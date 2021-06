Stand: 18.06.2021 08:52 Uhr Corona-News-Ticker: Ärztepräsident warnt vor Delta-Mutation in Deutschland

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 18. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Weltärztepräsident Montgomery warnt vor Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland

Kanzleramtsminister Braun rät Fußfallfans von EM-Reisen nach London ab

Hamburg: Maskenpflicht im Freien endet

Herausforderndes Schuljahr in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern endet

Wie sicher sind Tanzveranstaltungen? Modellprojekt startet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 83 in Niedersachsen , 24 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 1.076 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz bei 10,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Garg wünscht sich Testzentren-Kontrolle durch Zoll- und Finanzbehörden

Wer kontrolliert, ob die vielen hundert Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein ihre Leistungen richtig abrechnen? Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wünscht sich, dass die Zoll- und Finanzbehörden dafür eingesetzt werden. Eine entsprechende Bundesregelung steht aber noch aus. Bei Hygieneverstößen oder fachlichen Mängeln an den Teststellen sind die Gesundheitsämter zuständig. Aber wenn es um die Abrechnungen geht, müssen aus Gargs Sicht diejenigen befasst werden, die damit Erfahrung haben. Die bisher geltende Testverordnung läuft noch bis Ende des Monats. Aus Gargs Sicht wäre die nächste Testverordnung eine gute Gelegenheit, den Einsatz des Zolls zu regeln. Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein hatte zuvor schon klargestellt, die Kontrolle der Abrechnungen nicht übernehmen zu können.

Skifahren im Snow Dome wieder möglich

Bei hochsommmerlichen Temperaturen öffnet der Snow Dome in Bispingen heute nach der Corona-bedingten Schließung wieder. Neben der Skihalle mit dem künstlichen Schnee nehmen auch die Modelleisenbahnanlage und die 15 Blockhütten ihren Betrieb auf. In einem kostenlosen Corona-Testzentrum können sich Übernachtungsgäste testen lassen. Im Heidekreis liegt die Inzidenz weit unter 35, sodass man keinen negativen Test für Restaurant, Ski- und Rodelbahn sowie Modelleisenbahnanlage benötigt. Abstandhalten und Masketragen gehören aber zu den Regeln. Auch im Lift muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, erst die Abfahrt ist dann ohne erlaubt. 2.500 Gäste passen in die Halle, in der Nebensaison und bei sommerlicher Hitze wird aber nicht mit einem Besucheransturm gerechnet.

Landkreise machen Vorschläge zu künftigem Krisenmanagement

Der niedersächsische Landkreistag stellt heute Mittag Vorschläge für ein verbessertes Management bei künftigen Krisen in Niedersachsen vor. Die Erfahrungen der Landkreise und der Region Hannover aus den vergangenen 15 Monaten seien dafür die Grundlage, teilte der kommunale Spitzenverband mit. Ziel sei es, aus der Corona-Pandemie zu lernen und den Sommer diesen Jahres zur Krisenvorsorge zu nutzen. Es soll zum Beispiel darum gehen, ob das für die Pandemie angeschaffte Material etwa zum Aufbau von Impfzentren gelagert werden kann, damit bei Bedarf die Strukturen schnell wieder aufgebaut werden können. Der niedersächsische Landkreistag ist ein Zusammenschluss der 36 Landkreise und der Region Hannover. Er vertritt die Belange seiner Mitglieder gegenüber dem Landtag und der Landesregierung.

