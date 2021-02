Tschentscher: Schnelle Lockdown-Lockerungen unwahrscheinlich Stand: 03.02.2021 20:31 Uhr In der kommenden Woche soll eine neue Bund-Länder-Konferenz darüber beraten, wie es mit dem Corona-Lockdown nach dem 14. Februar weitergeht. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist skeptisch, dass dabei Lockerungen herauskommen könnten.

"Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon Lockerungen beschließen können", sagte Tschentscher am Mittwochabend im Hamburg Journal im NDR Fernsehen. "Das sieht derzeit nicht danach aus."

Experten sollen Lage mit Corona-Mutationen einschätzen

Das Absinken der Inzidenzzahl in Hamburg sei eine große Gemeinschaftsleistung. "Wir gehören als Stadt Hamburg ja zu den Bundesländern, wo die Zahlen am weitesten zurückgegangen sind." Trotzdem müsse man Sicherheit haben, bevor Lockerungen beschlossen werden können. "Experten müssen uns einen Eindruck geben, wie sich die Virus-Mutationen in Deutschland verbreitet haben und ob sie für uns nochmal ein besonderes Problem darstellen."

"Wir sehnen uns alle danach, dass es ein Stück weit wieder normaler wird", sagte der Bürgermeister. "Dennoch dürfen wir jetzt nicht zu früh und zu unvorsichtig sein, um dann wieder in eine schlechtere Lage zu kommen." Ein Datum für mögliche Lockerungen könne er nicht nennen. Das könne man wirklich erst nach einer Expertenanhörung bewerten. Man könne aber sicher sein: "Alle Länder und auch der Bund wollen so früh wie möglich Lockerungen ermöglichen."

Ähnliche Haltung wie die Bundeskanzlerin

Mit seiner Einschätzung liegt Tschentscher dicht bei der Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie hatte am Dienstagabend in einer ARD-Sendung gesagt, dass sie trotz sinkender Corona-Infektionszahlen den Bürgern keine Hoffnung auf eine schnelle Lockerung der Beschränkungen machen wolle. Sie bitte alle Menschen, "noch eine Weile durchzuhalten".

