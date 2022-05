Stand: 07.05.2022 07:04 Uhr Corona-News-Ticker: Auch in Niedersachsen jetzt verkürzte Isolation

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 7. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Auch Niedersachsen verkürzt Isolation auf fünf Tage

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 9.838 in Niedersachsen , 3.681 in Schleswig-Holstein , 2.043 in Hamburg

RKI: Bundesweit 72.252 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 544,0

Corona-Isolation in Niedersachsen jetzt auf fünf Tage verkürzt

Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, muss von heute an in Niedersachsen nur noch fünf Tage lang in Isolation. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen in den 48 Stunden vor Ende der Frist symptomfrei sind. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt. Damit setzt die Landesregierung wie erwartet eine Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts (RKI) um. Niedersachsens zuständige Ministerin Daniela Behrens (SPD) betonte allerdings, sie empfehle allen Betroffenen, ihre Isolation erst nach einem negativen Schnelltest zu beenden, um andere vor einer Ansteckung zu schützen. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie in Alten- und Pflegeeinrichtungen bleibt ein negativer Test für die Wiederaufnahme der Arbeit verpflichtend.

Die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen wird aufgehoben. Stattdessen wird dringend dazu aufgerufen, sich fünf Tage selbst zu testen und die eigenen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Auch mit diesem Schritt folgt Niedersachsen der Empfehlung von RKI und Bund. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten die verkürzte Isolation bereits in den vergangenen Tagen in Kraft gesetzt.

Niedersachsen: Knapp 10.000 Neuinfektionen gemeldet

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut folgende aktuelle Corona-Daten mitgeteilt: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 764,8 und damit niedriger als gestern (773,5) und vor einer Woche (1.009,1). Es wurden 9.838 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert - auch das sind weniger als am Vortag (11.182) und am vergangenen Sonnabend (14.014). Für Niedersachsen wurden elf weitere an oder mit dem Virus Verstorbene gemeldet, seit Beginn der Pandemie sind landesweit 8.922 Todesopfer im Zusammenhang mit Infektionen registriert worden.

Hamburg: Leichter Inzidenz-Rückgang im Vergleich zu gestern

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert Koch-Institut (RKI) leicht zurückgegangen - von gestern 522,8 auf aktuell 517,8. Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle beträgt den Angaben zufolge 2.043 - das sind deutlich weniger als gestern (3.426). Dem RKI wurden 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet, die Gesamtzahl in Hamburg seit Pandemie-Beginn beträgt nun 2.569.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

RKI registriert 72.252 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 544,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 544,0 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 553,2 gelegen, am vergangenen Sonnabend bei 717,4 (Vormonat: 1.251,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 72.252 Corona-Neuinfektionen - gestern waren es 85.073, vor einer Woche 87.298. Zudem wurden 184 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle schwankt deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden. Vergleiche der vorliegenden Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder leicht gestiegen. Sie beträgt nach Angaben der Landesmeldestelle aktuell 815,1 - nach 812,8 am Vortag und 985,7 vor einer Woche. Der Wert steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Im Ländervergleich verzeichnet Schleswig-Holstein den mit Abstand höchsten Wert, gefolgt von Niedersachsen und Bayern. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichneten die Kreise Steinburg (1.497,3) Dithmarschen (946,3) und Nordfriesland (899,8). Schlusslicht bleibt Pinneberg mit 553,5. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden gibt die Meldestelle mit 3.681 an, was einem Rückgang von 222 gegenüber dem Vortag (3.903) entspricht. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 9 auf jetzt insgesamt 2.465 seit Beginn der Pandemie.

Start ins Wochenende mit dem Live-Ticker zur Corona-Lage

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 7. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

