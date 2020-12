Stand: 05.12.2020 09:35 Uhr Corona-News-Ticker: 318 Neuinfektionen in SH sind Höchststand

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Ereignisse vom Freitag im Blog.

Rostocker Reederei Aida Cruises startet in die Saison

Landkreise in Niedersachsen starten mit dem Aufbau von Impfzentren

Höchststand: Schleswig-Holstein meldet 318 neue Corona-Fälle

RKI: Bundesweit 23.318 Corona-Neuinfektionen registriert

Hamburg: CDU fordert Öffentliche Rechtsauskunft auch in Corona-Zeiten

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Sozialbehörde auf, Bedürftigen gerade in Corona-Zeiten die Inanspruchnahme der Öffentlichen Rechtsauskunft (ÖRA) möglich zu machen. "Neben der Schuldnerberatung ist die Öffentliche Rechtsauskunft gerade in Zeiten wie diesen für einkommensschwächere Personen eine wichtige Anlaufstelle zur Hilfe bei vielfältigen Problemen", sagte der Sozialexperte der Fraktion, Andreas Grutzeck, der Deutschen Presse-Agentur. Eine CDU-Anfrage an den Senat hat ergeben, dass nach einem kompletten Shutdown im März aktuell noch immer die Hälfte der 19 ÖRA-Stellen in Hamburg geschlossen ist.

DRK: Ehrenamt ist in Corona-Pandemie besonders wichtig

Ehrenamtliche Arbeit ist aus Sicht des niedersächsischen Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes in der Corona-Pandemie besonders wichtig. Ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stünde die Gesellschaft in der Krise wesentlich schlechter da, wie Verbandspräsident Hans Hartmann anlässlich des heutigen Internationalen Tages des Ehrenamtes sagte. Demnach helfen Ehrenamtliche bei der Nachbarschaftshilfe, der Betreuung von Bedürftigen, Risikogruppen und Menschen in Not. Auch beim Aufbau von Corona-Teststationen sowie bei der Unterstützung von Gesundheitsämtern seien ehrenamtliche Helferinnen und Helfer derzeit unentbehrlich.

MV: Weniger Förder-Maßnahmen für Erwerbslose

Für Erwerbslose hat es in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Krise in diesem Jahr weniger Maßnahmen der Arbeitsagentur und der Jobcenter gegeben. Die Teilnehmer-Zahl sank um gut 21.000 im Vergleich zum Vorjahr, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit bestätigte. Bei den betroffenen Maßnahmen handele es sich um Angebote zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die von Coachings über Bewerbungstrainings bis hin zur Probebeschäftigung bei Arbeitgebern reichten. "Natürlich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch im Bereich der Arbeitsförderung deutlich sichtbar", sagte dazu die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Aufgrund der Gesundheits- und Hygienevorschriften seien bei Weiterbildungsträgern und in Betrieben nicht im selben Umfang wie noch 2019 Angebote der Arbeitsförderung möglich gewesen.

SH: Landtagsfraktion der SPD will sich impfen lassen

Die SPD-Landtagsfraktion und der SPD-Landesvorstand in Schleswig-Holstein wollen sich gegen Corona impfen lassen, sobald in Deutschland ein Impfstoff zugelassen ist und zur Verfügung steht. "Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, denn schließlich geht es nicht nur um den Selbstschutz, sondern um den Schutz aller Menschen", sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli der Deutschen Presse-Agentur. Massive Kritik übte die SPD-Landeschefin an Kampagnen gegen das Impfen: "Die derzeitigen Kampagnen der selbst ernannten Impfgegner, die alte Mythen mit grobem Blödsinn vermischen, sind eine gefährliche Desinformation. Wenn sich zu viele nicht impfen lassen, wird die Konsequenz sein, dass wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen."

RKI: Mehr als 23.000 Neuinfektionen - 483 weitere Tote

Das Robert Koch-Institut meldet 23.318 Corona-Neuinfektionen. Das sind etwa 1.600 mehr als vor einer Woche (21.695). Trotz des Teil-Lockdowns bleibt die Zahl der Ansteckungen damit auf einem hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 138,7 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken. 483 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 18.517. Erst am vergangenen Mittwoch hatte es mit 487 Todesfällen einen neuen Höchstwert gegeben. Insgesamt haben sich bislang etwa 1,15 Millionen Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen gelten dem RKI zufolge etwa 835.700 Menschen.

Saisonstart von Aida Cruises: "AIDAperla" startet auf Gran Canaria

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAperla" der Reederei Aida Cruises startet heute von Las Palmas auf Gran Canaria aus zu einer einwöchigen Tour rund um die Kanarischen Inseln. Auf dem für 3.300 Passagiere ausgelegten Schiff werden rund 800 Gäste sein. Es ist der Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison. Laut Aida-Vorstandschef Michael Thamm brauchen alle Passagiere einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Abstrichtest. An Bord herrschten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, zudem seien nur geführte Landgänge möglich. Für die medizinische Versorgung an Bord sei der Lage entsprechend inklusive von Testkapazitäten ausreichend gesorgt.

Landkreise starten Aufbau von Impfzentren - THW und Feuerwehr helfen

Viele Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen beginnen in diesen Tagen mit dem Aufbau der Impfzentren. Als eine der ersten Städte startet Wilhelmshaven heute mit der Einrichtung einer Impfstation in einem ehemaligen Supermarkt in einem Gewerbegebiet. In dem leer stehenden Gebäude sollen mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr zunächst Trennwände eingezogen werden. Danach sollen Einrichtungsgegenstände und Beschilderungen folgen. Die Kreise und kreisfreien Städte hatten bis Anfang der Woche Zeit, Vorschläge für mögliche Standorte an das Land zu melden. In Hannover soll beispielsweise auf dem Messegelände geimpft werden, in anderen Orten werden Stadthallen, ehemalige Schulen oder Sporthallen angemietet.

Schleswig-Holstein registriert 318 Neuinfektionen - Höchststand

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 318 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist die bisher höchste Zahl von Neuinfektionen im Land. Der bisherige Höchststand war am 30. Oktober erreicht worden - mit 313 gemeldeten Fällen binnen eines Tages. Gestern lag die Zahl der Neuinfektionen bei 245, am Sonnabend vergangener Woche bei 180. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag nach Angaben der Landesregierung vom Abend bei 46,7. Das ist der bisher höchste Wert in dieser Woche. Seit Beginn der Pandemie sind 15.383 Infektionen nachgewiesen worden. Zirka 12.100 Personen gelten als genesen, 114 befinden sich derzeit im Krankenhaus, davon 24 auf den Intensivstationen des Landes. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um einen - auf nun 264.

Corona treibt viele Menschen in die Verschuldung

Manchen brechen Aufträge weg, andere verlieren ihren Job ganz. Schuldnerberater Arndt Becker hilft ihnen - mit Abstand.

Die Infektionslage am Freitag: 1.226 in Niedersachsen, 496 in Hamburg, 245 in Schleswig-Holstein, 160 in Mecklenburg-Vorpommern und 141 im Bundesland Bremen.