Hamburg: Alkoholverbot im Stadtpark, aber auch Lockerungen Stand: 29.06.2021 13:34 Uhr Nach den Vorkommnissen im Hamburger Stadtpark an den vergangenen Wochenenden hat der Senat reagiert. An Wochenenden gilt dort künftig ein Alkoholverbot.

"Wir möchten diese Situation für die kommenden Wochen bereinigen", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag bei der Landespresskonferenz. "Wir haben deshalb auf Empfehlung der Polizei beschlossen, dass wir ein Alkoholverbot im Stadtpark an Freitagen und Sonnabenden ab 21 Uhr einführen wollen." Das betreffe das Mitführen und den Konsum von Alkohol bis zum jeweils nächsten Morgen um 6 Uhr. An den vergangenen Wochenenden hatten Jugendliche in den Hamburger Grünanlagen immer wieder illegale Partys organisiert. Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und den Lärmschutz sowie wegen Straftaten räumte die Polizei mehrfach den Stadtpark, wo Tausende junge Menschen feierten.

Tanzen unter freiem Himmel

Es gibt aber auch Lockerungen: Ab kommenden Freitag sollen Tanzveranstaltungen im Freien für bis zu 250 Personen in Hamburg wieder erlaubt sein - allerdings mit Testpflicht, Voranmeldungen und Kontaktnachverfolgung. Das sei überall dort unter freiem Himmel möglich, "wo Platz ist und wo man einen Bereich abgrenzen kann", sagte Tschentscher. Eine Maske müsse man beim Tanzen nicht tragen.

Erleichterungen für Indoor-Sport

Auch für Indoor-Sportarten gibt es Erleichterungen: Dort soll künftig eine Person auf 10 Quadratmetern Hallenfläche zugelassen sein. Die bisherigen Auflagen bleiben ansonsten bestehen - insbesondere die Testpflicht in geschlossenen Räumen. Der Senat beschloss außerdem am Dienstag, Sportveranstaltungen mit Zuschauerplatzierung im Schachbrettmuster zuzulassen, das heißt mit der Hälfte der Kapazität.

Corona-Schnelltests gelten länger

Hinzu kommt, dass Corona-Schnelltests in Hamburg dann nicht mehr nur 24 Stunden, sondern 48 Stunden gültig sein sollen. Die Antigenschnelltests sollen künftig auch für das Boarding bei Kreuzfahrten ausreichen.

