In allen Impfzentren sollte es unbedingt Listen dafür geben, "wer an die Reihe kommt, wenn Dosen übrig bleiben", sagte Stiko-Chef Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit kein Impfstoff verworfen werde, könnten "geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen" vorgezogen werden.

RKI: 8.007 neue Corona-Fälle bundesweit bestätigt

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.007 Corona-Neuinfektionen gemeldet - das sind gut 450 mehr als vor einer Woche (7.556). Außerdem wurden 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 68.740. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit bei 59,3 - und damit niedriger als am Vortag (60,5). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 0,98 (Vortag: 1,05). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Vor MV-Gipfel: Schwesig mahnt zu Vorsicht

Vor dem heutigen MV-Gipfel mit Vertretern aus Wirtschaft, Kommunen und Sozialverbänden hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weiter zu Vorsicht in der Pandemie gemahnt. "Ich verstehe den Wunsch nach weiteren Öffnungsschritten. Leider zeigen die Zahlen, dass wir noch nicht über den Berg sind." Ab 13 Uhr soll es bei dem digitalen Gipfel um einen Stufenplan gehen, wie Öffnungen bei Corona-Neuinfektionszahlen von unter 35 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aussehen könnten, so Schwesig. Den Plan wolle sie mit zum nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März nehmen. Unternehmer rechnen mit der Öffnung von Gartenbaumärkten, Zoos und Tierparks zum 1. März - so wie in Schleswig-Holstein vorgesehen. Nach sinkenden Zahlen sind die Neuinfektionen auch im Nordosten zuletzt nicht mehr gefallen.

Lehrer und Kita-Beschäftigte können ab heute geimpft werden

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas können ab heute gegen Corona geimpft werden. Das twitterte Bundesgesundheitsminster Jens Spahn (CDU) gestern. Er erwartet so "zusätzliche Sicherheit" in einem Umfeld, in dem Abstand und Maske nicht immer möglich seien. Seit Montag sind Grundschulen und Kitas in zehn Bundesländern teilweise wieder geöffnet. Für diese Impfungen infrage kommen dann voraussichtlich zunächst Hunderttausende Impfdosen des Herstellers AstraZeneca, die bisher ungenutzt in den Ländern lagern.

Kieler Landtag entscheidet über Krisenhaushalt

Im Zeichen der Corona-Pandemie entscheidet der Landtag in Kiel heute über den diesjährigen Landeshaushalt. Die Jamaika-Koalition hat für den Etat rund eine Milliarde Euro aus dem Notkredit von 5,5 Milliarden eingeplant, den das Parlament im vorigen Jahr als Konsequenz aus der Corona-Krise für die nächsten Jahre beschlossen hatte. Hinzu kommen 262 Millionen Euro an konjunkturell bedingten Schulden und 287 Millionen an Altlasten für die HSH Nordbank. "Der Haushalt 2021 ist ein Krisenhaushalt", sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt gestern. Erfreulich sei, dass die Investitionsquote wieder über zehn Prozent liege.

Landwirte erfinden sich in Pandemie neu

Auch für die Landwirte hat sich in der Corona-Pandemie viel geändert. Jan-Hendrik Langeloh vom Milchhof Reitbrook musste seinen Milchviehbetrieb in den Vier- und Marschlanden durch die Krise manövrieren. Die Schließung der Cafés traf ihn hart.

MV: Heute Schulstart bis Klasse sechs in drei Regionen

In den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Stadt Rostock gehen die Kinder von Klasse eins bis sechs von heute an wieder regulär in die Schule. Dort liegt der Corona-Inzidenzwert unter 50. In allen anderen Regionen des Landes und für die Größeren ab Klasse sieben geht es zunächst mit Distanzuntericht zu Hause weiter. Den Abschlussklassen wird hingegen landesweit Präsenzunterricht angeboten, um die Schüler bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. In den drei Regionen mit weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ist die Teilnahme daran Pflicht. Für die Schüler ab Klasse sieben sieht der neue Plan die frühestmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht vom 8. März an vor. Auch dann gilt: Präsenzunterricht ist nur bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 möglich. Stabil heißt dabei seit mindestens zehn Tagen.

