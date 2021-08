Debatte über Ungeimpfte: Corona-Tests bald deutlich kürzer gültig? Stand: 07.08.2021 09:34 Uhr Es bleibt eine hitzige Debatte: Sollen Ungeimpfte weiterhin die gleichen Rechte haben wie Geimpfte? Am Dienstag werden die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten darüber mit der Kanzlerin diskutieren. Nach Informationen von NDR 90,3 könnte sich ein Kompromiss abzeichnen.

Geimpft, genesen oder getestet: Noch gelten für alle die gleichen Rechte und die gleichen Einschränkungen in der Corona-Krise. Viele Politikerinnen und Politiker wollen, dass das auch so bleibt. Obwohl klar ist, dass von Getesteten eher ein Ansteckungs-Risiko ausgehen kann, als von Geimpften. Denn ein Test liefert nur eine Moment-Aufnahme. Genau dort setzt ein Kompromiss an, über den jetzt diskutiert wird.

Corona-Schnelltests mit deutlich kürzerer Gültigkeit

Schnelltests könnten künftig nicht mehr 48 Stunden lang gültig sein. Stattdessen könnte die Gültigkeit auf nur noch vier oder acht Stunden reduziert werden. Denn je aktueller der Test, desto aussagekräftiger ist er. Ungeimpfte könnten sich also erst kurz vor einem Theater-Besuch testen lassen.

AUDIO: Corona: Schnelltest bald nur noch vier oder acht Stunden gültig? (1 Min) Corona: Schnelltest bald nur noch vier oder acht Stunden gültig? (1 Min)

Tschentscher für mehr Rechte für Geimpfte

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hatte in der Woche noch einmal bekräftigt, dass aus seiner Sicht geimpfte Menschen mittelfristig mehr Freiheiten haben sollten als Ungeimpfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2021 | 11:00 Uhr