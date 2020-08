Stand: 06.08.2020 13:37 Uhr - NDR 90,3

Hamburgs Kitas laufen wieder im Regelbetrieb

Hamburger Kitas sind am Donnerstag wieder in den Normalmodus gewechselt - zumindest was die Betreuungszeiten angeht. In den Kindertagesstätten der Hansestadt können die Mädchen und Jungen nun wieder ohne zeitliche Beschränkung betreut werden.

Leonhard besucht Kita in Jenfeld

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) besuchte eine Kita in Jenfeld. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man auch kleinen Kindern spielerisch beibringen könne, wie wichtig beispielsweise das Händewaschen ist, sagte Leonhard. Ansonsten gibt es für die Kinder keine Einschränkungen - sie können toben und spielen wie vor Corona.

In den Kitas soll allerdings regelmäßig gelüftet werden. Oberflächen müssen in gewissen Abständen vom Personal desinfiziert werden. Maskenpflicht gibt es weder für Erzieher noch für Kinder. Lediglich die Eltern müssen beim Holen und Bringen der Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Der Start in den Regelbetrieb ist die letzte von vier Phasen, die die Sozialbehörde erarbeitet hatte.

Öffnung wichtig für die Kinder

Es könne zwar in den nächsten Wochen und Monaten Corona-Fälle an Kitas geben - aber in der Abwägung sei es wichtiger, dass die Kinder wieder hier sein könnten, sagte Leonhard. Hamburg hätte seine Kitas auch in der Hochphase der Corona-Krise nie ganz geschlossen und damit gute Erfahrungen gemacht.

