Long Covid: Wenig Angebot für Betroffene in Hamburg

Stand: 28.06.2022 06:00 Uhr

Die Betroffenen sind chronisch schlapp und können sich nicht mehr konzentrieren: Das sind nur zwei Symptome bei Menschen, die an Long Covid erkrankt sind. Hilfe finden sie aber oft nur in Selbsthilfegruppen - und nicht bei Ärztinnen und Ärzten, kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband. Er vertritt hier in Hamburg als Dachverband viele Selbsthilfegruppen.