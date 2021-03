Bund-Länder-Gipfel: Oster-Lockdown laut Merkel eine "Ruhephase" Stand: 23.03.2021 03:28 Uhr Wegen steigender Corona-Infektionszahlen wird der bestehende Shutdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert - die Ostertage werden dabei zusätzlich zu einer "Ruhephase" mit weitreichenden Kontaktbeschränkungen. Das gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach stundenlangen Beratungen zwischen Bund und Ländern am frühen Dienstagmorgen bekannt. Zuvor hatten die Gespräche wegen Differenzen bei mehreren Themen sehr gestockt.

Die Videokonferenz zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten begann am Montagnachmittag mit gut einer Stunde Verspätung - das aber war etwa elf Stunden später nur noch eine Randnotiz: Wegen Meinungsverschiedenheiten beim Thema Reisen und Tourismus wurden die Beratungen am Abend in großer Runde unterbrochen, es ging stundenlang nur in kleineren Runden weiter. Gegen Mitternacht sickerte dann durch, was um kurz vor 3 Uhr offiziell bekannt gegeben wurde: Über die Ostertage wird von Donnerstag bis Montag (1.-5. April) wegen der Corona-Krise in Deutschland in einer fünftägigen "Ruhephase" das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Corona-Krise. Der Gründonnerstag und Karsamstag werden dazu einmalig als "Ruhetage" definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Private Zusammenkünfte von Angehörigen des eigenen Haushalts sind in dieser Zeit mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben.

Der Vorschlag von Kanzlerin Merkel (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fand Zustimmung in der Runde der 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Es gehe darum, die dritte Welle ein Stück weit zu durchbrechen, so Merkel. Man habe es angesichts der Virusmutationen mit "einer neuen Pandemie" zu tun. Sie sehe Deutschland in einer "sehr, sehr ernsten Lage". Die entscheidenden Begriffe bei den Corona-Schutzmaßnahmen seien "Vorsicht und Flexibilität".

Das sind die weiteren Beschlüsse und Vereinbarungen:

An Ostern möglichst keine Präsenzgottesdienste

Über die Osterfeiertage soll es nach Möglichkeit keine Präsenzgottesdienste geben. Mit einer entsprechenden Bitte wollen Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen. Religiöse Versammlungen sollen demnach nur virtuell abgehalten werden.

Maßnahmen in Gebieten mit Inzidenz über 100 werden verschärft

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sollen die geltenden Corona-Beschränkungen mit der bereits am 3. März vereinbarten "Notbremsen"-Regelung verschärft werden. Dazu können laut Bund-Länder-Beschluss Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im Auto zählen.

Testpflicht für Reiserückkehrer per Flugzeug soll kommen

Für Urlauberinnen und Urlauber im Ausland soll über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Von den Fluglinien würden "konsequente Tests" von Crews und Passagieren vor dem Rückflug und keine weitere Ausweitung der Flüge während der Osterferien erwartet. Eine generelle Quarantäne-Pflicht für rückkehrende Urlauber aus Nicht-Risikogebieten wird es offenbar nicht geben. Die Bundesregierung hatte die Balearen-Insel Mallorca vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer.

Bund plant zusätzliche Corona-Hilfen für Firmen

Der Bund plant zusätzliche Corona-Hilfen für Firmen. "Für die Unternehmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer und über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind, wird die Bundesregierung ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben entwickeln", heißt es im Bund-Länder-Beschluss. Wie genau diese ergänzenden Hilfen aussehen sollen, blieb zunächst offen. Denkbar sind etwa zusätzliche Programme für besonders betroffene Branche wie den Tourismus oder die Gastronomie.

Mehr Tests für Schüler, Lehrer und Kita-Beschäftigte geplant

Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte sollen ausgeweitet werden. Angestrebt werden laut Beschluss "baldmöglichst zwei Testungen pro Woche". Zur Organisation des weiteren Betriebs von Schulen und Kitas, etwa zu möglichen Schließungen oder anderen Einschränkungen, trafen Merkel und die Ministerpräsidenten keine konkreten Vereinbarungen. Die Länder regeln diese Fragen damit weiter in Eigenregie.

Keine Einigkeit beim Thema Osterurlaub

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz scheiterten mit ihrem Vorschlag, über Ostern "kontaktarmen Urlaub" im Inland unter strengen Auflagen zu ermöglichen. Wegen massiver Differenzen bei diesem Thema waren die Beratungen in großer Runde am Abend für mehrere Stunden unterbrochen worden. Der Vorschlag lautete, Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen zu ermöglichen, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können.

Weitere Informationen Corona-Blog: Bund und Länder beschließen verschärften Oster-Lockdown Das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland soll so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.03.2021 | 03:00 Uhr