Montgomery und Braun warnen vor Gefahr durch Delta-Variante

Während die Zahl neuer Corona-Infektionen in Deutschland seit Wochen zurückgeht, haben andere Länder große Probleme mit der hochansteckenden Delta-Mutation. Portugal riegelt deshalb heute seine Hauptstadt Lissabon ab. Bis Montag soll niemand mehr rein oder raus, der keinen triftigen Grund vorweisen kann. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, befürchtet derweil, dass sich diese Corona-Mutation auch in Deutschland ausbreitet und warnt vor zu schnellen Lockerungsschritten. Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es sei zu erwarten, dass sich die Delta-Variante noch schneller ausbreite als die anderen bisherigen Formen. Solange noch nicht genügend Menschen geimpft seien, müssten die Ansteckungsrisiken im Alltag verringert und in Innenräumen weiter Masken getragen werden. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) riet deutschen Fußballfans von Reisen nach London ab, weil sich in Großbritannien die Delta-Variante derzeit rapide ausbreitet. Wer von dort zurückkommt, müsse zwei Wochen in Quarantäne, sagte Braun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In London finden die Halbfinals und das Finale der Fußball-EM statt.

Hamburg: Polizei räumt erneut den Winterhuder Kai

Die Hamburger Polizei hat gestern Abend wieder mal den Winterhuder Kai geräumt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich beschwert, weil dort etwa 600 Menschen feierten. Viele sollen in Gärten oder Hauseingänge uriniert haben. Voll war es auch im Stadtpark: Dort waren etwa 4.000 Menschen unterwegs. Teilweise standen sie in größeren Gruppen zusammen, es blieb aber friedlich.

Letzter Schultag in einem herausfordernden Schuljahr

In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist heute der letzte Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Die beiden Bundesländer starten als erste in die Sommerferien. Ein Schuljahr voller Herausforderungen gehe zu Ende, sagte MV-Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Schüler, Lehrkräfte und Eltern hätten sich pandemiebedingt ständig auf neue Situationen einstellen müssen. Schulschließungen, Distanzlernen, Wechselunterricht sowie Masken-und Testpflicht hätten allen viel abverlangt. Knapp 95 Prozent der Abiturienten haben ihre Prüfungen bestanden, etwas mehr als in den Vorjahren. Die landesweite Durchschnittsnote liegt bei 2,3, das entspricht genau dem Vorjahreswert. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, dass sie den Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften nach einem anstrengenden Jahr eine gute Erholung wünsche: "Es war ein ganz besonderes Schuljahr, das unter dem Zeichen der Pandemie stand. Mir ist wichtig, allen an Schule Beteiligten, aber ganz besonders den Schülerinnen und Schülern zu danken, die sich in unglaublicher Weise an die neuen Rahmenbedingungen angepasst haben und wirklich das Beste daraus gemacht haben."

VIDEO: Rückblick aufs Corona-Schuljahr: Von Überforderung bis Langeweile (3 Min)

Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 5,8

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute 83 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es 91, vor einer Woche 155. Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 5,8 Fälle je 100.000 Einwohner (6,4 am Vortag / 11,1 vor einer Woche).

Hansapark öffnet nach langer Corona-Pause wieder für Besucher

Heute öffnet der Hansapark in Sierksdorf wieder seine Tore. Auch ohne Corona-Test dürfen dann Besucher nach Angaben des Hansaparks mit mehr als zweieinhalb Monaten Verspätung die Fahrattraktionen und Außenanlagen des Parks wieder nutzen. In allen Wartebereichen müssen den Angaben zufolge jedoch medizinische Masken getragen werden. Um die Zahl der Besucher zu begrenzen, sei der Eintritt nur mit vorab online gekauften Eintrittskarten möglich, sagte eine Sprecherin des Parks. Das gelte auch für Gäste mit Saisonkarten.

