NDR.de hat Sie auch am Sonntag, 8. Mai 2022 aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 550 in Schleswig-Holstein , 1.560 in Hamburg - für Niedersachsen sowie aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen wurden keine Zahlen gemeldet

Krankschreibungen wegen Corona wieder rückläufig

RKI: Bundesweit 8.488 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 514,0

Strauß-Tochter soll im bayerischen Maskenausschuss aussagen

Mit der Tochter von Ex-CSU-Chef Franz Josef Strauß soll morgen im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags die erste prominente Zeugin aussagen. Die CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier soll Kontakte für Maskengeschäfte vermittelt haben - aber dafür, wie die "Süddeutsche Zeitung" schrieb, nach eigenen Angaben kein Geld verlangt und auch keines bekommen haben. Ziel des Ausschusses ist es, Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier aufzuklären. Das Gesundheitsministerium betonte wiederholt, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatsträger gezahlt worden.

Testpflicht am Flughafen in Tel Aviv entfällt am 20. Mai

Für Touristen wird die Einreise nach Israel bald deutlich einfacher: Ab dem 20. Mai soll die Corona-Testpflicht bei der Ankunft am internationalen Flughafen in Tel Aviv aufgehoben werden. Die Entscheidung sei angesichts des Rückgangs der Infektionszahlen getroffen worden, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Bereits in der kommenden Woche lockert das Land die Einreiseregelungen: Ab Dienstag wird bei Touristen alternativ zu einem PCR-Test vor der Reise auch einen Antigen-Test bis 24 Stunden vor dem Flug akzeptiert. Bereits im April war die Maskenpflicht in Israel aufgehoben worden. Die Infektionszahlen in dem Land am östlichen Mittelmeer gingen zuletzt stetig zurück. Das Gesundheitsministerium meldete heute 1773 neue Fälle für das 9,4-Millionen-Einwohner-Land.

Laos beendet ab morgen Einreisebeschränkungen für geimpfte Touristen

Nach einem deutlichen Rückgang der Corona-Neuinfektionen dürfen vollständig geimpfte Touristen ab Montag wieder ohne Einschränkungen nach Laos in Südostasien reisen. "Nach Ansicht der Regierung ist es an der Zeit, die Wirtschaft zu entwickeln", sagte eine Regierungsvertreterin am Wochenende. Auch Kneipen und Karaoke-Bars dürfen den Angaben der Behörden zufolge wieder öffnen. Die Lockerungsmaßnahmen sehen vor, dass die Grenzen für vollständig geimpfte Einheimische und Ausländer wieder geöffnet werden. Ungeimpfte müssen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Sollten sie sich im Land mit dem Virus anstecken, müssen sie ihre Behandlung selbst bezahlen. Bislang waren nur offiziell genehmigte Gruppenreisen in bestimmte Gebiete möglich, außerdem galt eine Pflicht zu einer sieben Tage langen Quarantäne nach der Einreise. Laos hatte im ersten Pandemie-Jahr 2020 einen Rückgang um 80 Prozent beim internationalen Reiseverkehr verzeichnet. Das Jahr davor hatten 4,7 Millionen ausländische Touristen das Land besucht.

Daten der Barmer Krankenkasse: Krankschreibungen wegen Corona wieder rückläufig

Bei Krankschreibungen wegen Corona-Infektionen zeigt sich laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse zum ersten Mal in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang. Zwischen dem 10. und 16. April seien 63.500 versicherte Erwerbstätige mit Anspruch auf Krankengeld wegen Covid-19 arbeitsunfähig gewesen, teilte die Kasse nach einer Auswertung eigener Daten mit. Auf dem Höhepunkt zwei Wochen zuvor seien es 84.900 gewesen. Seit Jahresbeginn war die Zahl der Krankschreibungen wegen Corona zuvor stetig angestiegen - Ausnahme sei ein minimaler Rückgang Anfang März gewesen, erläuterte die Barmer. In der inzwischen abnehmenden Welle mit der Omikron-Virusvariante waren die Neuinfektionszahlen in Deutschland stark gestiegen.

