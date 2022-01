Hamburg: Luca-App bald nicht mehr Pflicht in der Gastronomie Stand: 26.01.2022 08:31 Uhr Die Corona-Infektionen steigen - trotzdem soll die Luca-App in der Hamburger Gastronomie bald wohl nicht mehr eingesetzt werden. Die Daten daraus werden von den Gesundheitsämtern nicht genutzt.

Die Luca-App ist derzeit für alle Hamburger Gastro-Betriebe Pflicht. Das soll sich aber bald ändern. Derzeit werden die Daten daraus nämlich von den überlasteten Gesundheitsämtern auch bei Infektionen nicht mehr abgerufen.

Vertrag wird möglicherweise trotzdem verlängert

Es wird aber noch überlegt, ob die Lizenz für die App trotzdem verlängert wird, wenn sie im März ausläuft, sagt Senatssprecher Marcel Schweitzer: "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren einfach gemerkt, dass es Phasen gibt und ganz plötzlich neue Entwicklungen gibt, wo man doch wieder auf so ein Mittel zurückgreifen muss, also auf so eine digitale Hilfsmöglichkeit. Das ist eine schwierige Abwägung." Zur Zeit steht die Pflicht zur Nutzung der Luca-App noch Verordnung mit Corona-Regeln drin. Sie ist noch drei Wochen gültig und bis dahin bleibt es auf jeden Fall Pflicht, die App im Restaurant oder bei anderen gastronomischen Angeboten zu nutzen.

