Tests und Masken jetzt auch für Hamburgs Vorschüler Stand: 14.04.2021 16:09 Uhr Die Hamburger Schulbehörde will von Montag an auch die Vorschulklassen auf Corona untersuchen lassen.

Zweimal wöchentlich sollen sich die rund 9.000 Vorschülerinnen und Vorschüler selbst ein Teststäbchen in die Nase führen. Und sie können im Unterricht medizinische Masken tragen. Beides ist aber noch freiwillig und dient laut Schulbehörde dazu, Erfahrungen zu sammeln. Fast drei Millionen Tests stellt sie den Schulen bis zu den Mai-Ferien zur Verfügung.

Eltern können widersprechen

Die Eltern müssen den Selbsttests nicht ausdrücklich zustimmen. Sie können aber in der Schule widersprechen, was bis auf Weiteres folgenlos bleibt. In den höheren Klassen werden dagegen nicht getestete Kinder vom Unterricht in der Schule ausgeschlossen.

AUDIO: Auch Vorschüler können sich jetzt testen lassen (1 Min) Auch Vorschüler können sich jetzt testen lassen (1 Min)

Kommen muss ohnehin derzeit niemand - die sogenannte Präsenzpflicht ist für Hamburgs Schülerinnen und Schüler weiterhin aufgehoben. Die Schulbehörde hat die Regelung verlängert bis Ende April.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2021 | 17:00 Uhr