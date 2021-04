Hamburgs Impfzentrum an Ostern gut ausgelastet Stand: 01.04.2021 12:51 Uhr Im Hamburger Impfzentrum werden laut Sozialbehörde über die Ostertage täglich 1.000 zusätzliche Termine freigeschaltet. Wegen der neuen Empfehlung für den AstraZeneca-Impfstoff musste der Impfplan aber umgestellt werden.

Die gute Nachricht: Über die Ostertage wird das Impfzentrum voraussichtlich voll ausgelastet sein - mit 6.000 bis 7.000 Impfungen täglich. Ab sofort haben die 79-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger ihre Impf-Einladungen im Briefkasten. Für alle rund 36.000 Menschen aus der Hansestadt in dieser Altersgruppe soll es jetzt sofort Termine geben - auch ganz kurzfristig schon am Osterwochenende. Alle Bewohner und Bewohnerinnen, die über 75 Jahre alt sind, sollen noch in der ersten Aprilhälfte zum Impfen aufgerufen werden.

Angekündige Impfstofflieferungen sind da

Die Impfstofflieferungen sind in dieser Woche von allen Herstellern wie angekündigt angekommen, wie die Sozialbehörde NDR 90,3 bestätigte. Wer schon eine Bestätigung für einen Impftermin hat, muss allerdings damit rechnen, dass er oder sie möglicherweise ein anderes Mittel bekommt als darauf angegeben ist, heißt es. Denn der AstraZeneca-Impfstoff wird jetzt nur noch den über 60-Jährigen gespritzt. Wer jünger ist, bekommt Biontech/Pfizer. Auswählen kann man seinen Impfstoff nicht. Die Behörde ruft nochmal dazu auf, Termine auf jeden Fall wahrzunehmen.

