Silvester 2020: Feuerwerk in Hamburg wegen Corona verboten Stand: 13.12.2020 20:42 Uhr Silvester wird in diesem Jahr in Hamburg besonders leise ausfallen: Der Verkauf von Raketen und Böllern ist untersagt. Und auch wer noch Pyrotechnik hat, darf sie diesmal in Hamburg nicht abbrennen.

Das ist das Ergebnis einer Bund-Länder-Konferenz am 13. Dezember. Für Silvester und Neujahr soll bundesweit ein An- und Versammlungsverbot gelten. Damit sollen große Menschengruppen vermieden werden. Die Ausnahmeregelung für private Treffen an Weihnachten gilt für Silvester nicht.

Sicherlich werde dennoch "die eine oder andere Rakete am Himmel zu sehen sein", sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Solche Verstöße würden jedoch auch konsequent geahndet.