MV: Keine aktuellen Corona-Zahlen am Wochenende

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Rostock veröffentlicht nur noch von Montag bis Freitag einen aktuellen Corona-Lagebericht für Mecklenburg-Vorpommern. Hintergrund sei die zurzeit überschaubare Lage des Infektionsgeschehens, so die Behörde. Zudem sorge der Verzicht am Wochenende nach monatelanger extremer Belastung der Beschäftigten in den Gesundheitsbehörden für eine gewisse Entlastung. Das Robert Koch-Institut gibt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner heute mit 348,1 an. Am Freitag hatte das LAGuS die landesweite Inzidenz mit 367,1 angegeben. Den nächsten aktuellen Corona-Lagebericht aus MV gebe es am Montag gegen 17 Uhr.

Holetschek fordert Rechtsrahmen für mögliche Corona-Welle im Herbst

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert von der Bundesregierung, dass sie sich um den rechtlichen Rahmen für eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst kümmert. Sein Ministerium berate derzeit mit Experten über erforderliche Vorbereitungen. "Aber der beste Pandemie-Plan nutzt wenig, wenn wir vom Bund keine Werkzeuge bekommen, mit dem wir ihn auch sinnvoll umsetzen können", sagte Holetschek. Konkret wünscht sich der Minister ein aktualisiertes Infektionsschutzgesetz. Nach derzeitigem Stand läuft dieses am 23. September aus. Damit fiele etwa die Möglichkeit weg, Schultests anzuordnen. "Wenn die Lage sich wieder zuspitzt, müssen wir die Kinder und Jugendlichen schützen können", sagte Holetschek. Das Infektionsschutzgesetz kann angepasst und verlängert werden. Der Gesundheitsminister forderte vom Bund außerdem, auch Medizinischen Fachangestellten einen Pflegebonus zu zahlen.

RKI registriert 8.488 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 514,0

Die vom Robert Koch-Institut für die Wochenendtage gemeldeten Corona-Zahlen sind nur eingeschränkt mit denen der anderen Tage vergleichbar, da von den 16 Bundesländern nur Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein aktuelle Daten zur Verfügung stellen und diese durch ausbleibende Meldungen in den Ländern selbst lückenhaft sein können.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist den vorliegenden Daten zufolge weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 514,0 an (Vortag: 544,0 / Vorwoche: 666,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 8.488 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages - gestern waren es 72.252, am Sonntag vor einer Woche 11.718. Die Zahl der während der Pandemie bundesweit an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg den Angaben zufolge um 10 auf 136.533

Niedersachsen: Keine Neuinfektionszahlen ans RKI übermittelt

In Niedersachsen werden an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen zu Corona-Neuinfektionen und Todesfällen mehr an das RKI übermittelt. Die Zahlen übermittelt das Land stattdessen am Montag gesammelt. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht diese Werte dann am Dienstag. Weiterhin täglich gibt es den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser liegt laut RKI heute bei 711,4 (Vortag: 764,8 / Vorwoche: 913,9). Das Land Bremen veröffentlicht am Wochenende ebenfalls keine aktuellen Zahlen mehr. Das RKI meldet für Bremen 436 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden und eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 649,0.

Hamburg: Inzidenz laut RKI leicht gestiegen

Das Robert Koch-Institut meldet für die Hansestadt Hamburg heute früh eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 544,0 - gestern war der Wert mit 517,8 niedriger angegeben worden, vor einer Woche hatte er den Angaben zufolge bei 833,9 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden in Hamburg 1.560 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.043). Mit acht weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen in der Hansestadt auf 2.577.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein registriert 550 Neuinfektionen - aber nur drei Kreise melden

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken - auf 791,2 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 815,1, vor einer Woche bei 950,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden binnen 24 Stunden 550 Neuinfektionen registriert, allerdings wurden nur aus den Kreisen Dithmarschen (+136), Schleswig-Flensburg (+206) und aus Kiel (+208) überhaupt Daten gemeldet. Am Vortag waren noch 3.681 bestätigte Neuinfektionen verzeichnet worden, vor einer Woche 829. Die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Kreis Steinburg (1.497,3).

