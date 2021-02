Neustart für Hamburgs Schulen am 15. März Stand: 25.02.2021 15:23 Uhr Ein Wiederanfahren des Schulbetriebs nach den Ferien wurde erwartet, jetzt hat die Hamburger Schulbehörde das Datum bestätigt: In der Hansestadt sollen die Schulen am 15. März wieder öffnen, also direkt nach Ferienende.

Wie genau es dann weiter geht, steht in vielen Punkten noch nicht fest. Wahrscheinlich ist eine Öffnung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen für die Abschlussklassen. Für andere Klassenstufen wird es möglicherweise Wechsel- und Fernunterricht geben. Einzelheiten will Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitagnachmittag bekannt geben - auch in welchem Umfang dann Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler getestet werden.

In Hamburg ist die Präsenzpflicht seit dem 16. Dezember aufgehoben. Der Senat hatte immer betont, dass Kitas und Grundschulen bei Corona-Lockerungen Priorität hätten.

AUDIO: Schulen in Hamburg: Öffnung am 15. März (1 Min)

Notbetreuung in Kitas noch mindestens bis 7. März

Schon eine Woche früher könnten die Kitas aus dem Notbetrieb gehen. Sie wurden von der Sozialbehörde aufgefordert, sich auf eine Rückkehr aus der Notbetreuung noch während der Ferien vorzubereiten. Öffnungsschritte würden von der Entwicklung der Infektionen abhängig gemacht, heißt es in einem Schreiben an die Einrichtungen vom Mittwoch. Die erweiterte Notbetreuung werde deshalb mindestens bis zum 7. März fortgesetzt. Jeder weitere Öffnungsschritt werde auch hier durch eine Teststrategie begleitet. Ob es am 8. oder am 15. März losgeht, soll dem Vernehmen nach am kommenden Montag feststehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.02.2021 | 15:00 Uhr