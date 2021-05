Hamburgs Stufenplan für Lockerungen in der Corona-Pandemie Stand: 08.05.2021 07:59 Uhr Der Hamburger Senat will die Ausgangsbeschränkungen am 12. Mai aufheben. Voraussetzung ist aber, dass der Inzidenzwert weiter sinkt. Nicht alle Beschränkungen sollen gleichzeitig fallen.

Das teilte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einer Sondersitzung des Senats am Freitagnachmittag mit. Es sei absehbar, dass die Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an mindestens fünf Werktagen in Hamburg bald erreicht sei.

Ab dem 12. Mai: Ausgangssperre, Spielplätze, Kindersport

Die seit fünf Wochen in Hamburg zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sollen am Mittwoch den 12. Mai fallen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen an fünf Werktagen unter 100 und die Infektionslage stabil bleibt.

Sport im Freien ist wieder mit bis zu 10 Kindern möglich, die Aufsichtspersonen müssen einen negativen Test vorweisen.

Auch die Maskenpflicht auf Spielplätzen kann dann aufgehoben werden, wenn Mindestabstände eingehalten werden können.

Geimpfte und Genesene werden tagesaktuell negativ getesteten Personen gleichgestellt.

Ab dem 17. Mai: Schulen, Kitas, Museen, Bibliotheken

Nach dem Ende der Mai-Ferien am 17. Mai sollen wieder alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren. Darüber hinaus sollen die Kitas vom erweiterten Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Damit ist dann in jedem Fall eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen gewährleistet.

Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken und Ausstellungshäuser können öffnen, Hygienevorgaben, Testpflicht, (digitale) Kontaktnachverfolgung und eine Personenzahlbegrenzung sind allerdings Bedingung.

Frühestens Ende Mai: Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen, Sport

Bleiben die Zahlen auf einem niedrigen Niveau, sind frühestens ab dem 22. Mai weitere Öffnungsschritte vorgesehen:

Der Einzelhandel kann dann geöffnet werden. Voraussetzung ist ein tagesaktuell negativer Tests für die Kundinnen und Kunden, (digitale) Kontaktnachverfolgung sowie mit einer Personenzahlbegrenzung, die sich an der Verkaufsfläche orientiert.

Die Kontaktbeschränkung wird wieder auf fünf Personen aus zwei Haushalten erweitert, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet werden.

Kontaktfreier Sport in Gruppen ist wieder mit bis zu 10 Erwachsenen im Freien möglich, wenn sie einen negativen Test vorweisen können. Kindersport im Freien wird mit bis zu 20 Kindern ermöglicht, die Aufsichtsperson muss einen negativen Test vorweisen.

Kindergeburtstage mit bis zu 10 Kinder bis zum 12. Lebensjahr werden in privaten Wohnungen wieder ermöglicht.

Körpernahe Dienstleistungen (über Friseure und Fußpflege hinaus) können wieder in Anspruch genommen werden, wenn die Kundin oder der Kunde einen tagesaktuell negativen Test vorlegt und das Geschäft eine (digitale) Kontaktnachverfolgung sicherstellt.

Außerschulische Bildungseinrichtungen können öffnen, es gilt eine Testpflicht und die Hygienevorschriften.

Auch Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und soziale Angebote sind dann wieder möglich.

Der praktische Fahrunterricht in Fahrschulen ist verbunden mit der Testpflicht wieder zulässig.

Die Maskenpflicht in Parks und Grünanlagen wird aufgehoben.

Kulturelle, sportliche und vergleichbare Veranstaltungen dürfen unter freiem Himmel stattfinden - verbunden mit Hygienevorgaben, Terminbuchung, Testpflicht, (digitaler) Kontaktnachverfolgung, Personenzahlbegrenzung sowie feste Sitz- oder Stehplätze. Dies betrifft nicht den Bereich der privaten Feiern.

Weitere 10 bis 14 Tage später

In einem nächsten Schritt soll es weitere Öffnungen in den Bereichen Außengastronomie, Sport, Kultur (zum Beispiel Theater), Schule, Hochschule, Kitas, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Veranstaltungen im Freien und Kontaktbeschränkungen geben, dann sollen weitere Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und touristische Angebote folgen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.05.2021 | 08:00 Uhr