Autokonzert von Fury in the Slaughterhouse in Hannover

NDR Info - Infoprogramm - 15.05.2020 06:52 Uhr

Musik-Konzerte in Corona-Zeiten gehen so: Die Band Fury in the Slaughterhouse steht in Hannover wie gewohnt auf der Bühne, die Zuschauer aber sitzen mit Abstand davor in ihren Autos.