Wie sicher sind Tanzveranstaltungen? Modellprojekt startet

Ein Modellprojekt in Hannover soll Erkenntnisse bringen, wie sicher Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel in der Pandemie sind. Heute Abend dürfen erstmals in diesem Jahr Menschen ohne Abstand zu wechselnden DJ-Sets feiern und tanzen. Die Reihe "Back to dance" wird vom Gesundheitsamt der Region Hannover sowie von Sozialwissenschaftlern der Leibniz Universität begleitet. Die Besucherinnen und Besucher nahe kommen, müssen aber dennoch einige Regeln einhalten und einen höchstens zwölf Stunden alten Corona-Schnelltest mitbringen. Initiiert wurde die Reihe von einer Projektgruppe, in der sich unter anderem Veranstalter niedersächsischer Open-Air-Festivals zusammengetan haben. "Gerade die jungen Leute sind ausgehungert und sehnen sich nach einer Rückkehr der Feierkultur", sagte Johannes Teller, ein Sprecher der Organisatoren. Das Projekt wolle auch auf die Schieflage aufmerksam machen, dass Tanzen in Diskotheken und Clubs gemäß der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung wieder erlaubt ist, dies aber nicht für Outdoor-Festivals gilt.

Kieler Landtag berät über Gesundheitssystem und Uniklinikum

Schleswig-Holsteins Landtag diskutiert heute ab 10 Uhr über Konsequenzen aus der Corona-Pandemie für das Gesundheitswesen und die Pflege. Dazu hat die SPD einen Katalog mit 14 Forderungen eingebracht. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist es falsch, im Gesundheitssystem Renditeerwartungen in den Vordergrund zu rücken. Vielmehr müsse die öffentliche Daseinsvorsorge gestärkt werden. Zu den Forderungen gehört auch eine Abschaffung der Fallpauschalen, nach denen Leistungen vergütet werden. In einem gemeinsamen Antrag bekräftigen CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ihre Unterstützung für das Universitätsklinikum als einzigem Maximalversorger im Land. Zunächst nicht benötigte Sanierungsmittel für das Klinikum in zweistelliger Millionenhöhe sollen nun für weitere Maßnahmen genutzt werden können. Zudem soll das Land Corona-bedingte Verluste übernehmen, soweit das Beihilferecht dies erlaubt und die Einbußen nicht vom Bund abgedeckt werden.

RKI registriert bundesweit 1.076 Neuinfektionen - Inzidenz bei 10,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.076 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 2.440 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 91 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 102). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.270 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 10,3 an (Vortag: 11,6; Vorwoche: 18,6). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagnachmittag bei 0,72 (Vortag: 0,71). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 72 weitere Menschen anstecken.

Hamburg: Keine Maskenpflicht im Freien mehr

In Hamburg müssen von heute an in den allermeisten Fällen im Freien keine Masken mehr getragen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass genügend Abstand gehalten werden kann, wie der Senat gestern mitteilte. Die Maskenpflicht gelte im Freien nur noch etwa auf Wochenmärkten, in Warteschlangen vor Geschäften, Gaststätten sowie bei touristischen Stadtrundfahrten. In Innenräumen, bei religiösen Veranstaltungen, beim Einkaufen, in Kultureinrichtungen, bei Sportveranstaltungen und jeglichen anderen Events in geschlossenen Räumen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden - das gilt auch für Schulen.

Active City Day: Hamburger sind zu Bewegung aufgerufen

In Hamburg soll heute mit dem Active City Day gegen Sportmangel und -müdigkeit während der Corona-Pandemie angegangen werden. Alle Hamburger seien aufgerufen, mit Freude an Bewegung etwas für sich selbst tun, teilte die Innenbehörde mit: Treppe statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto, eine U-Bahn-Station früher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen oder im Homeoffice ein angeleitetes Workout in der Mittagspause einlegen. Insgesamt finden in der ganzen Stadt weit mehr als 100 gemeldete Aktionen statt. "Das ist der Startschuss für einen bewegten Sommer", sagte Sport- und Innensenator Andy Grote (SPD).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 5,5

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 24 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 27; Vorwoche: 32). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 5,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,0; Vorwoche: 9,4). Neue Todesfälle gibt es nicht. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (11,7; Vortag 13) und Stormarn (9,0; Vortag 9,4). In Dithmarschen liegt die Inzidenz weiterhin bei null - in Flensburg weiter bei 1,1.

